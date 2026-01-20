スケボー版「三方良し」。部活動地域展開時代に、子ども・保護者・教育機関が納得する新しい地域クラブのかたち

ハックルベリー合同レッスン参加者とコーチ

滋賀県長浜市では、中学校部活動の地域展開を見据えて「未来のブカツ」プロジェクトが開始します。

学校部活動の時間短縮により、放課後や休日の新たな活動の受け皿が求められる中、

滋賀県スケートボード振興協会(https://shigaskateboard.org)は、スケートボードを活用した「未来のブカツプロジェクト」の第1回を、2026年1月18日（日）に実施しました。

本取り組みでは、スケートボード初心者・未経験者でも安心して参加できる環境づくりを重視し、段階的な成長に対応できる可動式セクション「REVO RAMP(https://revoramp.com)」を活用した実証的なプログラムを行いました。

背景｜部活動地域展開と「継続できる環境」の重要性

部活動の地域展開では、「体験の機会」だけでなく、その後も無理なく続けられる環境づくりが重要な課題となっています。

特にスケートボードのような新しい種目では、

初心者でも安全に始められること。

成長に合わせて段階的にレベルアップできること。

学校外でも安定して設置・運用できること。

が、地域クラブとして成立するための条件となります。

実施概要｜未来のブカツプロジェクト（スケートボード）第1回

実施日

2026年1月18日（日）

会場

ハックルベリースケートボードパーク（滋賀県長浜市）

主催

一般社団法人湖北市民会議

共催

長浜市

協力・運営

ハックルベリー／REVO RAMP

滋賀県スケートボード振興協会

開催形態

同日に実施された月1回のハックルベリーレッスンと連携しながら、

「未来のブカツプロジェクト（スケートボード）」を実施

参加状況

未来のブカツプロジェクト

・午前：参加4名

・午後：参加4名

→ 参加合計：8名

同日、会場では別枠のスケートボードレッスン20名も実施され、

合計28名がスケートボードプログラムに参加しました。

使用セクション｜初体験から継続練習へ

体験の様子寄り添った指導丁寧な指導REVO RAMP バンクキット体験・初体験フェーズ：フラットからREVO RAMP バンクキット

第1回のプログラムでは、スケートボードが初めての参加者を想定し、

フラットで基礎練習をしてからREVO RAMP バンクキットを使用しました。

乗る・止まる・進むを安全に体験できる

緩やな角度で恐怖心が少ない

少人数制レッスンに適した設計

これにより、参加者全員が「怖くなかった」「もう一度やりたい」と感じられる初期体験を達成感を実現しました。

・継続フェーズ：REVO RAMP Rキットへの展開

今後の継続的な活動では、基礎練習を重ねた参加者に対し、

REVO RAMP Rキットを活用した練習を段階的に導入していく予定です。

成長段階に応じて高さ・構成を調整可能

技術習得だけでなく、身体感覚やバランス感覚を養う設計

学校外・地域拠点での常設・仮設運用に対応

これにより、「体験で終わらない地域クラブ活動」の継続の実現を目指します。

REVO RAMPが地域クラブに適している理由

REVO RAMPは、スケートボード初心者から経験者までを想定したモジュール型ランプシステムです。

可動式で設置・撤去が容易

成長段階に応じた段階的構成が可能

学校・地域施設・民間施設など多様な場所で運用可能

部活動地域展開において求められる

「安全性」「継続性」「運用のしやすさ」を兼ね備えた環境として、今回の実証に活用されました。

今後の展望

滋賀県スケートボード振興協会では、今回の取り組みをきっかけに、スケートボードを部活動地域展開における新たな選択肢のひとつとして位置づけ、継続的な活動を検討していきます。

また、REVO RAMPを活用した環境整備を通じて、初体験から継続練習までを地域で支えるモデルの確立を目指します。

団体概要

滋賀県スケートボード振興協会

滋賀県内におけるスケートボードの普及・育成・安全啓発を目的に活動。

教育機関・地域団体と連携し、次世代の健全なスケートボード環境づくりに取り組んでいる。

参加者のコメント

▪️楽しかったです。バランス取るのが難しかったです。ボードに乗ってる時が気持ちいいです。またやってみたいです。（小学4年）

▪️バランスをとるところが、めっちゃ楽しかったです。またやってみたいです。（小学2年）

▪️楽しかったです。ボードに乗ってる時が気持ちいいです。またやってみたいです。（小学4年）

▪️今日はありがとうございました。とても楽しかったのでまた行きますね！（保護者）

▪️今日はありがとうございました！体験後も滑りたいというので長居しました。（保護者）

▪️おかげさまで上手に乗れるようになったと喜んでいます！またぜひよろしくお願いします（保護者）

担当者コメント

ハックルベリー代表 吉田 勝典（ヨッシー）[ハックルベリー 代表/REVO RAMP 代表/滋賀県スケートボード振興協会 会長]

YOSHIDA MASAFUMI

吉田 勝典

スケートボーダー

屋内スケボー施設事業 / 組立式スケボー遊具の販売/レッスン・イベントコンサルタント/発明家

指導歴 ：27年間（2万人以上）

レッスン（対象）： 3～65才

プロスケーター輩出： 10名

オリンピック候補選手： 男子2名、女子1名

三方良しとは

デジタル大辞泉 - 「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」。売り手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできるのがよい商売であるということ。近江商人（滋賀県）の心得をいったもの。

直近の体験レッスン

次回、2/15開催予定