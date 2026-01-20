Duolingo English Test、不正受験対策として新たに「Ear Scan（耳のスキャン）」を導入

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する英語能力認定試験「Duolingo English Test（以下、DET）」は、試験の公平性および信頼性をさらに高める新たな不正対策として、「Ear Scan（耳のスキャン）」を導入しました。

本対策では、すべての受験者に対し、試験開始前にスマートフォンのカメラを使用して両耳をスキャンすることを必須とします。ワイヤレスイヤホンなどの音声受信デバイスを使用していないことを確認し、公平で安心な試験環境を実現します。

近年、小型化・高性能化が進むデバイスの登場により、不正受験の手口も高度化・巧妙化し、試験の公平性をどのように担保するかが、喫緊の課題となっています。こうした背景を踏まえ、DETでは新たに「Ear Scan（耳のスキャン）」を導入しました。

Ear Scan（耳のスキャン）は、左右それぞれの耳を、カメラから少し離れた位置と近づけた位置の両方でスキャンし、耳の中にイヤホンや音声を聞き取るための補助機器などが装着されていないかを確認する仕組みです。機械学習とスマートフォンに搭載されたセンサーを組み合わせた独自技術により、不正デバイスの使用を検知します。

特定の端末に依存しない設計のため、受験者が使用するあらゆるスマートフォンで、公平かつ高い試験セキュリティを実現します。

DETは2016年のローンチ以来、受験者の利便性と試験の信頼性の両立を重要な設計思想に掲げ、オンライン形式の英語能力試験を提供してきました。これまでも

- AIと人による二重の監督体制- 受験者の回答に応じて出題が変化するアダプティブ形式試験の採用- 生体認証などを活用した厳格な本人確認プロセス- セカンドカメラやルームスキャン（部屋のスキャン）など、受験環境全体をチェックするテスト環境の監視

といった複数の仕組みを組み合わせた多層的なセキュリティ対策を導入し、オンライン試験における高い信頼性を実現してまいりました。

DETは今後も、公平、正確、安全な英語能力評価の提供を通じて、学習者がより多くの機会にアクセスできる社会の実現を目指してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DnDQVrzWhxg ]

Duolingo English Testについて

Duolingo English Test（DET）は、オンラインでいつでもどこでも受験できる英語能力試験です。AI技術と厳格なセキュリティシステムを活用し、受験者の利便性・公平性・信頼性を両立しています。

受験料は70米ドル（約1万円）、試験時間は約1時間で、結果は48時間以内に発行されます。



特徴１.：アダプティブ形式の試験

Duolingo English Testは、アダプティブ方式の試験です。45,000以上の問題データベースから、受験者の回答に応じて出題内容をリアルタイムで調整。各受験者の英語力に最適化された問題構成により、1時間以内で高精度の評価を実現します。

同一のテストが存在しない仕組みのため、問題漏えいや不正行為のリスクが極めて低く、従来型試験と比べて効率的かつ安全な試験環境を提供します。



特徴２.：いつでもどこでも受験可能

パソコンとインターネット環境があれば、 24時間いつでも、どこからでも受験が可能です。

テストセンターへの予約や移動が必要ないため、地理的条件に左右されない公平な受験機会を提供します。

特徴３.：低コストで受験可能

これまでの英語能力試験、特に海外大学出願などに利用されるハイステークス試験は、受験料やスコア送付費用が高額で、多くの受験者にとって大きな負担となっていました。Duolingoが独自に実施した調査では、海外留学を経験・検討した層のうち過半数以上が英語能力試験を2回以上受験しており、41%の人が英語力証明試験に総額5万円以上を支払っています。

Duolingo English Testの受験料はわずか70米ドル。スコア送付手数料も無料で、経済的な理由による受験機会の不均衡を解消します。



特徴４.：AIと人間による試験監督

試験監督にもAI技術を導入し、受験中の映像を分析して不正の兆候を自動検出します。

AIが付与した不正シグナルと映像データは、専門の試験監督者が人間の目で最終確認を行います。この非同期型（受験者と監督者が同時に接続しない）監督方式により、1対Nではなく、1対1の監督体制を実現、より精度の高い不正対策を実現しています。

これらのテクノロジードリブンの試験は受験者のアクセスを広げ、利便性を大幅に向上させるだけでなく、ディープフェイク検出やChatGPT検出などテクノロジーの発展により日々変わる不正にも迅速な開発・対応が可能です。

Duolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。

Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。

「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。