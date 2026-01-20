FOR IMMEDIATE RELEASE

Hexagon、IDC MarketScapeの石油・ガス向けアセット・パフォーマンス・マネジメント（APM）分野で「リーダー」に、さらに2つのIDC MarketScape評価で「メジャープレイヤー」に選出

米国アラバマ州ハンツビル（2026年1月20日）- 産業および社会インフラの重要資産の設計・建設・運転用・保全を支援するエンタープライズソフトウェアのグローバルリーダーであるHexagonは、本日、IDC MarketScape: Worldwide Oil and Gas Asset Performance Management 2025-2026 Vendor Assessment（#US53008025、2025年11月）において「リーダー」に選出されたことを発表しました。

HexagonのHxGN APMは、リスクの可視化と資産戦略の実行を可能にする、目的別に設計されたツールを備えた包括的なアセット・・パフォーマンス・・マネジメント（APM）・・ソリューションです。保全課題への対応、迅速なROIの実現、生産性指標の改善、そしてコスト削減を同時に可能にする強力なAPM機能を提供します



IDC MarketScapeは次のように評価しています。

「HexagonはItus Digitalの買収の,の買収により、故障予測、信頼性戦略管理、リスクモデリングといった高度な機能を獲得し、APMポートフォリオを大幅に強化した。これらの機能はHxGN APMの一部として提供され、主要なEAMおよびCMMSプラットフォーム向けの製品化されたコネクタや、サードパーティOTシステムとの深い統合を備えており、業界横断で高い適合性を発揮する。」





Hexagon Asset Lifecycle Intelligence事業部のポートフォリオ戦略・イネーブルメント担当バイスプレジデントのJoe Nicholsは次のように述べています。

「石油・ガス向けAPM分野でIDC MarketScapeのリーダーに選出されたことを大変嬉しく思います。この評価は、当社のイノベーションへの取り組みと、AI主導ソリューションの価値を裏付けるものだと考えています。予測分析、生成AI、そしてアセットツインといった技術を進化させることで、産業組織がリスクを低減し、保全コストを最適化し、資産ライフサイクル全体で予測可能かつ効率的な生産を実現できるよう支援していきます。」

石油・ガス分野に加え、Hexagonは以下の2つのIDC MarketScapeレポートでも「メジャープレイヤー」に選出されました。

IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Asset Performance Management 2025-2026 Vendor Assessment（#US51752024 2025年11月発行）では次のように述べられています。

「HexagonのAPM製品であるHxGN APMプラットフォームは、第一原理に基づくルールベースのソリューションを中核とし、AI/ML機能によって強化されている。資産情報およびアセットツインモデル管理のための基盤レイヤーを提供し、資産戦略の最適化を可能にする。」

IDC MarketScape: Worldwide Utilities Asset Performance Management 2025-2026 Vendor Assessment（#US53008225、2025年11月発行）においては次のように述べられています。

「HxGN EAM、SAP、Maximoといったエンタープライズシステムと統合することで、HxGN APMは運用パフォーマンスと保全戦略の整合を実現し、電力・公益事業者のダウンタイム削減、エネルギー消費最適化、重要資産の健全性可視化を支援する。」

HxGN APMプラットフォームは、Hexagon ABからのスピンオフとして2026年前半の設立が予定されているOctaveのポートフォリオの一部です。Octaveは、Asset Lifecycle Intelligence事業部およびSafety, Infrastructure & Geospatial事業部、さらにETQとBricsysを統合した、ソフトウェアおよびSaaSに特化した企業として、先進的なデータ分析とAI主導ソリューションを提供します。産業および公共分野において、あらゆる規模の資産の設計・建設・運用転・保全を支援し、複雑性を明確さへ、インテリジェンスを競争優位へと転換します。

