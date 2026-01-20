LANDI Global、イノベーションの20年を祝して次世代決済ポートフォリオ「P-Series」を発表

シンガポール, 2026年1月19日 /PRNewswire/ -- 決済およびマーチャントプロフェッショナルソリューションの世界的大手であるLANDI Globalは、創立20周年の節目に、最先端の決済ポートフォリオ「P-Series」を公表しました。





20年の経験を土台に、2年に及ぶ研究開発が実を結ぶ

今回のローンチは2年以上にわたる集中的な研究開発の成果であり、グローバルな金融・小売部門で変化し続けるセキュリティおよびパフォーマンスのニーズに応えることを目的に設計が進められました。

LANDIのDNAには、グローバルな産業的スケールとローカルな親密さがひとつとなって深く根付いています。20年にわたるリーダーシップと1億3,000万台を超える端末導入実績を持つLANDIは、その比類ない経験を活かして、真のローカルプレゼンスにしか提供できない市場固有の専門知識を活かし、世界クラスのイノベーションを確実に提供します。

P-Series：完全な次世代決済ポートフォリオ

新P-Seriesは、20年にわたり現場で実証されてきたノウハウと最先端技術の架け橋となります。高性能でセキュアなトランザクションのために設計されたこの製品シリーズには、最新のオペレーティングシステムAndroid 14とPCI v7.xセキュリティ認証が搭載されています。ポートフォリオの各製品シリーズは、現代のマーチャントのあらゆるニーズに対応しています。

・P10 Series： ワイヤレスおよびカウンタートップ構成による比類のない多用途性により、クラス最高のセキュリティとパフォーマンスを損なうことなく、スマートで必要不可欠な決済機能を提供します。

・P20 Series： タッチ操作が主流になりつつある世界に対応した最高のキーボード。P20は、鮮明な5インチタッチスクリーンと物理キーパッドを組み合わせ、信頼性の高いタッチ操作を実現しています。一方、P20-Rは、高負荷なリテール環境でも信頼性が確保される設計となっています。

・P30 Series： 決済のパフォーマンスと最先端の利便性が両立します。臨場感溢れる6.5インチHDディスプレイ、またはデュアルスクリーンタイプの11インチタブレットを搭載し、決済とビジネスニーズの折り合いをサポートする設計となっています。

ひとつのエコシステム、ひとつのビジョン

「LANDIのビジョンは、単なるハードウェアをはるかに超えています」 とLANDI Globalの最高経営責任者（CEO）のPatrice Le Marreは述べています。 「当社は、テクノロジーと強力なパートナーシップを通じて、グローバル商取引エコシステムを強化することを約束します。統合ソリューションと世界的なパートナーネットワークを組み合わせることで、どのタッチポイントでもシームレスかつ安全に決済ができるようにし、決済、ビジネスアプリケーション、チェックアウト時のデジタルサービスの融合を加速させます」

LANDIについて

2005年に設立されたLANDIは、決済、チェックアウト、モビリティを網羅するスマートPOSの大手です。700件以上の特許を持ち、1億3,000万台の端末を展開して、中国市場をけん引しています。2022年に独立系となり、世界各地のデジタルトランスフォーメーションをサポートするために、グローバル展開を加速させています。

（日本語リリース：クライアント提供）

