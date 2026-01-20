こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
敷布団も洗濯機で丸洗いOKに進化！Amazonベストセラー*『お昼寝布団セット』が軽量リニューアル
ケラッタで揃う入園準備アイテム3選ご紹介
ケラッタ株式会社（本社:長野県塩尻市、代表:下村 祐貴子、以下:ケラッタ）が運営するベビー・マタニティブランド「kerätä（ケラッタ）」は、入園準備アイテムを多数展開しています。中でも、お昼寝布団シリーズは、2023年の発売開始以降、品質や園指定対応の取り扱いやすさから多くのママパパにご支持いただき、昨年Amazonベストセラーを獲得、楽天市場でもランキング1位を獲得しました*。
一方で、寝心地を重視した中綿しっかりの敷き布団は「手洗い」を推奨していたことから「洗濯がもっとラクになるといい」というお声が寄せられていました。こうしたお声を受け、このたび「ibul®（イブル）お昼寝布団6点セット」を、敷き布団の軽量化により洗濯機での丸洗いが可能な仕様へリニューアル。あわせて、布団カバーのデザインも刷新し、2026年1月20日（火）より順次オンラインにて発売します。
* ibul®お昼寝布団6点セット：Amazonベストセラー2025年3月3日~28日、楽天市場ベビーベッド・ふとんセット ウィークリーランキング1位 2025年3月24日時点
＜リニューアル内容＞
”澆布団の軽量化：
これまでは手洗い推奨だったが、軽量化により「洗濯機」での丸洗いが可能に
中綿しっかりの寝心地の良さはそのままに、従来品から約200gの軽量化を実現し軽さ700gへ
※敷布団・かけ布団・布団カバー・バッグを合わせた総重量約2kg
布団カバーのデザイン刷新：
かけ布団カバー：3つの新柄が仲間入りし、従来品の人気柄2種と合わせ全5種で展開
敷布団カバー：ベージュ無地からミルキーホワイト無地へ変更（敷布団カバーは全5種共通）
＜リニューアル背景＞
ママパパが保育園用のお布団に求めること。「洗濯が楽」と「安眠してほしい」の両立
園のお昼寝で使うお布団は、毎週末の洗濯、園と自宅間の持ち運びといった保護者の負担が大きいため、近年は園による布団サブスク導入の動きや、小型簡易ベッド(コット)を園が用意し、保護者はシーツ(コットカバー)のみ持参という園も増えています。一方で、各家庭でお布団を用意するよう指定される園は未だ多く、ママパパから以下のような悩みが寄せられていました。
■ママパパの悩み
自宅の洗濯機で丸洗いできるといい
金曜や月曜の持ち帰りが大変。少しでも軽いとありがたい
とはいえ、子どもには安心して眠ってほしいからペラペラなのはダメ
子どもが喜ぶ柄が豊富で、汚れが目立ちにくく、インテリアになじむデザインだと嬉しい
これらのお声を受け、寝心地の良さはそのままに、これまで手洗いを推奨していた敷き布団を、軽量化により洗濯機で丸洗いOKの仕様へと改良。あわせて布団カバーのデザインも、柄や背景色を刷新しました。
【製品特長】
ケラッタの寝具シリーズ「ibul®」の定番人気製品！園指定されやすい6点がセットに
韓国寝具「イブル」をモチーフにデザインした寝具シリーズibul®。敷き布団、かけ布団、カバー(敷き・かけ)、持ち運び用はっ水バッグ、アイロンで貼れるおなまえネームのセット。
全部、洗濯機で洗える
これまで手洗い推奨だった敷き布団も、今回の軽量化により洗濯機で丸洗いが可能に。
※長くご使用いただくため、乾燥機のご使用はお控えください
お子さまの「安眠」大前提。厚み3センチの敷布団と、420gのふんわり軽いかけ布団
敷き布団はヘタりにくい3層構造。「持ち運びと洗濯のしやすさ」だけでなく、「寝心地」も両立するしっかり設計。かけ布団は約420gの軽量でふんわり温かくオールシーズン快適。
やさしい綿100％。汗ばむ季節や衛生面に配慮した布団カバー
肌に触れる部分は綿100％。さらに、敷き布団の表面は寝汗を吸収しやすく、さらりと快適なパイル生地を、床にあたる裏面は衛生面に配慮し、汚れにくいスムース生地を採用。
【製品情報】
ケラッタ ibul®(イブル)お昼寝布団6点セット
・メーカー希望小売価格：各8,880円(税込)
・デザイン：5種（かけ布団カバー以外は共通）
〈定番〉ドーナツ、レインボー
〈新柄〉きょうりゅう、くるま、うちゅう
・セット内容：
敷布団、かけ布団、敷布団カバー、かけ布団カバー、はっ水バッグ、お名前シート2枚
・推奨年齢：2歳〜
・素材：
かけ布団カバー：綿100％、かけ布団：ポリエステル100％、敷き布団カバー：表パイル地 綿100％ 裏地 綿35％ポリエステル65％、敷き布団：ポリエステル100％ バッグ：ポリエステル100％
■発売日/流通
・2026年1月20日（火）
楽天市場：
https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/ohirune/
Yahoo!ショッピング：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kerata/ohirune.html
・2026年2月下旬より順次：Amazon、公式オンラインストア
【ケラッタで揃う、入園準備アイテム】
■コットカバー ※コット(簡易ベッド)専用シーツ
https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/cot134_gara/
・汗ばむ季節に嬉しい裏面メッシュタイプと、トイトレにぴったりの裏面防水タイプから選べる
・無地、かわいい柄デザインなど、豊富なラインアップ
・園指定や成長に合わせて使い分け可能な2サイズでご用意
▼園、施設向け直販割引あり
https://digitalpr.jp/r/102380
■イブルバンブー®ループ付きタオル
https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/looptowel/
・抗菌試験検査合格済のバンブー(竹)素材ハンドタオル
・やさしくあてるだけで水分をしっかりキャッチ
・洗濯後もすぐ乾く
・園指定されやすい「ループ付き」
■お昼寝布団の洗い替えカバー（単品）
https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/ohirune_cover/
・今回リニューアル新発売した「お昼寝布団セット」に使える
・敷き布団カバー単品、かけ布団カバー単品を1枚から購入可
・かけ布団カバーのデザイン：全4種
表面：ドーナツ、レインボー、ダイナソー、ジオメトリー
裏面：4種共通でチェック柄。リバーシブルで楽しめる
＜ケラッタ株式会社とは＞
自身も二児の母である下村が代表を務める、ベビー・キッズ・マタニティ用品を主に扱う会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。信州発の小さなものづくりの会社でありながら、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」（2023~2024年/2年連続受賞）、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード」（2022~2025年/4年連続受賞）、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア」（2024年受賞）をトリプル受賞した初のベビーブランドとなりました。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナビリティ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」を実施。オンライン販売を主軸としながら、店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しております。
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
HP：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
<<本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先>>
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
楽天市場 販売ページ
https://item.rakuten.co.jp/yamabikoya/ohirune/
