¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛÊÆ»³Í³²Æ¤Î¸ÄÅ¸¡ÖA broken clock is right twice a day¡×¤ò2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£Î®¤ì¤ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¼Â¤È³¨²è¶õ´Ö¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤òÉÁ¤¯¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ»³Í³²Æ¤Î¸ÄÅ¸¡ÖA broken clock is right twice a day¡×¤ò2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢FOAM CONTEMPORARY¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ÊÆ»³Í³²Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ Ìý²èµ»Ë¡¡¦ºàÎÁ¸¦µæ¼¼¤ò½¤Î»¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÌµµ¡Åª¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿ÌýºÌ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤ËÌÀÅÙº¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¨²è¶õ´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÈÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊÆ»³¤¬¸½¼Â¤Ë¸«¤¿Êª¤ä¶õ´Ö¤ä¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·À©ºî¤Î²áÄø¤Ç¾ðÊó¤¬ºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢³¨²è¤Ï¶ñ¾Ý¤ÈÃê¾Ý¤¬±ýÍè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶ñ¾ÝÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢Çò¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿·Á¤¬Ãê¾ÝÅª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¿Þ·ÁÅª¤ËÂª¤¨¤¿¶õ´Ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÈA broken clock is right twice a day¡É¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢ºî²È¤¬³¨²è¤ÎÃæ¤È³°¤ÇÎ®¤ì¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¤ä¡Ö½Ö´Ö¡×¤òÂª¤¨¤¿¿·ºî28ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£³¨²è¤È´Õ¾Þ¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬¶öÁ³¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ÎË¬¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºîÉÊ·²¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È
»ä¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿°ì½Ö¤Î¸÷·Ê¤ä¡¢¶öÈ¯Åª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡¢ÌýºÌ¤Ç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼èºà¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤âÂÐ¾Ý¤ÏÉÔ°Õ¤Ë¸½¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤Î°Õ¿Þ¤äÁªÂò¤«¤é¤Ï¤É¤³¤«ÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖA broken clock is right twice a day¡Ê²õ¤ì¤¿»þ·×¤â°ìÆü¤ËÆóÅÙÀµ¤·¤¤»þ¤ò»Ø¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Àµ¤·¤µ¤äÀ®²Ì¤ò¶öÁ³¤È¤·¤Æâä¾®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈéÆù¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ø¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎºîÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤âÀ®¸ù¤ò¶öÁ³¤À¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂæ»ì¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ©ºî¤äÅ¸¼¨¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¸À¸ì²½¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
»þ·×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÎ®¤ìÂ³¤±¡¢°ìÆü¤ËÆóÅÙ¡¢Î¾¼Ô¤Ï½Å¤Ê¤ë¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¤¬»ä¤Î³¨¤Ç¡¢Î®¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï´Õ¾Þ¼Ô¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬»þ·×¤Ç¡¢³¨¤ÎÃæ¤ÎÉ÷·Ê¤¬Î®¤ì¤æ¤¯»þ´Ö¡£¼«Ê¬¤Î´¶À¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È³ú¤ß¹ç¤¦½Ö´Ö¤ä¡¢»ä¤Î³¨¤¬Ã¯¤«¤Î»ëÀþ¤ËÎ±¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÑÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ËÀ¸¤¸¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î»þ¤ÎÀµ²ò¤È¤Ê¤ë¡£
»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ê»þ·×¡¦¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¡¦´°À®¤·¤¿³¨¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤ËÆ°¤Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤â¤Î¡Ê»þ´Ö¡¦É÷·Ê¡¦´Õ¾Þ¼ÔÃ£¡Ë¤ÏÉ¬¤º¤½¤³¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸òÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ»³Í³²Æ
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÊÆ»³Í³²Æ/ Yuka YONEYAMA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Î¬Îò
1999Ç¯ ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì
2021Ç¯ Åìµþéº½ÑÂç³Ø °ÂÂð¾Þ ¼õ¾Þ
2023Ç¯ Åìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô³¨²è²ÊÌý²èÀì¹¶ Â´¶È
2025Ç¯ Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡ Ìý²èµ»Ë¡¡¦ºàÎÁ¸¦µæ¼¼ ½¤Î»
¼ç¤Ê¸ÄÅ¸
2025Ç¯¡Ö¡üREC¡×¥ë¡¼¥Õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþ¡Ë
2025Ç¯¡ÖÃë²¼¤¬¤ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥«¡×ºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå¡ÊÂçºå¡Ë
2024Ç¯¡ÖWaypoint A¡×µþÅÔÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊµþÅÔ¡Ë
2024Ç¯¡ÖMONOCHROME¡×¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊÅìµþ¡Ë
2024Ç¯¡ÖJourney¡×Âå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþ¡Ë
2024Ç¯¡ÖFleeting Scenes¡×THE PLUG¡ÊÅìµþ¡Ë
2023Ç¯¡Ö¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¶äºÂÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþ¡Ë
2023Ç¯¡ÖSilent Town¡×LONG STORY SHORT¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
2023Ç¯¡ÖYUKA YONEYAMA SOLO EXHIBITION¡×TRUNK¡ÊHOTEL¡Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
2019Ç¯¡Öcountdown¡×S.Y.P Art space¡ÊÅìµþ¡Ë Â¾
¼ç¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Å¸
2025Ç¯¡Ö¶ñÃê¾Ý¡×ASTER Curator Museum¡ÊÀÐÀî¡Ë
2024Ç¯¡ÖART ART KOBE -ArtSticker Selection- ¡×Âç´Ý¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
2023Ç¯¡ÖShort Short¡×Åìµþéº½ÑÂç³Ø YUGA Gallery¡ÊÅìµþ¡Ë
2023Ç¯¡ÖINNOCENT ROOMS¡×¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊÅìµþ¡Ë
2023Ç¯¡ÖART SESSION by ¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡×¶äºÂÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþ¡Ë
2023Ç¯¡ÖArtsy Night in Harajuku¡×Gallery COMMON¡ÊÅìµþ¡Ë
2021Ç¯¡Öµ×ÊÆ·Ë°ìÏº¾Þ¡¦°ÂÂð¾Þ¡¦¾åÌî·ÝÍ§¾Þ ¹çÆ±Å¸¼¨¡×Åìµþéº½ÑÂç³Ø¡ÊÅìµþ¡Ë Â¾
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¾ìÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢2·î7Æü (ÅÚ)¡¡11¡§00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¥×¥ì¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
Æü»þ¡Ã2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00¡Á20¡§00
¢¨ºî²ÈºßÏ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÊÆ»³Í³²Æ ¡ÖA broken clock is right twice a day¡×
²ñ´ü¡Ã2026 Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î25Æü¡Ê¿å¡ËºÇ½ªÆü¤Ï18¡§00ÊÄ¾ì
»þ´Ö¡Ã11¡§00¡Á19¡§00
¢¨2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏGINZA SIXÁ´´ÛµÙ¶ÈÆü¤Ç¤¹¡£
¢¨·îÍËÆü¤ÏµÙÏ¡¢¤¿¤À¤·2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï³«¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ FOAM CONTEMPORARY
¼çºÅ¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
¶¨ÎÏ¡ÃALPHA ET OMEGA
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/art/52323-1016090119.html
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp
