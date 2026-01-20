こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「NMAX155」「NMAX」新色発売〜セミグロスの高輝度“シルバー”など新たに3色を採用〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、電子制御でCVTの減速比を調整する「YECVT」を採用した水冷・155cm³エンジン搭載の「NMAX155 ABS」および水冷・124cm³CVTエンジン搭載の「NMAX ABS」の新色を2月26日に発売します。
「NMAX155 ABS」には、セミグロス（半光沢）で輝度が高く、金属のような質感を表現する“シルバー”を新たに採用。ボディの陰影を強調しスタイリッシュで都会的な印象を与えます。
「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」に共通の新色は、“マットダークグレー”と“ブルー”の2色です。“マットダークグレー”は、プレミアムかつ高品質なイメージを追求する“MAXシリーズ”の新ブランドカラーで、「MT-09」などのエンジンに採用している、高い質感をあたえる深みのあるメタリックカラーです。NMAXシリーズとして国内初採用の“ブルー”は、スポーティさを表現し、高いパフォーマンスを感じさせます。
これにより「NMAX155 ABS」は新色3色展開、「NMAX ABS」は継続色と合わせ全4色展開となります。
「NMAX155 ABS」および「NMAX ABS」は、“走りの楽しさ”と“燃費・環境性能”を両立させる“BLUE CORE（ブルーコア）*”エンジンを搭載し、スポーティな走りをコンパクトなボディに凝縮。欧州や日本で人気の“MAXシリーズ”のDNAを受け継いだ斬新なスタイルに、通勤や街乗りといった市街地の移動における快適性を追求した“Global Prestige City Commuter”です。
※ BLUE CORE：ヤマハ発動機株式会社は、“走りの楽しさ”と“燃費・環境性能”の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想として、2014年より“BLUE CORE”を掲げています。この思想は高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図るもので、「NMAX155 ABS/NMAX ABS」のエンジンもこの“BLUE CORE”思想に基づき開発しました。商標登録第5676267号
「NMAX155 ABS」
シルバー
「NMAX155 ABS」
マットダークグレー
NMAX155製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/nmax155/
NMAX製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/nmax/
