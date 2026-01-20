低価格・高品質なレーザー加工機を開発する株式会社smartDIYs（本社：山梨県南アルプス市、代表取締役：有井 佳也、以下「smartDIYs」）は、金属加工現場で普及が進むレーザー溶接機の導入時に不可欠な安全対策製品として、「レーザー溶接機用安全パーテーション」および「レーザー溶接用遮光カーテン」の販売を開始いたしました。

近年、従来のTIG溶接に代わり、未経験者でも扱いやすいハンドトーチ型レーザー溶接機の需要が急増しています。一方で、強力なレーザー光から作業者を守るための安全管理が課題となっていました。

当社は、主力のレーザー溶接機「SLWシリーズ」に最適な2つの安全対策ツールに加え、作業者向けの安全教育サービスも拡充し、お客様の安全な導入をハード・ソフトの両面からワンストップで支援します。

新製品：現場環境で選べる2つの安全対策ソリューション

1. 組み合わせ自在な「レーザー溶接機用安全パーテーション」

アルミフレームと専用遮光パネルを組み合わせた、組み立て式のパーテーションです。



専用パーテーション



特長①：高出力レーザーを確実に遮断

高出力なファイバーレーザー溶接機の反射光にも耐えうる専用素材を採用。隙間を密閉する構造により、工場内の他の作業者への安全を確保します。

特長②：レイアウト自在。扉の設置も簡単

1枚ごとのパネルを連結するモジュール方式を採用。現場のスペースや動線に合わせて、「L字型」「コ字型」「直線」など、必要な枚数を組み合わせて設置形状を調整可能です。また、専用の扉ユニットを連結するだけで、任意の場所にドアを設置可能。大掛かりな施工工事は不要で、後からパネルを追加して作業エリアを拡張することも容易です。



組み合わせ自在



レーザー溶接機用安全パーテーションの詳細はこちら

2. 手軽に設置できる「レーザー溶接用遮光カーテン」

既存の作業台や定盤の周りに「置くだけ」で設置できる、スタンドタイプの遮光スクリーンです。



遮光カーテン



特長：軽量で扱いやすいシンプル設計

パーテーションよりも軽量で、設置や配置換えが容易です。レーザー溶接機を使用する場所へ手軽に移動させてセットできるため、限られたスペースを有効活用したい板金工場や鉄工所に最適です。

レーザー溶接用遮光カーテンの詳細はこちら

【関連サービス】法令遵守をサポートする「レーザー安全衛生教育」



レーザー安全衛生教育



製品の導入にあたり、労働安全衛生法で求められる安全衛生教育をサポートする「レーザー安全衛生教育」も提供しています。

■ オンラインで完結：PCやタブレットがあれば、場所を選ばず約3時間で受講可能。

■ 専門家による講習：レーザー発振器メーカーで20年以上の経験を持つベテラン講師が、基礎理論から事故事例、安全管理基準までを体系的に解説します。

■ 活用シーン：導入時の初期教育はもちろん、社内の定期的セミナーや新人研修にもご活用いただけます。

レーザー安全衛生教育の詳細はこちら

累計500台突破。レーザー溶接機「SLWシリーズ」ラインナップ

今回の安全対策製品は、当社の展開するレーザー溶接機「SLWシリーズ」全機種に対応しています。ステンレスやアルミ、鉄の薄板溶接から、ロボットによる自動化まで、お客様の用途に合わせた最適な一台をご提案します。

1. 【エントリーモデル】軽量・小型レーザー溶接機 SLW700



SLW700



■ 薄板溶接の「焦げ・歪み」を解消

出力700Wの適度なパワーは、0.5mm～1.5mm程度の薄板板金に最適化されています。TIG溶接では熟練技術が必要だった薄板の突き合わせ溶接も、誰でも穴あきさせずに美しく仕上げることが可能です。

■ 「空冷式」採用でメンテナンスフリー

冷却水を必要としない「空冷式」を採用。水冷式のようなチラー管理が不要で、日々のメンテナンスが容易です。200V電源で稼働し、キャスター付きのコンパクトな筐体で場所を選ばず活躍します。

軽量・小型レーザー溶接機「SLW700」の詳細はこちら

2. 【スタンダードモデル】フィーダー一体型レーザー溶接機 SLW1500A



SLW1500A



■ 1500Wの高出力ながら「空冷式」を実現

一般的に水冷式が多い1.5kWクラスにおいて、当社は独自の放熱技術により「空冷式」を採用しました。フィーダー（ワイヤ送給装置）を本体と一体型にしたコンパクト設計と相まって、極めて高い移動性と省メンテナンス性を実現しています。

■ 厚さ0.5mm～3mmまで対応。スピードと品質を両立

ステンレスや鉄であれば板厚0.5mm～3mmまで対応。「スイング機能」で隙間もカバーしつつ、溶接後はノズル交換でそのまま「焼け取りクリーニング」まで行えるため、作業効率が格段に向上します。

フィーダー一体型レーザー溶接機「SLW1500A」の詳細はこちら

3. 【ハイパワーモデル】高出力レーザー溶接機 SLW2000



SLW2000



■ 「水冷式」による安定した連続稼働

2000Wのハイパワー出力を安定して維持するため、冷却効率に優れた「水冷式」を採用しました。高負荷な作業や長時間の連続運転においてもパワーダウンすることなく性能を発揮します。

■ 厚さ0.5mm～4.5mmまで対応。深い溶け込みを実現

鉄、ステンレス、アルミなら板厚0.5mm～4.5mmまでの溶接が可能。深い溶け込み（溶融深度）を実現しました。

高出力レーザー溶接機「SLW2000」の詳細はこちら

4. 【自動化】レーザー溶接ロボット SLW-ROBOT



SLW-ROBOT



■ 多軸ロボットもセットの「オールインワン」システム

レーザー溶接機本体に加え、多軸ロボットもセットで提供する自動化ソリューションです。システム構築の複雑さを排除し、導入後すぐに自動溶接ラインを稼働させることが可能です。

■ 溶接工程の自動化・DXを推進

熟練工の技をデジタル化し、24時間安定した品質での自動溶接を可能にします。人手不足解消とコストダウンを同時に実現する、製造業のDXを支援するシステムです。

レーザー溶接ロボット「SLW-ROBOT」の詳細はこちら

今後の展望

当社は、高性能なレーザー溶接機の本体販売だけでなく、パーテーションや保護具、そして安全教育といったソフト面までトータルで提供することで、日本のモノづくり現場における生産性向上と安全衛生の確保に貢献してまいります。

株式会社smartDIYsについて

「安心して使える産業用レーザー加工機を低価格でご提供」を掲げ、高価だった産業用レーザー機器を、誰もが使いこなせる価格と操作性で提供。自社開発・自社製造と徹底したサポートで、日本のものづくりの未来を支えます。



株式会社smartDIYs



会社名： 株式会社smartDIYs

公式サイト： https://www.smartdiys.com/

会社概要： https://www.smartdiys.com/about/