化学工業日報社、ダイバーシティフォーラムを3月4日（水）に開催します

株式会社化学工業日報社（本社：東京都中央区/代表取締役社長：佐藤 豊）は、3月4日（水）にダイバーシティフォーラム「多様性を活かす組織づくりを考える」を開催します。

参加費無料で現在、参加申し込み受付中（定員100名予定）です。

少子高齢化による労働力人口の減少や変化の著しい社会情勢の中で、企業経営におけるサステナビリティに関する取り組みは企業・組織の競争力や成長において不可欠なものであるといえます。

その中でも、ダイバーシティ・インクルージョン、人的資本の活用、気候変動などこれらの課題に対してどのように戦略的に推進していくかによって企業価値への影響はかなり大きいと予測されます。

本ダイバーシティフォーラムは23年度に初開催し今回で第3回目となります。

企業成長にとって重要な多様性について今回、基調講演では、組織サーベイ・人事データ分析サービスを提供しているビジネスリサーチラボの伊達洋駆氏（代表取締役）に登壇いただき、豊富な経験とエビデンス・データに基づき組織づくりについてお話しいただきます。それぞれの企業組織における課題の把握や社員エンゲージメント向上など強い組織を作るためのヒントとなる内容を予定しております。

パネルディスカッションではダイバーシティ経営において重要である女性活躍における女性リーダー育成に関する事例や具体的に広報や採用などの現場においてどのように実践的に連動させて組織を強化していくかといった内容を会場の参加者のみなさまのご意見なども取り入れた双方向コミュニケーション型で行い、簡単なワークショップによる研修内容の体験も予定しておりますので、自分ゴトとして実感いただけます。

フォーラム終了後には情報交換の場として懇親会も予定しております。

ぜひご興味のある方は、下記よりお申し込みのうえご参加ください。

お申し込みページ

https://www.chemicaldaily.co.jp/event/divercity2603

フォーラム概要





ダイバーシティフォーラム「多様性を活かす組織づくりを考える」

主催：株式会社化学工業日報社、共催：一般社団法人ＷE association

開催日時：2026年3月4日（水）15:00～（14:30受付開始）

会場：東京シティエアターミナル（T-CAT）1階 1～5番ホール

住所：103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町42-1

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅直結

東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩約7分

定員：100名予定

参加費無料（お名刺を2枚ご持参ください）

対象者

人事部のご担当者様

総務部のご担当者様

経営企画のご担当者様

その他、ダイバーシティ等、社員の働き方にご興味のある方

基調講演

「自社流」の解を導く：サーベイで強い組織を作る方法

株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役 伊達 洋駆氏

「当たり前の人事施策」を導入しても、自社の風土に合わなければ十分な効果は得られません。多

様な社員が活躍し、持続的に成長する組織を築くには、自社特有の課題を正確に捉える必要があ

ります。本講演では、エンゲージメントサーベイのデータをどう読み解き、現場の改善へとつなげて

いくべきか、エビデンスに基づいて「自社流」の解を導き出すための戦略的思考法を解説します。

パネルディスカッション

「女性リーダー育成成果を広報・採用に活かす方法とは」

【登壇者】

ファシリテーター： 株式会社A&CO 代表 三竹 麻子氏

パネラー： 株式会社ネットワークコミュニケーションズ 代表取締役 岡田 直子氏

パネラー： 関東電化工業株式会社 人事部 人材開発室長 兼 人事部 マネージャー 田中 幸代氏

※フォーラム終了後、懇親会を予定。

※プログラムは変更となる場合がございます。

