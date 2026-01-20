牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二）がメインスポンサーを務める国際スキー・スノーボード連盟（FIS）公認のスノーボード・スロープスタイル国際大会「COWDAY SLOPE 2026」（主催：COWDAY実行委員会）が、2月28日（土）・3月1日（日）の2日間、長野県・栂池高原スキー場にて開催されます。本日、大会概要とともに、本大会を象徴するキービジュアルが公開されました。



（COWDAY SLOPE 2026 キービジュアル）

「COWDAY SLOPE」は、大陸ごとの頂点を決めるFIS公認“アジアカップシリーズ”の一戦として開催される国際大会です。2026年大会は、長野県北安曇郡小谷村・栂池高原スキー場「つがいけマウンテンリゾート」を舞台に、世界基準のコース設計のもと実施されます。

本大会は、日本国内で開催されるスロープスタイル種目の国際大会として貴重な位置づけを持ち、2030年を見据えた日本代表候補選手の強化・選考に関わる重要な大会です。将来の日本代表候補たちが、その実力を国際舞台で証明する場として、国内外から高い注目を集めています。

今大会には、FISワールドカップや世界選手権で活躍するトップライダーも参戦予定。ジャンプとジブを組み合わせた高度なライン構成と、世界水準のトリックが繰り広げられるハイレベルな競技が期待されます。

■大会概要

【大会名称】COWDAY SLOPE 2026（国際スキー･スノーボード連盟（FIS）公認大会､アジアシリーズ）

【会 場】栂池高原スキー場「つがいけマウンテンリゾート」TG PARKS内

（長野県北安曇郡小谷村千国12840-1）

【開催日時】予選｜2月28⽇（土） 9:45～10:55（女子）／ 11:40～14:10（男子）

決勝｜3月 1日（日）11:00～13:20頃（男女）

※2月27日（金）は公式練習を予定

※決勝の様子はCOWDAY公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。

※当日､スキー場ご利用の皆さまは無料(ゴンドラ･リフト代は別途要)で観戦していただけます。

※いずれも降雪等の影響でスケジュールは変更となる場合があります。

【主 催】COWDAY実行委員会

＜COWDAY SLOPE公式サイトURL＞ https://www.cow-day.jp/snow/cowday-slope-2026/

■キービジュアル

COWDAY公式サイトでは、本大会を象徴するキービジュアルを公開しました。トップライダーたちが魅せる“いま世界で戦うスロープスタイル”の空気感を切り取ったビジュアルとともに、「COWDAY SLOPE 2026」の世界観をぜひご覧ください。

■各種関連リンク

・「COWDAY」公式サイト： https://www.cow-day.jp/snow/

・「COWDAY」公式SNS

YouTube： https://www.youtube.com/c/COWDAY

Instagram： https://www.instagram.com/cow_day_00/

X（旧Twitter）： https://x.com/COWDAY2021

「COWsports」について・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がスポーツに励む人を応援している取り組みです。 そのはじまりは、まだ創成期・マイナーといわれていたスポーツとの出会いでした。スポーツには競技人口の大小や勝ち負けはあっても、競技への志や姿勢に優劣はありません。私たちが大切にする「やさしさ」の考えのもと、「頑張る人に寄り添いたい」という思いから COWsportsは始まりました。クライミングやスノーボード、卓球など幅広いスポーツをサポートしています。所属選手には、クライミングの森秋彩選手や卓球の松島選手の他、スノーボード界を代表する岡本選手や現役を引退した野口啓代選手など、10年以上の契約を続ける方もいます。競技の成果も大切にしつつ、時には選手自身のスポーツへの「思い」や「生き方」にリスペクトし、応援しているのも特徴です。

「COWDAY」について ・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がメインスポンサーを務め、2015年から開催しているスノーボードイベントの総称。 従来の大会スタイルで技を競う「COWDAY SLOPE」は、スノーボード創成期からの開催実績が認められ、2022年から国際大会としての位置づけとなりました。また 2021年から開催してきた、スノーボード競技以外の魅力を競い、発信する「COWDAY FILM」は形式をアップデートし、「COWDAY SNOW CREATIVE FEST」として開催しています。

事故により下半身不随となりながらもパラスノーボードで活躍を再開した岡本選手と牛乳石鹸が互いにインスパイアを交わしながら、「スポーツとして/エンターテインメントとして/アートとして」の昇華を目指しています。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/