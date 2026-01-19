VRChat人気ワールド「Japan Talk Room」にてオリジナル3Dアバター『ルミア』のポスター広告を掲出開始

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下 ユーステラ）は、VRChat内の日本人向け人気ワールド『Japan Talk Room 日本人向け談話室 ［ JTR JP ］』(以下Japan Talk Room)において、オリジナル3Dアバター「CCD-SOLCIEL［LUMIA］」（以下、ルミア）のポスター広告の掲載を開始しました。

展示スペース

今回掲載した広告は静止画ポスター形式で、ルミアちゃんのアバター本体（デザインや姿）を紹介する内容となっています。

『Japan Talk Room』は初心者から熟練者まで幅広いユーザーが集う日本トップクラスの雑談ワールドであり、BGMが流れる明るく居心地の良い空間で初心者や話し下手なユーザーでも交流しやすい工夫がされています。

こうした国内ユーザーの交流拠点に広告を掲載することで、より多くのVRChatユーザーにルミアの存在を知っていただく機会を創出します。

Japan Talk Room

ルミア（LUMIA）はユーステラが開発・販売するVRChat向けオリジナル3Dモデルで、多彩な表情や着せ替えアニメーション、さらにはVR空間に描画できるペン機能やスタンプ演出機能などを搭載した、表現と対話を重視した多機能アバターです。

高い拡張性と完成度を備えたハイスペックモデルで、PC版とQuest版の両方が提供されています。Meta Quest 2上での動作検証も完了しており、スタンドアロンVR環境でも問題なく利用可能です。

今回掲載したポスター広告でも、こうしたルミアちゃんの魅力的なデザインを前面に打ち出し、新規ユーザーの目にも留まりやすい内容になるよう工夫しています。

※クエスト上での動作においては一部機能の制限がございます。

VRChatでは初心者ユーザーの多くが手軽に参加できるスタンドアロン型VRデバイス「Quest」からプレイを開始する傾向がありますが、ルミアはQuest対応のモデルであるため、こうした新規プレイヤーにもその機能を余すところなく体験してもらうことが可能です。

Questユーザーもアクセスする『Japan Talk Room』でポスターを掲載することで、ルミアの持つ高機能ぶりや可愛らしいビジュアルを直接アピールし、初心者にVRChatでの新たな楽しみ方を提案していきます。

また、VR空間上の広告という形でアバターの存在を示すことで、これまでルミアを知らなかったユーザーにも興味・関心を喚起し、コミュニティ内での話題作りにも寄与していきます。

ユーステラでは、今回の『Japan Talk Room』での広告掲出を皮切りに、日本語ユーザーコミュニティ向けワールドへの広告展開を今後も継続・拡大していく方針です。

VRChat内には他にも多くの日本人ユーザーが集まるコミュニティ主導型ワールドが存在しており、そうした場所への広告出稿を積極的に行うことで、ルミアをはじめとする自社アバター製品の認知向上を図ってまいります。

今後展開予定の広告でも、各ワールドの特色に合わせて最適なアプローチでアバターの魅力を発信し、国内メタバースユーザー層への訴求力を一層強化していく所存です。

ユーステラは引き続き、VR空間での新たなプロモーション手法に挑戦しながら、多くのユーザーに夢と幸せを届けられるコンテンツ作りに努めてまいります。

現時点で、『Japan Talk Room』のほかに、『FUJIYAMA』『NAGISA』『JP-tutorial World』等に併せて広告掲載中です。

Japan Talk Roomは下記より訪問いただけます。

https://vrchat.com/home/world/wrld_175f8d7d-fd44-476a-8242-8aaef5ba5b33/info

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb