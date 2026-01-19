【ユーステラ】3Dモデル対応衣装を制作、販売していただけるショップを募集しています！

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下「ユーステラ」）は、2025年12月にリリースされた新作3Dアバター「CCD-SOLCIEL［LUMIA］」（ルミア）への対応拡大を目的とし、当社が展開する3Dモデルシリーズに対応した衣装・アクセサリ・テクスチャ等のクリエイター（個人・法人問わず）の募集を再始動したことをお知らせいたします。

本取り組みは、2022年に実施された同様の制作者募集において、複数の人気ショップ様にご参加いただいた実績を踏まえたものです。今回の再募集は、新作アバター「ルミア」のリリースを機に、より多くの対応衣装・小物・改変素材などを充実させることを目的としております。

募集要項

本募集では、以下のいずれか、または複数を制作・販売できる個人クリエイター・ショップ運営者を対象としています。

弊社3Dモデル（ソルシエルシリーズ、カリカチュアシリーズ、ルミア）に対応した衣装・小物・アクセサリ・ヘア・メイク・その他テクスチャ（瞳、肌など）

上記アイテムを既に他モデル向けに販売しており、ユーステラ製モデル向けに改変・調整して展開可能なアイテム

新規制作または既存販売品の対応版として、Boothなどのプラットフォームで頒布可能な方

販売いただいたアイテムによる収益はすべて制作者のものとなり、ユーステラからのロイヤリティ徴収等は一切ございません。

※BOOTHライツクリアランスによる所定のロイヤリティ徴収はある場合がございます。

応募条件

・VRChat、またはVRoid等3Dモデル向けに制作した衣装や小物、その他テクスチャをご自身またはショップで販売している方

・上記条件を満たし、弊社3Dモデル向けに衣装などを制作、または既存の販売物を調整して販売していただける方

上記2つの両方を満たしているショップ、または個人様がご応募いただけます。

応募方法

弊社公式TwitterアカウントにDM、または募集ツイートに直接リプライでご連絡ください。

▼【弊社公式Twitterアカウント】

https://twitter.com/U_StellaWeb

▼【募集ツイートURL】

https://twitter.com/U_StellaWeb/status/1573534247062687744

応募に際しての注意事項

以下に該当する場合、ご依頼をお見送りさせていただく可能性がございますのでご注意ください。

・ご自身の販売サイト、またはショップが確認できない方

・販売サイト、またはショップにて対象アイテムの販売をされていない方

※その他に実績の確認ができるポートフォリオ等がございましたら、応募の際にご提示ください。

U-Stellaの3Dモデル

カリカチュア&ソルシエル「CCD-SOLCIEL[LUMIA]（ルミア）」

▼【商品ページ】

https://booth.pm/ja/items/7643741

カリカチュア「CCD-0500[FEE]（フィー）」

▼【商品ページ】

https://u-stella.booth.pm/items/4173464

ソルシエル「レノン（LENON）」

▼【商品ページ】

https://u-stella.booth.pm/items/3912758

ソルシエル「ノイ（NOI）」

▼【商品ページ】

https://u-stella.booth.pm/items/4104162

ソルシエル「メロル（MEROL）」

▼【商品ページ】

https://u-stella.booth.pm/items/4153936

ソルシエル「シュウカ（SYUUKA）」

▼【商品ページ】

https://booth.pm/ja/items/4238920

ソルシエル「リルク（RIRUKU）」

▼【商品ページ】

https://booth.pm/ja/items/4343786

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb