ÃÏ°è¤Îº£¤ò»ÔÄ¹¼«¤é¸ì¤ë¡ª¼óÄ¹TOP LIVE vol.8¤ò2026Ç¯2·î17Æü³«ºÅ¡ª

¥Èー¥¯¥Æー¥Þ
¼êÂÞ¤Î¤Þ¤ÁÅì¤«¤¬¤ï»Ô¤¬»Å³Ý¤±¤ë¶¦ÁÏ¤ÈÈ¯¿®
¥Èー¥¯ÆâÍÆ³µÍ×
¡¡¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï¡¢¹ñ»º¼êÂÞÁ´¹ñ¥·¥§¥¢£¹³ä¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¼êÂÞ¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼êÂÞ¤ÈÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ë¥À½µ»½Ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÈÈ¯¿®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë£²ÅÙ½ÐÅ¸¤·¡¢»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿¤¦¤É¤ó¼êÂÞ¤Î¼èÁÈ¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ëLOCAL JAPANÅ¸¤Ç¤Î¶¦ÁÏÅ¸¼¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ç¤Ï¡¢·Ý½Ñ¤ÈÃÏ¾ì»º¶È¤Ç¤¢¤ë¼êÂÞ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦Å¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤âÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¼èÁÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´±Ì±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢ËüÇî¡¦À¥¸Í·Ý¤Î¥ì¥¬¥·ー¤È¤·¤Æ¼¡¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ðÊó
Æü»þ¡Ã2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00-15:00
²ñ¾ì¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊTeams¡Ë
ÈñÍÑ¡ÃÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡ÃÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹～¿¦°÷¤Î³§ÍÍ
¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤ä³ÆÃÏ°è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
¡¦ÃÏ°è¡¢¥íー¥«¥ë¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¡¦¶ñÂÎÅª¤ËÏ¢·È¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÊý
ÆüËÜ¼óÄ¹Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¼óÄ¹Ï¢¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤Þ¤Ç¡Ø2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¼óÄ¹Ï¢¹ç¡ÊÄÌ¾Î¡§ËüÇî¼óÄ¹Ï¢¹ç¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤ä´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®ÊÂ¤Ó¤ËËüÇî°Ê¹ß¤Ë·Ò¤¬¤ëÃÏ°è³èÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î±ü¿¼¤µ¡×¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÂÎ¸³·¿¤Î¼«¼£ÂÎ¶¦ÁÏºÅ»ö¡ØResolution of LOCAL JAPANÅ¸ ～ÃÏ°è¤¬ÁÏ¤ëÆüËÜ¤ÈÃÏµå¤Î¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î11Æü¤ò°Ê¤Æ¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¼óÄ¹Ï¢¹ç¡ÊÄÌ¾Î¡§ÆüËÜ¼óÄ¹Ï¢¹ç¡Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥ÖÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°èÆ±»Î¤ä¹ñ¡¦À¯ÉÜ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¡¢²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¼Ò²ñ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¼èÁÈ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÌ¥ÎÏ³«È¯¡¢Ì¥ÎÏÈ¯¿®¡¢²ÝÂê²ò·è¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤â³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤Î¾å¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¡ÃÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¼óÄ¹Ï¢¹ç
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡üÆüËÜ¼óÄ¹Ï¢¹ç»öÌ³¶É
