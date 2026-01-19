世界的に活躍するクリエイターがUI/UXについて解説！2/2（月）～ セミナー「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較」等、計4本のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年2月、ゲーム・Web業界に携わるクリエイターの方などを対象に、2025年に開催した「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較～プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス～」など、UI/UXに関する計4本のオンラインセミナーのアーカイブ映像を無料配信します。なお、各セミナーは全編英語で実施されましたが、アーカイブ映像においては同時通訳を通した日本語で配信します。

▼「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較 ～プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170200/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170200/?rls)

※締切：2026年2月2日（月）20：00



▼「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.1 ユーザビリティテストの計画と実施」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170203/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170203/?rls)

※締切：2026年2月12日（木）20：00



▼「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170207/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170207/?rls)

※締切：2026年2月17日（火）20：00



▼「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.3 UXリサーチの3つの基本的な手法」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170212/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170212/?rls)

※締切：2026年2月27日（金）20：00





＜セミナーの内容＞

2026年2月2日（月）19：00～

「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較～プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス～」

・UI/UXの文化的基礎

・視覚的階層とプレイヤーフロー

・地域を越えた適応

・アクセシビリティとインクルーシビリティ



2026年2月12日（木）19：00～

「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ『UXリサーチ』Vol.1 ユーザビリティテストの計画と実施」

・定性的リサーチ方法と定量的リサーチ方法の違い

・探索的リサーチ、評価的リサーチ、生成的リサーチを使用するタイミング

・リサーチの目標、目的、および主要な質問を明確に定義する方法

・タイムライン、予算、リソースを含む調査計画の作成方法

・リモートおよび対面調査用のツールとプラットフォームの使用方法



2026年2月17日（火） 19：00～

「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」

・プロジェクトの課題に応じて最適なリサーチ手法

・情報アーキテクチャの研究やインタビュー、調査、A/Bテストなど、さまざまなリサーチ手法の体験

・実用的なユーザーインサイトを得るためのツール



2026年2月27日（金） 19：00～

「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.3 UXリサーチの3つの基本的な手法」

・コンテクスチュアル・インクワイアリー

・アンケート調査

・A/Bテスト」について学びます。



＜こんな方におすすめ＞

・ゲームデザイナー

・クリエイティブディレクター

・UXデザイナーやリサーチャー

・開発者やエンジニア

・企業内でユーザビリティやUXに関わる業務を担当している方



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。

【アーカイブ録画配信】（1）和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較 ～プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス～（2）UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.1 ユーザビリティテストの計画と実施（3）UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー（4）UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.3 UXリサーチの3つの基本的な手法

■日時

（1）2026年2月2日（月）19：00～20：00

（2）2026年2月12日（木）19：00～20：00

（3）2026年2月17日（火）19：00～20：00

（4）2026年2月27日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者

（1）の登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



（2）～（4）の登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ（Matt Penna）氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。

http://uxtactical.com/



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較 ～プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス～」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170200/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170200/?rls)

※締切：2026年2月2日（月）20：00



▼「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.1 ユーザビリティテストの計画と実施」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170203/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170203/?rls)

※締切：2026年2月12日（木）20：00



▼「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.2 情報アーキテクチャとユーザーインタビュー」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170207/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170207/?rls)

※締切：2026年2月17日（火）20：00



▼「UXデザイナーMatt Pennaと学ぶ「UXリサーチ」Vol.3 UXリサーチの3つの基本的な手法」の詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170212/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170212/?rls)

※締切：2026年2月27日（金）20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「UI/UXセミナー」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼UI/UX基礎講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/?rls)



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)