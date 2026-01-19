ゼニス、「デファイ」コレクション最新作をLVMHウォッチウィーク 2026で発表

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョン

ル・ロックル / ミラノ、2026年1月19日 - ゼニスはミラノで開かれるLVMHウォッチウィーク 2026にLVMHメゾンのブルガリ、ダニエル・ロート、ジェラルド・ジェンタ、ウブロ、ルイ・ヴィトン、レペ 1839、タグ・ホイヤーと共に参加し、複数の最新作を発表します。今回、ゼニスが光を当てるのは「デファイ」。マニュファクチュールの柱であり、ゼニスが取り組む現代時計製造の探究の中心となるコレクションです。

今年、ゼニスは「デファイ」コレクションの特徴的なアイデンティティを豊かに表現する一連の新作を発表します。印象的なブラックとゴールドの「デファイ スカイライン スケルトン」と、ブラックセラミックに身を包んだ大胆な「デファイ スカイライン クロノグラフ」。マイルストーンを刻む、初のフルスケルトン仕上げのローズゴールド製「デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン」。「デファイ スカイライン 36」に加わった洗練された新作。そして、1969年のオリジナルリファレンスのひとつを現代的に解釈した「デファイ リバイバル A3643」が登場します。光と影のコントラスト、幾何学的なフォルム、革新的な素材、都会的感性が、「デファイ」の世界が持つさまざまな一面を披露します。ル・ロックルでマニュファクチュールの伝統に根差しながらも、ミラノのような都市の現代性からインスピレーションを得ている「デファイ」コレクションは、時計製造とコンテンポラリーデザインが交差するビジョンを具現化しています。タイムピースは、全体が一個のまとまりある創作物として構想され、ムーブメントと外観の形状は連動して設計されます。それは構造物、空間、リズムを交差させて都市を形成していくアプローチにも似ています。コレクションを特徴づけるシャープなファセット、構築的なシルエット、オープンワークのフォルムは大都市の景観のダイナミズムと共鳴します。「デファイ」は、精度とクリエイティビティによって生み出された「生命ある建築物」を体現します。

「第7回LVMHウォッチウィークで、ゼニスはマニュファクチュールの礎である「デファイ」コレクションの今に光を当てます。多様なスタイル、複雑性、素材を探究する新たな表現によって、このコレクションは進化し、発展を続けています。1969年に発売された初の「デファイ」を現代的に進化させた「デファイ スカイライン」は、コレクションを象徴する幾何学性と耐久性を受け継ぎながら、建築的な現代のコードの中で再構築されています。その狙いは、「デファイ」のデザインが持つ極めて都会的な個性を際立たせること、そして建築家の都市設計とウォッチメーカーの時計製造という、空間と時間を構築する2つの精度の世界の類似点を浮かび上がらせることにありました。時計は都市のミニチュア版を表すメタファーとなりました。都市と時計、その構築はどちらも、イマジネーション、進化、ノウハウを駆使し、目に見えないものに形を授けます」

- ブノワ・ド・クレーク、ゼニスCEO

都市の光を宿す、ブラックの構造体：建築的コントラストが際立つ、新作「デファイ スカイライン スケルトン」

「デファイ スカイライン スケルトン」の新作は、コンテンポラリーなウォッチデザインを高みへと押し上げ、オープン構造、シャープな幾何学性、現代の都市景観のコントラストが作り上げる世界を表現します。

スケルトン構造はエル・プリメロ 3620 SK」キャリバーの全容を披露し、光と影の戯れが都市のスカイラインのダイナミックなリズムと響き合います。大胆なブラックセラミックに身を包み、ゴールドトーンのムーブメントを組み合わせた最新作は、この時計が持つ建築的な個性を力強く表現し、現代的で都会的な存在感で印象づけます。

大胆なオープンワーク構造を備える「デファイ スカイライン スケルトン」では、コレクションを象徴する1/10秒表示も含め、エル・プリメロのテクニカルなディテールのすべてを眺めることができます。ディープブラックのセラミックケースとゴールドトーンのムーブメントを組み合わせた新たなコントラストは、現代の都市景観を形づくる光の反射と構造物の陰影を彷彿とさせます。

ブラックとゴールドの美しいハーモニーは、「デファイ スカイライン スケルトン」に現代時計製造における彫刻作品と呼べる魅力をもたらしました。ブラッシュ仕上げとポリッシュ仕上げを施したブラックセラミックケースは都市を代表する建築物の無駄のないラインと一体感のあるフォルムを、まばゆいゴールドカラーをまとったスケルトンの文字盤とムーブメントは都会の夜を照らす光の温かみを思わせます。全ての計算されたデザインが12面ベゼルとファセットカットを施したケースを引き立て、大都市の大胆さと現代的なエレガンスを表現します。

オープンな文字盤は、1969年からゼニスの象徴として用いられている4つの点を結んだ星をデザインに取り入れています。その下に配したエル・プリメロ 3620 SKキャリバーは、全体にゴールドトーンの仕上げが施されました。「デファイ スカイライン」は、伝統的なセンターセコンドに代わり、世界初にして唯一の、常に動き続ける1/10秒表示を備えています。5Hzの脱進機が直接駆動する1/10秒表示は10秒で1回転し、絶え間なく動き続ける都市のリズムを視覚的に表現します。

現代に求められる汎用性を考慮し、この新作は一体型のブラックセラミックブレスレットを採用しています。ブレスレットはケースのなめらかなフォルムへと溶け込み、継ぎ目のない建築的なシルエットを完成させます。さらに、パターン入りのブラックラバーストラップも付属します。現代の都市生活にフィットする一本として、ブレスレットとストラップは直感的に操作できるクイックストラップチェンジ機構により、工具を使わず簡単に付け替えることができます。

セラミックの力強さ、クロノグラフの精度：ブラック 「デファイ スカイライン クロノグラフ」

「デファイ スカイライン クロノグラフ」に、ブラックセラミックに身を包んだ印象的な新作が登場します。2025年にマニュファクチュールの創業160周年を祝う3つのブルーエディションとして作られたフルセラミックモデルが今回、新たにディープブラックをまとい、大胆でコンテンポラリーな存在感を放ちます。素材とカラーが、時計の建築的シルエットと洗練された都会的スタイルを際立たせます。

耐久性に優れ、軽量で、なめらかな手触りのセラミックは、卓越した性能と深みのある外観を可能にする素材です。コーティングではなく、全体を着色することで生み出される濃密なブラックトーンは、「デファイ スカイライン クロノグラフ」のファセットを引き立て、ケースとブレスレットに彫刻のような力強さをもたらしました。耐傷性を備え、精緻な仕上げを施したセラミックは、時計の幾何学的な輪郭をシャープに描き出し、堂々たる存在感と現代的な美学を強調しています。

セラミックケースの深みと呼応するのが、グラデーションを施した文字盤です。中央から外縁にかけて濃くなるグラデーションは、都市景観を彩る影と光の戯れを思わせます。「デファイ スカイライン」のアイデンティティに忠実に、文字盤には4つの点を結んだ星のエングレービングが施され、3つのクロノグラフウンターには構築的なデザインを引き立てる同心円状のパターンがあしらわれています。ファセットカットを施した針とアプライドマーカーは、夜光塗料がどのような環境下でも読み取りやすさと視認性を確保します。

「デファイ スカイライン クロノグラフ」の心臓部で鼓動を刻むのは、ゼニスの伝説的な高振動クロノグラフムーブメントをさらに進化させた「エル・プリメロ 3600」。1/10秒単位を卓越した精度で表示するこのムーブメントは、クロノグラフ秒針が10秒で1回転します。これは従来のクロノグラフの6倍の速さに相当します。5Hzの振動数で動作し、60時間のパワーリザーブを実現するこのムーブメントは、サファイアガラスのケースバックから、ブルーのコラムホイールやゼニススターをかたどったローターを含め、緻密な構造を見ることができます。

汎用性は、「デファイ スカイライン」のデザインにとって欠かすことのできない要素です。ブラックセラミックモデルは、クイックストラップチェンジ機構がケースに直接組み込まれており、2連のセラミックブレスレットと、フォールディングバックルを備えたパターン入りブラックラバーストラップを簡単に付け替えることができます。

動きと光のアーキテクチャ：デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン

透明感そのものが構造となり、機構の複雑性が建築的な存在感を醸し出す「デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン」は、コレクションに新たな章を書き加えます。「デファイ スカイライン」コレクション初のトゥールビヨンを搭載したスケルトンモデルは、全体をスケルトン化したエル・プリメロ ムーブメントを収めるローズゴールドケースのファセットが光を捉えて反射を生み出します。

キャリバーをその深部まであらわにしたタイムピースは、光と奥行き、均整のとれた機構が息づく構造の内部へと視線をいざないます。従来の文字盤ではヴェールに覆われていたパートが排され、時計の構造がそぎ落とされたピュアな姿で目の前に現れます。中央に浮かぶムーブメントは、機械仕掛けのスカイラインを彷彿とさせます。ムーブメントにとって唯一の支柱となる縁のフランジはアワーマーカーがセットされ、空間によりいっそうの深みをもたらしています。ゼニスのロゴはキャリバーの上を浮遊するかのようにサファイアクリスタル上にあしらわれています。機構の幾何学形状にも取り入れられているアイコニックなスターは、スケルトン化された地板にセットされています。

心臓部となる自動巻ムーブメント、エル・プリメロ 3630 SKキャリバーは、力強いルミナスブルーに仕上げられています。スケルトン化する上で、象徴的なゼニススターは構築的なモチーフとなり、拡大されてトゥールビヨンの小窓を囲むように配置されています。キャリバーが生み出す奥行き、仕上げ、カラーのコントラストに躍動感を添えているのが、10時位置と2時位置に置かれた2つの建築的なブリッジです。二層構造で傾斜の付いた形状は動きのあるレリーフとなり、現代建築の線や梁を思わせます。

ムーブメントの仕上げは、表面に緻密なハーモニーを奏でています。ブルーPVD加工を施したブリッジと地板は、一部にポリッシュ仕上げを施してロジウムプレート加工の面取りに美しい光の反射を生み出します。5Hzの振動数で動作し、1分で1回転するトゥールビヨンは、高振動の回転によって時計に生きた鼓動を授けています。スケルトン化された香箱は、ゼンマイが50時間のパワーリザーブを通じてほどけていく様子を眺めることができます。

全体をローズゴールドで作り上げた「デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン」は、温かみのあるプレシャスメタルによって、コレクションのシャープな幾何学形状に新たな魅力をもたらしました。41mmのケースは表面にサテン仕上げとポリッシュ仕上げを交互に施し、そのシルエットを際立たせています。ファセットカットを施した建築的なフォルムは、手首を動かすたびに新たな表情を見せます。ケースと一体化したクイックストラップチェンジシステムは直感的に操作でき、ローズゴールドブレスレットと星模様をあしらったブルーラバーストラップ（同系色のゴールド製フォールディングバックル付き）を簡単に付け替えることができます。

「デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン」は、50本限定での展開となります。

デファイ スカイライン スケルトン

リファレンス：49.9300.3620/07.I001

特長： エル・プリメロ 3針ムーブメント。高振動スケルトンムーブメント。6時位置に1/10秒カウンター。シリコン製のアンクルとガンギ車。ねじ込み式リューズ。交換可能なストラップシステム。

ムーブメント：エル・プリメロ 3620 SK、自動巻

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：55時間

機能：中央に時針と分針。6時位置に1/10秒カウンター。

仕上げ： ゴールドトーンの地板

税込価格：2,555,300 円

素材：ブラックセラミック

防水機能：10気圧

ケース：41mm

文字盤：ゴールドトーンのスケルトン文字盤

アワーマーカー：ゴールドプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

針：ゴールドプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

ブレスレット＆バックル：ダブルフォールディングバックル付きブラックセラミックブレスレット、スチール製フォールディングバックル付きブラックラバーストラップ

デファイ スカイライン クロノグラフ

リファレンス：49.9500.3600/21.I001

特長：ブラックセラミック製。1/10秒の計測と表示が可能な自動巻エル・プリメロ コラムホイール クロノグラフ。日付表示。シリコン製のアンクルとガンギ車。ねじ込み式リューズ。交換可能なストラップシステム。秒針停止機構。

ムーブメント：エル・プリメロ 3600、自動巻

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：60時間

機能：1/10秒計測のクロノグラフ機能。中央に時針と分針。9時位置にスモールセコンド。中央に10秒で1回転するクロノグラフ針。6時位置に60分カウンター。3時位置に60秒カウンター。4時半位置に日付表示。

仕上げ： サテン仕上げのローター

税込価格：3,175,700 円

素材：ブラックセラミック

防水機能：10気圧

ケース：42mm

文字盤：星空を描いたグラデーショングレー文字盤

アワーマーカー：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

針：ロジウムプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

ブレスレット＆バックル：ダブルフォールディングバックル付きブラックセラミックブレスレット、スチール製フォールディングバックル付きブラックラバーストラップ

デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン

リファレンス：18.9300.3630/78.I001

特長：エル・プリメロ 3630 SK自動巻ムーブメント。バイカラー仕上げ（面取りにブルーPVDとロジウムプレート加工）のスケルトントゥールビヨン。ねじ込み式リューズ。交換可能なストラップシステム。50本限定。

ムーブメント：エル・プリメロ 3630 SK

振動数：毎時36,000振動（5Hz）

パワーリザーブ：50時間

機能：中央に時針と分針。6時位置にトゥールビヨン（1分で1回転）。56の部品で構成されるトゥールビヨンケージ。

仕上げ： サテン仕上げのソリッドゴールド製ローター

税込価格：13,860,000 円

素材：ローズゴールド

防水機能：10気圧

ケース：41mm

文字盤：ブルーのスケルトン文字盤

アワーマーカー：ゴールドプレート加工、ファセットカット、スーパールミノバ SLN C1を塗布

針：ソリッドゴールド製、ファセット加工、カラーニスのコーティング

ブレスレット＆バックル：ソリッドローズゴールド製ダブルフォールディングバックル付きソリッドローズゴールドブレスレット、ソリッドローズゴールド製フォールディングバックル付きブルーラバーストラップ