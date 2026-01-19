【ブルガリ】ゴールドが織りなす至高の芸術「マグリア ミラネーゼ モネーテ」「トゥボガス マンシェット」

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリは代表的な2つのモデル、モネーテとトゥボガスを再解釈した新しいタイムピースを、LVMH Watch Week 2026において発表します。「マグリア ミラネーゼ モネーテ」と「トゥボガス マンシェット」2つの新しいタイムピースは、ハイジュエラーにしてウォッチメイカーであるブルガリが、たゆまぬ革新を重ねながら自らのルーツを讃える、壮大な物語の新たな章を刻みます。

伝統的なミラネーゼメッシュの技術を用いピンクゴールドで作られた「マグリア ミラネーゼ モネーテ」と、70年代の幾何学的なフォルムを着想源とし色石をあしらったイエローゴールドのカフウォッチ「トゥボガス マンシェット」が新たに登場します。これら2つのタイムピースでは、ブルガリの伝統として紡がれた金細工の技術とウォッチメイキングの高い専門性から生まれさらに巻き上げシステムが再考されたピコリッシモ キャリバーと、新たな装飾が施されたレディソロテンポ オートマチックの鼓動を刻んでいます。



ブルガリ グループ CEOでありLVMH ウォッチ CEOであるジャン-クリストフ・ババンは下記のようにコメントを寄せました。

「LVMH メゾンであるブルガリ、タグ・ホイヤー、ゼニス、ウブロ、ティファニー、ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン、そしてレペがLVMH Watch Weekのために結集することを大変誇りに思います。それぞれのメゾンの革新的な貢献は、スイス ウォッチメイキングの卓越性に対するLVMHの献身と、私たちが共有する創造的な情熱をさらに強固なものにします。毎年初に開催されるLVMH Watch Weekは、パートナー、ジャーナリスト、顧客の皆さまに最新作を発表する機会となります。2026年も、グループの創造的な情熱に突き動かされた多様なメゾンが結束し、新作と並外れた作品が生まれることを期待しています」

ブルガリは歴史と現代を紡ぎながら、その時代のスピリットをより的確に捉えるべく、ウォッチとジュエリーのアイコンを再構築しました。ブルガリのデザインスタジオは、モネーテとトゥボガスが持つ象徴的な美学を通し、またそれぞれの源泉に深く触れることで、芸術性と洗練さ、創造性と色彩を兼ね備えた作品を生み出しました。

「マグリア ミラネーゼ モネーテ」は、1960年代半ばにブルガリより発表されたモネーテを新しい形で表現しました。西暦198年から297年のカラカラ帝が描かれた古代コインが配され、古代がメゾンにもたらし続ける様式的で無限なるインスピレーションを体現しています。見事なしなやかさで表現されたミラネーゼメッシュの伝統的な芸術性を探究するタイムピースです。ミラネーゼメッシュのしなやかさと鮮やかさが共鳴する中で、ブルガリは培われた歴史と確かなサヴォアフェールを礎に、質感、繊細な色調、そして造形美が融合した見事なハーモニーを創造します。

ゴールドとダイヤモンドがリボンのように腕に巻きつく「トゥボガス マンシェット」は、鮮やかな色石がアクセントになっています。1940年代初頭に登場したトゥボガスは、当初は蛇そのものを模ったフォルムが印象的なピースでした。後に1970年代にブルガリの象徴的な作品のひとつとして確立され、リイマジネーションとインスピレーションにより、時として豊かな色彩に彩られながら様々な変容を見せつづけています。その象徴的な曲線とシルエットを継承しつつ、革新的技術が適用されています。ケースブレスレットを形成するリングはひとつひとつ成形および研磨された後、チタンブレード芯の上に細心の注意を払ってセットされます。このモジュール式構造によりモチーフがブレスレット全体にシームレスに一体化し、トゥボガスならではのしなやかな建築美は、そのままに保たれています。

時を刻む精巧の美学

ローマン ハイジュエラーでありながらスイスのウォッチメイカーであるブルガリが生み出した美しいゴールドのタイムピースには、細やかで緻密なウォッチの実現のために特別に開発された自社製ムーブメントが搭載されています。

「マグリア ミラネーゼ モネーテ」に使用された世界最小の丸型キャリバーであるピコリッシモ BVP100は、直径13.50mm、厚さ2.50mm、重量1.9g、102の部品で構成されています。スイス ジュラ地方、ル・サンティエの工房でブルガリが独自に設計・製造したこのキャリバーは、BVL100として2022年に初めて発表されました。今回はそれをベースとした、リューズによる巻き上げと内部の緻密な動きを鑑賞できるサファイア製ケースバックを採用した新たな仕様で登場します。

「トゥボガス マンシェット」には2025年に「セルペンティ セドゥットーリ」と「セルペンティ トゥボガス」において発表されたBVS100 レディ ソロテンポが搭載されています。時、分、秒を表示するBVS100 レディ ソロテンポは、ウォッチメイキングの世界における芸術性とイタリアニティの融合が生んだ、ジュエリーウォッチに理想的な調和をもたらすムーブメントです。

直径わずか19mm、厚さ3.90mm、102個の部品で構成されたBVS100 レディ ソロテンポの重量はわずか5グラムです。それにもかかわらず、50時間のパワーリザーブと21,600振動/時の周波数を誇ります。コンパクトな丸型デザインはセルペンティの曲線に美しく収まり、またブルガリの他のウォッチにも対応できる汎用性を備えています。

ピコリッシモとレディ ソロテンポは、ブルガリの機械式時計の製造における完璧なる熟練性を体現しています。

ミラネーゼメッシュから生まれた芸術「マグリア ミラネーゼ モネーテ」

この度ブルガリが発表したミラネーゼメッシュブレスレットを合わせたピンクゴールド製の「マグリア ミラネーゼ モネーテ」は、古くからの技術の発祥地である活気あるミラノに敬意を表したタイムピースです。金糸を細やかに編み込んで形成されるこの構造は、ルネサンス期にミラノの金細工師によって開発されたものでありながら、これまでブルガリの中で大きく取り上げたことがないものでした。ミラネーゼメッシュならではのしなやかさは、モネーテとゴールドの温かい輝きと組み合わされ、強い印象と現代的な魅力を感じさせます。

ブルガリ ウォッチのプロダクト クリエイション エグゼクティブ ディレクターであるファブリツィオ・ボナマッサ・スティリアーニは下記のようにコメントしました。

「柔軟性こそが、このウォッチの神髄です。長い時間を経て熟考を重ねた、予想外のプロジェクトにインスピレーションを与えました。ブルガリの新たな創造は、私たちが誇るウォッチメイキングとハイジュエラーの世界を深く体験できる貴重な機会をもたらします。その多様な魅力は、古代コイン、幾何学的な8角形、そして繊細なミラネーゼメッシュという、異なる要素の組み合わせの中に鮮やかに描き出されています」

時間と芸術の交差点に立つモネーテのコレクションには、イタリアンハイジュエラーの美学とスイスのウォッチメイキングのスピリットが、細部にまで浸透しています。ブルガリは、永遠なるローマへのオマージュであるこのコレクションに、今回初めてピンバックルを採用しました。ブルガリは「マグリア ミラネーゼ モネーテ」において、古代コインのシンボリズム、8角形の幾何学的な洗練、ミラネーゼメッシュが持つ質感の繊細さを組み合わせることで、多様な創造性を形にしています。

ブルガリが贈る輝かしい女性らしさ「トゥボガス マンシェット」

まばゆいばかりの輝きを放ち、華麗な色石の彩りによりダイヤモンドの光が際立つ「トゥボガス マンシェット」は、1974年のアーカイブモデルを再解釈したハイエンドウォッチです。幅広のトゥボガスシングルコイルブレスレットに印象的なダイアルを組み合わせ、オリジナルピースの大胆な幾何学性を現代に蘇らせています。シトリン、ルベライト、ペリドット、アメジスト、トパーズ、スペサルタイトといった色石から発せられる躍動感により、ゴールドのウォッチに生きる喜びが吹き込まれました。約12カラットのダイヤモンドがコイル全体のうえで瞬きながら、鮮やかなパレットを構成する色石の眩さと美しさを強調しています。

【製品概要】

「マグリア ミラネーゼ モネーテ」

品番：104328 104385

価格：要お問い合わせ

ムーブメント：BVP100、ピコリッシモキャリバー、手巻き、厚さ2.50mm、約30時間パワーリザーブ、毎時21,600振動

ケース： ピンクゴールド製ケース、ブリリアントカットダイヤモンド（約0.50ct）、シースルーケースバック

ダイアル：マザー・オブ・パール、ピンクゴールドプレート針、12石のダイヤモンドアワーマーカー（約0.06ct）

ブレスレット：ピンクゴールド製ミラネーゼメッシュブレスレット

「トゥボガス マンシェット」

品番：104093

ムーブメント：BVS100 レディ ソロテンポ 自社製ムーブメント、ブルガリ ロゴと蛇の鱗のパターンが刻まれたローター、時/分/秒表示、50時間パワーリザーブ

価格：要お問い合わせ

ケース： 16mm、ダイヤモンドをあしらったイエローゴールド製ケースとベゼル、シースルーケースバック、イエローゴールド製リューズ

ダイアル：パヴェダイヤモンド（約0.6ct）、イエローゴールドプレート針

ブレスレット：イエローゴールド製シングルコイルブレスレット、ダイヤモンド（約11.98ct）、スぺサルタイト（約1.06ct）、シトリン（約1.05ct）、ルベライト（約0.87ct）、ペリドット（約0.62ct）、アメシスト（約0.63ct）、トパーズ（約0.59ct）、135mm

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/