【吉野家】牛丼好きを公言する「白銀ノエル」と待望の初コラボ決定！‐吉野家での日常を描いた、3種類の「描き下ろしイラスト」に注目‐

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬 哲也）は、全国の吉野家店舗※にて1月26日（月）11時から4月30日（木）20時までの期間で、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷郷 元昭）が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「白銀ノエル」と初のコラボレーションとなる吉野家×白銀ノエル「こんまっする！」アプリポイントキャンペーンを開催いたします。

特設サイト：https://www.yoshinoya.com/special/shirogane-noel_202601/

■吉野家での日常を描いた、3種類の「描き下ろしイラスト」に注目！

長年「牛丼好き」を公言している「白銀ノエル」をモデルに、吉野家を起点とした様々なシーンを切り取った描き下ろしイラストをご用意しました。

吉野家でアルバイトに励む姿が新鮮な「制服ver.」、牛丼を口いっぱいに頬張る幸せそうな「もぐもぐver.」、そしてテイクアウトした牛丼との日常を切り取った「自撮りver.」。 3種類の異なる表情の「白銀ノエル」を、ぜひ本キャンペーンでお楽しみください。

■ポイント付与と交換について

キャンペーン実施店舗でのお会計時に、吉野家公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込500円ごとに1ポイントが付与されます（会計日を含めて4日以内に反映）。

ポイントに応じて特典と交換が可能です。特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで何度でも特典と交換することができます。

全て受注生産のため、期間中はご自身のペースでポイントを貯めていただけます。

※一部、ポイント対象外店舗あり。詳細は特設サイトをご確認ください。

■hololive OFFICIAL CARD GAME PRカードがもらえる！

さらに特別な企画をご用意しました！お会計または商品お受け取りの際に、吉野家アプリ内の専用画面を従業員へご提示いただいた方に、「hololive OFFICIAL CARD GAME PRカード」をランダムで1枚プレゼントいたします（全2種類）。 数量限定のため、なくなり次第終了となります。 描き下ろしイラストを使用した特別なデザインとなっておりますので、ぜひこの機会に手に入れてください。

