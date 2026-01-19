グルメ探訪、迷宮攻略に、あんなことまで―!? 異世界と日本を行き来できる少年のゆるふわ∞冒険譚『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』1月29日発売！一部書店では先行配信！特典情報も公開！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」連載中のライドコミックス最新刊『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』を、2026年1月29日に発売します。

原作は、GCN文庫の人気作『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』！

『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １』は、1月19日からDMMブックスにて先行配信開始、1月26日からピッコマにて先行配信を開始します。

全国の書店、ほか電子書店は、1月29日に発売となります。

また、発売を記念して、各法人書店の特典を公開！

さらにコミカライズ刊行記念として、複製原稿がもらえる応募者全員プレゼントキャンペーン実施します！

異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年・九道晶のゆるふわ∞冒険譚をぜひご一読ください！

お腹と心を満たしながら、いのちだいじに冒険するべし！

気ままなのんびり異世界ライフを、クニくん氏がコミカライズ！

放課後の迷宮冒険者 THE COMIC １

漫画：クニくん ／ 原作：樋辻臥命 ／ キャラクター原案：かれい

定価：792円 （本体720円＋税10%）

発売日：2026年1月29日

※1月19日～DMMブックス、1月26日～ピッコマにて先行配信開始。

ISBN：9784867169063

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2040

※WEBコミック誌「コミックライド アドバンス 2025年8月号～1月号」、同単話版単話版1話～5話までを収録しています。

放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 作品公式Xアカウント：https://x.com/dungeondiver01

▼あらすじ

高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる少年。

そんな彼が願うのは、気ままなのんびり異世界ライフ!!

グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?

こんな生き方したかった!!ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!

グルメシーンも満載！

お菓子に、ステーキ…。お腹と心を満たしながら、いのちだいじに冒険するべし！

▼１話 試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/851fe7248eabe/

※発売を記念してライコミで無料キャンペーンを実施！

1月19日(月)～2月10日(火)23:59のあいだ、2～3話(完全無料)・4～5話(会員無料)をお読みいただけます！

法人特典情報

下記書店様にてご購入頂くと、有償・無償特典が付属します！

※特典配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。

※特典については各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。

差し替えNICリテールズ様

イラストカード

ゲーマーズ様

無償特典：イラストカード

ゲーマーズ様

有償特典：描き下ろしアクリルスタンド

ＤＭＭブックス様

特典イラスト１.

※特典イラスト２種

ＤＭＭブックス様

特典イラスト２.

※特典イラスト２種

ブックエース様

メッセージペーパー

メロンブックス様

イラストカード

Wonder GOO様

イラストカード

応募者全員プレゼントキャンペーン！

書籍の帯に付属する応募券に必要事項を記入の上、ご応募いただくと、ここでしか手に入らない本作の複製原稿４種セットが必ずもらえるキャンペーンを実施します！

◆特典：複製原稿（非売品）

◆応募期限：2026年2月28日(当日消印有効)

※賞品画像はイメージです。

※電子版コミックスには応募券が付いていませんのでご了承ください。

※詳細は紙書籍の帯をご確認下さい。

原作・GCN文庫『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』1～6巻、好評発売中！

――たまには肩の力を抜いて 異世界行ってもいいんじゃない？

GCN文庫

『放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』1～6巻

小説： 樋辻臥命 イラスト： かれい

サイズ：文庫

https://gcnovels.jp/book?tag=paperback&search_series=448(https://gcnovels.jp/book?tag=paperback&search_series=448)

ひょんなことから日本と異世界ド・メルタを往復できるようになった高校生、九藤晶。

特に使命もなく気ままな異世界ライフを楽しむ彼は、

ギルドの受付のお姉さんからタカられたり、

魔法の師匠から“ご褒美”を貰ったり、

助けた女の子とキャッキャウフフしたり……!?

樋辻臥命×かれいのコンビで贈る新感覚ライトファンタジー！

コミックライド

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。

コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE

コミックライドアイビー編集部X：https://x.com/comicride_ivy

コミックライドアドバンス編集部X：https://x.com/comicride_adv

コミックライドAdv（アドバンス）

ガッツリノッてけ！ 細胞直撃WEBマガジン！

「せっかくチートを貰って異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたい 」「ご主人様とゆく異世界サバイバル！ 」をはじめ刺激的な話題作が好評連載中。

コミックライドアドバンス：https://advance.comicride.jp/

コミックライドアドバンス公式X：https://x.com/comicride_adv

ライコミ

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合わせ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp