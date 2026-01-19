【エトロ】2026/27秋冬メンズコレクション

エトロ ジャパン

人類は長い時代と世紀を経て進化してきましたが、その真に深い本性、すなわち原初的で根源的な精神は、いまなお動物的なものにあります。顔立ちや容貌においても同様に、表情や佇まい、性格や個性に基づき、人の顔は無限の動物的連想を呼び起こします。エトロにとって、この人間観はブランド独自のイコノグラフィーの一部であり、1997年の印象的なフォトグラフィックキャンペーンの発表以来、ブランドを象徴する要素として受け継がれてきました。

マルコ・デ・ヴィンチェンツォは今、その視点を改めて提示し、クラシシズムと遊び心、本能と理性の間を自在に行き来する男性像を描き出します。そこには、常に変わらない軸をもちながらも、絶えず新たな組み合わせを生み出し、進化し続けるエトロの本質が表れています。

ムーグ・シンセサイザーの先駆者であるウェンディ・カーロスの音楽が響き、好奇心を刺激するヴンダーカンマー（驚異の部屋）を思わせる空間で、2026年秋冬コレクションを体現する〈アニメン〉たちは、まさにエトロらしさの結晶といえます。

ベルベットにプリントされたペイズリーモチーフ、シーンを選ばず軽やかに着こなされるローブやパジャマ、縁にフェザーをあしらった端正なスーツ、そしてダークブラウンやフォレストグリーン、オーガニックなニュートラルカラー、くすみを帯びた赤が織りなす知的で奥行きのあるカラーパレット。動物の顔は、目の詰まった、包み込むような質感のニットにピクセルジャカードで表現されたり、あるいは流れるようなシルクシャツに配されたペイズリーの雫の中に潜んだりしています。ペイズリーはトラウザーズやスカーフ、ローブコートへと大胆に広がり、ウエストに結んだセーターや、ソフトで容量のあるバッグ、深くかぶったキャップが、このリラックスしたムードを完成させています。

ここで示されているのは、衣服をリヴァリー（制服）や羽毛のようなものとして捉える発想です。ただし〈アニメン〉にとってそれは、他の動物とは異なり、生まれつき与えられるものではなく、自身の選択によって自在に変えうる表現です。すべてが動きに満ち、視覚と触覚の両面から、終わりのない旅へと誘います。

