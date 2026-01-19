特定非営利活動法人「iLiAS（イリアス）」設立へ

ユーステラグループホールディングス合同会社

心身の不調、人間関係、仕事、孤独――。社会の中で「生きづらさ」を感じる人々が、気軽に立ち寄れる“はじめの一歩”をつくることを目的として、特定非営利活動法人iLiAS（以下、イリアス）が2026年6月に設立される予定です。

イリアスは、「まだ大丈夫だけど、ちょっとしんどい」「相談するほどじゃないけれど辛い」といった“中間の状態”にある人たちが、自分の状況に気づき、無理なく支援やつながりと接点を持てる仕組みを構築していきます。

iLiAS ロゴ■ 設立の背景

精神的な不調や社会的孤立が深刻化する中で、「病気かどうか分からない」「支援を受けるほどではないかも」と、自分の不調に気づけないまま問題を抱え込むケースが増えています。

イリアスはこうした背景を受け、医療や制度的支援の“前段階”として、

・いまの自分の状態に気づくこと

・気軽にアクセスできる情報に出会うこと

・ゆるやかにつながれる導線を持つこと

上記を重視した“非医療的な中間支援”の場を創出していきます。

■ 主な活動内容

● セルフチェック・可視化ツールの提供

簡単な質問項目に答えるだけで、自分の状態を「グリーン／イエロー／レッド」などの指標で把握できるオンラインツールを展開予定。医療的診断ではなく、“気づき”を促すための指標として運用します。

● 不調サインの情報発信

「これってしんどさのサインかも？」と感じるような変化を整理し、イラストや図解などを通じてSNS・Webでわかりやすく発信します。

● オンラインを中心としたつながりづくり

チャットベースやフォーム形式など、直接的な対話に抵抗がある人にも配慮した“ゆるやかな接点”の構築を予定。自分のペースで誰かとつながる体験をサポートします。

● 参加型NPOとしての制度設計

個人会員、団体会員、ボランティアなど、多様な関わり方ができる参加制度を順次整備予定。支援の受け手だけでなく、「誰かの力になりたい」という人も関われる仕組みを目指します。

● 文化・芸術活動の支援

若手クリエイターへの創作環境・発表機会の提供

表現者へのメンタルサポートとの両輪支援

バーチャル支援の活用：ユーステラからの技術協力

iLiASの設立は、VRアバターやメタバース領域で創作活動を展開するユーステラグループからの技術支援・企画協力を受けて準備されており、以下のような非対面・匿名性の高い“中間支援導線”の展開を予定しています。

● VRChat内に「心のセルフチェック」や「気づきの展示スペース」を設置

● アバターを介した“抵抗感のないつながり”の場づくり

● メタバース内での非医療的な相談・情報共有導線

● イラストやスタンプなどの創作コンテンツを通じた「発信による自己回復支援」

このように、リアルとバーチャルの双方から、生きづらさを抱える人の“中間地点”となる活動を実現していきます。

■ 代表コメント

「誰かに頼るほどではないけれど、一人で抱えるには少し重たい。そんな“間（あいだ）”にいる人の、安心できる居場所をつくりたいと思いました。立派な理念よりも、実際に“使える場所”を少しずつでも形にしていきたい。それがiLiAS設立の出発点です。」

■ 今後の展開

法人としての立ち上げ後は、以下のような展開を順次予定しています：

Web／スマホ上での情報提供とセルフチェック機能の実装

SNSを活用した“しんどさ”に関する情報・気づきの発信

会員制度・ボランティア参加制度の整備

民間支援団体や企業との連携

■ 団体概要

団体名：特定非営利活動法人iLiAS（イリアス）

設立予定：2026年6月

所在地：東京都目黒区駒場2-11-2

活動内容：生きづらさ・不調の可視化支援／情報発信／つながりの場づくり

詳細は下記PDFよりご確認いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d108209-46-88070fc6a52b842d3e833a62dcb16265.pdf

※「本リリースは、NPO設立準備中のiLiASに対する広報協力の一環として、ユーステラグループが掲載しています

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

特定非営利活動法人iLiAS（設立予定）について

特定非営利活動法人iLiAS（設立予定）は、生きづらさや不調を抱える人々が自分の状態に気づき、無理のない形で支援やつながりにアクセスできる“入口”をつくることを目的としたNPOです。

【公式サイト】https://ilias.u-stella.co.jp/