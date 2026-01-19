【ユーステラ】ルミアちゃんイラストコンテスト結果発表

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ）は、2025年12月に実施した「ルミアちゃんイラストコンテスト」の結果を発表しました。本コンテストは、同社オリジナル3Dアバター『ルミア（LUMIA）』の発売を記念し開催されたもので、SNS上で数多くの個性豊かな応募作品が寄せられました。当初は抽選による1名様へのプレゼントを予定していましたが、すべての作品の魅力と熱意に敬意を表し、参加者全員へVRChat向け3Dアバター『ルミア』のギフトコードを贈呈することを決定しました。

コンテスト概要

応募期間: 2025年12月7日（月）～12月12日（火）

応募方法: 公式Twitter投稿を引用リツイートし、ルミアのイラストを投稿

テーマ: 当社公式キャラクター「ルミア」

賞品: VRChat向け3Dアバター『ルミア』（LUMIA）のギフトコード

本コンテストは上記要項で開催され、期間中に多数の作品をご応募いただきました。

結果発表

今回のコンテストには予想を上回る多数の応募が寄せられ、応募作品はいずれも個性溢れる素晴らしいものでした。当初は抽選で1名様にVRChat向け3Dアバター『ルミア』のギフトコードをプレゼントする予定でしたが、どの作品も魅力的で選考が難航したため、参加者全員にプレゼントすることに決定いたしました。この決定により、コンテストにご参加いただいた全員が『ルミア』のギフトコードを受け取ることになります。改めてご応募いただいた皆様に心から感謝申し上げます。

あさぎり様

あさぎり様

あさぎり様

うかわせいな様

れあ様

ALO様

ALO様

ALO様

ALO様

ぱんノキ様

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb