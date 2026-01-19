ERPC、アムステルダムリージョンにて Solana アプリ向けプレミアムベアメタルサーバーを数量限定で再入荷。金融インターネットの歴史が積み上げた中枢ネットワーク上で、実運用パフォーマンスを最大化

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、アムステルダム（AMS）リージョンにおいて、Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバーを数量限定で再入荷しました。

本構成は、過去にも入荷のたびに短期間で完売を繰り返してきたプレミアムラインです。今回も即時提供可能な台数は限られています。

本再入荷分は、アムステルダムにおいて最も Solana ステークが集積するネットワーク内に配置されたリソースです。

ERPC は、Solana の実運用において結果が安定して再現される条件が、どこで、どのように成立してきたのかを、金融インターネットの歴史と構造の両面から整理した上で、本構成をプレミアムラインとして選定しています。

Solana アプリケーションにおいて「性能」とは何か

Solana アプリケーションの実運用では、トランザクション送信、検知、Shreds 周辺処理、バックエンド処理が同時に発生します。

送信と検知は並行して行われ、検知結果は即座に次の送信判断やバックエンド処理へ反映されます。これらの処理は独立した単発処理ではなく、相互に依存した状態で継続します。

このとき結果を規定するのは、処理単体の計算性能だけではありません。

処理を行うサーバー同士が、どのネットワークに属し、どの経路で通信し、どこまで外部経路を介さずに完結できるかによって、レイテンシの上限と分布が決まります。

通信距離が短く、経路が単純であるほど、遅延の絶対値は小さくなり、ばらつきも抑えられます。

外部インターネットを経由する通信では、経路が長くなり、途中の混雑点や経路変更の影響を受けます。同一ネットワーク内で通信が完結する構成では、外部経路に依存せず、同じ条件で通信を継続できます。

Solana における性能とは、こうした通信条件を含めた前提の上で、レイテンシと成功率の分布が安定し、同じ結果を継続して出し続けられるかどうかを指しています。

この前提条件を成立させるためには、高品質なハードウェア、優れた運用条件、そして通信経路の短さが同時に必要です。

ERPC は、この三点が同時に成立する配置と条件を選定しています。

高性能データセンターは、ブロックチェーン以前から作られてきた

現在、高いパフォーマンスを発揮するデータセンターやネットワークは、短期間で形成されたものではありません。

金融システムは、遅延や揺らぎが取引結果に直接影響し、損失として顕在化する世界として運用されてきました。そのため、通信の速さ、経路の安定性、障害時の復旧、電力の冗長性、運用体制の成熟といった条件が、長年にわたり要求されてきました。

これらの要求に応えるため、都市間および拠点間の専有線、相互接続の増強、電力と設備の冗長構成、障害を前提とした運用設計への投資が継続して行われてきました。

投資は短期では成立せず、設備・ネットワーク・運用の三点を長期間にわたって改善し続けることでのみ品質が積み上がります。

これらの投資は、低レイテンシと再現性を前提とする金融システム全体を支える基盤として積み重ねられてきました。

Solana の実運用が要求する条件は、低遅延、高頻度、連続処理、外乱耐性という点で、この基盤が積み上げてきた条件と一致します。

ERPC は、この一致が実運用の結果に直結する前提として、設計と選定を行っています。

アメリカにおける重心移動とシカゴの台頭

Solana Labs はサンフランシスコを本社とし、ニューヨークにもオフィスを構えています。

そのため、エコシステム初期においては、西海岸および東海岸を中心にノードや関係者が存在していました。

一方で、Solana の実運用においてパフォーマンスを追求する過程では、実際にネットワークの結果が出る場所へと重心が移動していきました。

この移動は意図的な再配置というよりも、性能を出そうとした結果として起きた収束です。

アメリカにおいて、その収束点の一つとなっているのがシカゴです。

シカゴはアメリカ大陸の中央に位置し、東西南北いずれの地域に対しても通信距離の最大値を抑えやすい地理条件を持っています。

この地理的条件は、全米を対象とする通信において、レイテンシの分布を安定させる方向に働きます。

このポテンシャルを前提として、シカゴには長年にわたり金融用途を中心とした投資が積み重ねられてきました。

世界最大級のデリバティブ市場を抱える金融都市として、低レイテンシ取引を成立させるため、通信距離の短縮、経路の固定化と冗長化、専有線網の整備が継続的に行われてきました。

ここで重要なのは、地理条件と投資が別軸ではないという点です。

アメリカの中心に位置し、全米に対する通信条件が良いというポテンシャルがあったからこそ、シカゴには専有線や相互接続、電力・設備への投資が集中しました。

その投資がさらにネットワーク品質を押し上げ、結果として、実運用で性能を出しやすい都市として評価が定着していきました。

この投資の蓄積は、後から現れるワークロードにもそのまま効きます。

専有線網、相互接続の厚み、電力と設備の冗長構成、運用設計は、高頻度かつ低遅延を要求する Solana の実運用においても、性能の土台として機能します。

投資の歴史が、現在の実運用性能を規定しています。

実際に、アメリカの中でパフォーマンスを重視するプロジェクトがシカゴに集まる動きが観測されています。

その象徴的な例として、Coinbase といった大規模な取引所や Solana 最大級の DeFi プラットフォームを運営する Jupiter がバリデータ拠点をシカゴに移したことが挙げられます。

これは一時的な流行ではなく、アメリカの金融インフラの歴史と、ネットワーク性能が実際に出る場所を踏まえた判断と考えられます。

アメリカにおける Solana バリデータの集積は、こうした時間をかけた移動と収束の結果として形成されています。

シカゴが選ばれ続けている理由は、地理条件と、それを前提に積み上げられてきた投資の両方が、実運用の結果として効いているためです。

ヨーロッパの中心としてのフランクフルトとアムステルダム

同じ構造はヨーロッパにも存在します。

ヨーロッパにおけるネットワークと金融インフラの中心は、フランクフルトとアムステルダムです。

事実として、Solana バリデータの集積はフランクフルトが世界最多であり、次いでアムステルダムが世界第 2 位となっています。

この分布は短期的な偏りではなく、長年にわたって形成されてきたネットワークおよびデータセンター投資の結果です。

両都市は金融インフラの中枢として発展してきただけでなく、国際トラフィックとインターネットエクスチェンジが高密度に集積する都市です。

欧州大陸の中心に位置し、東西南北に向けた複数の通信経路が確保されているため、混雑や障害が発生した局面でも、代替経路を含めて短い通信を維持しやすい構造を持っています。

ロンドンは金融都市として重要な役割を担っていますが、地理的に島国であり、欧州大陸との通信は必ず海底ケーブルを跨ぐ構造になります。

欧州全体への等距離性と経路の厚みという観点では、フランクフルトとアムステルダムが実運用で有利に働く条件が成立します。

Solana では、ブロックリーダーが短い周期で切り替わり、通信の起点が移動します。

この構造では、起点の移動に対して短い経路で通信できる時間をどれだけ多く確保できるかが、実運用の結果に直結します。

フランクフルトとアムステルダムは、相互接続の厚みと立地条件により、この要件を満たしやすい都市です。

今回再入荷したアムステルダム・プレミアム構成の意味

今回再入荷したアムステルダムのプレミアムベアメタルサーバーは、これらの背景を踏まえて選定されています。

本再入荷分は、アムステルダムにおいて最も Solana ステークが集積するネットワーク内に配置されており、外部インターネットを介さずに通信が完結します。

通信距離が短く、経路が単純であることは、遅延を小さくし、結果のばらつきを抑えます。

Solana の実運用では、検知、送信、周辺処理が同時に成立するため、通信遅延の増加は連鎖的に結果へ影響します。

通信距離と経路条件は、ハードウェア性能と同じ重みで結果を規定します。

本構成は、以下の要素を前提にしています。

・Ryzen 9 7950X / 9950X

・ECC DDR5 メモリ

・NVMe Gen4 ストレージ

・専有ネットワーク

・仮想化オーバーヘッドのないベアメタル構成

高品質なハードウェアを、優れた運用条件の下で、できるだけ短いケーブルで接続し続けること。

これが Solana の実運用において結果を安定して再現するための前提条件です。

ERPC は、この前提条件を満たす配置と構成を、実運用の結果から選定しています。

なぜ在庫不足が常態化するのか

同一ネットワーク内配置、十分な帯域、安定した運用ポリシー、相互接続の厚みといった条件を同時に満たすリソースは、物理的に限られています。

長年の投資で形成された基盤は、需要が増加したからといって短期間で増設できません。

ラックスペース、電力、設備、回線、運用の成熟度は、すべて積み上げの結果として成立します。

今後さらに希少化していく理由

高性能なインターネットアプリケーション、金融システム、AI 処理といった分野での需要が同時に増加しています。

これらの需要急増により、最新世代の CPU やメモリ、電力やラックスペースといった基盤リソースに制約が生じています。

CPU やメモリは製造キャパシティに制約があり、データセンター側では電力供給、冷却、設備増設に時間を要します。

その結果、性能を必要とするワークロードほど、利用可能なリソースが限られる状況が生じています。

この流れの中で、フランクフルト、アムステルダム、シカゴといった中枢リージョンの価値は、今後さらに高まっていくと考えられます。

ERPC は、これらの条件が実運用の結果に直結する前提を踏まえ、リソース確保と提供を継続します。

在庫状況とお問い合わせ

今回再入荷したアムステルダムのプレミアムベアメタルサーバーは、数量限定での提供となります。

導入要件や在庫状況、最適な構成についてのご相談は、Validators DAO 公式 Discord にて承ります。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

日頃より ERPC をご利用いただいているご利用者の皆様に、心より御礼申し上げます。