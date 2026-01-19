撮影から日常使いまで対応する「PGYTECH OneGo クロスボディ フォンバッグ」シリーズが1月19日（月）より新登場

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、OneGo（ワンゴー） シリーズから、新たに「PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ」と「PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ」の販売を開始いたしました。

スマートフォンやコンパクトカメラを収納でき、撮影機材から日常の小物まで身軽に持ち運びできます。デザインはマイクロファイバー素材を採用したヴィンテージ調のClassicと、ドローストリング仕様で縦入れできるCasualの2種をラインナップ。バッグ内部は整理しやすい仕切り設計で、機材をスムーズに出し入れできます。

PGYTECH OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ

マイクロファイバーレザー（人工皮革）を採用したヴィンテージ調クラシックなデザイン。スマートフォンやコンパクトカメラを収納でき、内部の調整可能な仕切りで機材をきれいに整理できます。マグネット式クイックオープン構造により、機材を素早く出し入れできます。外ポケットにはカード類などの薄型アイテムをすっきり収納でき、必要なときにサッと取り出せます。ストラップのTagPortにより、ブランドバッジのカスタマイズやCrocsアクセサリーとの互換性にも対応します。

荷物を整理して収納

スマートフォンやモバイルバッテリーなど、日常必需品をひとつにまとめられる多機能収納設計。

スマートフォンやグリップに加え、モバイルバッテリーなども余裕をもって収納できます。

上質な手触り

レザー調の質感とミニマルなデザイン。高品質なマイクロファイバーレザーを採用し、本革を超える耐久性と撥水性を備えています。

マグネット式クロージャーにより、片手で素早く開閉でき、すぐに荷物を取り出しできます。

レンズクリーニングクロス付属

ショルダーストラップに内蔵のクリーニングクロスで、レンズや画面を手軽に拭けます。

PGYTECH OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ

ドローストリング仕様によりスムーズに開閉できるカジュアルな縦型デザイン。スマートフォンやコンパクトカメラを、内部の仕切りできれいに整理できます。重量はわずか 120gで、身軽に持ち運びできます。撥水性のある生地は伸縮性に優れ、引き裂きや擦り傷にも強く、アウトドアでも安心して使用できます。

荷物を整理して収納

バッグ本体はやわらかなポリエステル素材で機材の形状に柔軟にフィットします。スマートフォンやグリップ、モバイルバッテリーなどを、内部の仕切りで綺麗に仕分けて収納できます。

軽量・高耐久・撥水素材

重量はわずか120gで、撥水性と伸縮性を備えた生地を採用。引き裂きや擦り傷にも強く、アウトドアでも安心して使用できます。

レンズクリーニングクロス付属

ショルダーストラップに内蔵のクリーニングクロスで、レンズや画面を手軽に拭けます。

PGYTECH OneGo クロスボディ フォンバッグ シリーズ詳細／購入

●OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(エレガントブラック)

販売価格：税込 7,920円

・［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-564

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC63RCSV

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260116010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260116010.html

●OneGo Classic クロスボディ フォンバッグ(ミントグリーン)

販売価格：税込 7,920円

・［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-607

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC52VJ9C

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260116010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260116010.html

●OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ (ムーンリットグレー)

販売価格：税込 5,940円

・［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-567

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5M7TWK

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260116020/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260116020.html

●OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ (スペースブラック)

販売価格：税込 5,940円

・［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-575

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8ZF8S1J

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260116020/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260116020.html

●OneGo Casual クロスボディ フォンバッグ (ライラックパープル)

販売価格：税込 5,940円

・［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-576

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC5FLGL6

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260116020/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260116020.html

● PGYTECH JAPAN 公式LINE

https://lin.ee/EPUCqQ9

● PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://www.pgytech-japan.com/

