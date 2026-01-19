株式会社ファストノット、日本初処方*の子どもの成長期応援食品「ぐんぐん栄養食NOVIKOS（ノビコス）」発売

株式会社ファストノット

株式会社ファストノット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齊藤 駿、以下：「当社」）は、成長期のお子様向け栄養機能食品「ぐんぐん栄養食 NOVIKOS（ノビコス、以下：「ノビコス」）」を2026年1月7日から発売しましたことをお知らせいたします。

※特許処方第6863637号、特許処方第6266546号の処方、及び一日目安分あたりGABA100mgを含む商品として。2025年12月弊社調べ

ぐんぐん栄養食「ノビコス」商品画像

現代の子どもたちは生活リズムの乱れや食事内容の偏り、睡眠不足など、成長に影響を与えるさまざまな課題を抱えています。

こうした不安を解決するため、当社は成長期に必要な栄養を「おいしく・手軽に続けられる」形にした栄養機能食品ノビコスを開発いたしました。

累計販売枚数700万枚を突破した「BELMISE（ベルミス、以下：「ベルミス」）」シリーズで培った健康領域の開発力と顧客理解を活かし、成長期応援市場へ参入いたします。

成長期応援市場へ参入、栄養食発売の背景

市場全体で「成長への不安」の高まり

小学校高学年～高校生の成長は「第二次成長期」と呼ばれる急成長期で、骨密度の伸び、筋肉量増加、代謝の変化が同時に起こります。まさに「人生で最も変化するとき」。

しかし、厚生労働省の調査*では、下記のような課題も明らかになっています。

※国民健康・栄養調査（令和5年）統計表より

一方、市場では成長サポート飲料・サプリの製品数は急増していますが、情報が多すぎて比較が難しい状況です。

※国民健康・栄養調査（令和5年）統計表より

当社独自アンケートでわかった、子どもの成長に関する「不安と迷い」

当社では、主力ブランド「BELMISE（ベルミス）」のユーザーを中心に、未成年のお子様を持つ保護者71名を対象とした独自アンケートを実施しました。

＜調査概要＞調査主体：株式会社ファストノット、調査方法：Webアンケート調査、調査対象：ベルミス利用者、調査人数71名、調査期間：2025年5月20日～6月10日

その結果、87.3%の保護者が「子どもに関する何らかの悩みがある」と回答。

中でも特に多かったのが、成長期の栄養補給や身体の伸びに関する悩みでした。

実際のお声としては、

「栄養が足りているのか、いつも気になっています」

「好き嫌いが多くて、きちんと食べられているか不安」

「授業参観で周りの子と比べて、思わず気になってしまった」

といった切実な声が寄せられています。

＜調査概要＞調査主体：株式会社ファストノット、調査方法：Webアンケート調査、調査対象：ベルミス利用者、調査人数71名、調査期間：2025年5月20日～6月10日

さらに、「子どもの成長に悩みがある」と回答した保護者のうち、約8割が成長期応援飲料・サプリを購入したことがないという結果も明らかになりました。

必要性は感じているものの、実際の行動には踏み切れていない--

その背景には、次のような理由がありました。

・効果があるのか分からない

・安全性に不安がある

・子どもが飲み続けられるイメージが湧かない

中でも最も多かったのは、「気になるけれど、よく分からない」という情報不足による判断の難しさでした。

当社が成長市場に参入する意義

当社はこれまで「ベルミス」を通じて、「習慣が美しさをつくる」ことを信じ、毎日のセルフケアを支える着圧ウェアを展開してきました。着圧ウェアの商品開発では、素材・着圧設計・縫製・履き心地まで細部を徹底的に検証し、累計販売数700万枚を超えるシリーズへと成長しています。

こうした経験を重ねる中で見えてきたのは、ユーザーが求めているのは知名度ではなく、「安心して選べる理由と実感する理由」が明確であるということです。

成長期は、子どもにとっても保護者にとっても、未来を左右する大切な時期です。

それにもかかわらず、市場には情報や商品が溢れ、「正しく選び、判断しなければならない」という負担が保護者にかかっています。

開発者自身の原体験から生まれた想い

実は商品開発担当者の山西自身も成長の伸び悩みを経験していました。

両親は「栄養が足りてないのでは」「本当にこれで大丈夫なのか」と日々不安を抱え、さまざまな商品を試してくれたそうです。

しかし、「美味しくない」「無理に食べなければならない」といった理由で、親子ともに負担を感じてしまうことも少なくありませんでした。

成長期は、未来の土台をつくる大切な時間であると同時に、親子にとってかけがえのない時間です。その時間が、栄養への不安や迷いによって苦しいものになってしまうのは、大きな損失だと当社は考えています。

ノビコスは

「美味しい、安心安全を追求した、オールインワンな成長期応援サプリをつくりたい」

「親子で過ごす大切な時間と、お子様の未来を、もっと明るくしたい」

という想いを形にしたプロダクトです。

「ぐんぐん栄養食」ノビコス商品概要

ノビコスは、成長期のお子さまが日々の生活の中で不足しがちな栄養素を「まとめて、手軽に」補えるように設計したチュアブルタイプの健康食品です。

ぐんぐん栄養食とは

「ぐんぐん栄養食」とは、成長期に特に意識したい栄養素を、ノビコス独自の考え方で組み合わせた栄養設計の総称です。

成長期は、骨や筋肉、血液、さらには生活リズムやコンディションなど、心身のさまざまな変化が同時に起こる時期です。そのため、単一の栄養素だけを補うのではなく、成長を多角的に支える「組み合わせ」が重要だと当社は考えました。

成長期のために設計された成分バランス

厚生労働省が定める栄養機能食品として、以下の3種の栄養素を配合しています。

・カルシウム（骨や歯の形成に必要な栄養素）

・ビタミンD（腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素）

・鉄（赤血球を作るのに必要な栄養素）

これらは成長期の食事だけでは十分に摂取しづらい場合があり、多くの保護者から関心の高い栄養素です。

さらにノビコスでは、毎日のコンディションづくりを意識したいご家庭に向けて、食品として幅広く利用されている以下の成分もバランスよく配合しています。

GABA（100mg）

GABAは野菜や発酵食品にも含まれるアミノ酸の一種で、飲料やサプリメントなどさまざまなカテゴリーで使用されている素材です。日常生活の中で安らぎを意識したい場面で選ばれることが多い食品成分として知られています。

ボーンペップ(R)（50mg）

ボーンペップは卵黄由来のペプチドで、子ども向け食品や「からだづくりを意識したい」ご家庭向けの商品でも活用されている素材です。成長期ならではの栄養バランスをサポートする目的で取り入れられることの多い成分として注目されています。

また、日本初/国内唯一の処方*を採用し、摂取しやすくしています。

1日4粒目安で20種類以上の栄養素をまとめて取り入れられる――。忙しいご家庭でも続けやすい、ノビコスならではの設計です。

※特許処方第6863637号、特許処方第6266546号の処方、及び一日目安分あたりGABA100mgを含む商品として。2025年12月弊社調べ

続けやすい形状

ノビコスは、お子さんが日々の習慣として続けやすいヨーグルト味のチュアブルタブレットです。

成長期に大切なのは、無理なく続けられること。その考えのもと、かみ砕いて食べられるチュアブルタイプを採用し、おやつ感覚で取り入れられる味と口あたりに仕上げました。

忘れやすい毎日の中でも習慣化しやすく、子ども自身が「続けたい」と思える形状にこだわっています。

3名の医師と共同開発し、多角的な視点で確認

左：浅部医師、中央：五藤医師、右：神島医師

ノビコスは、小児科・スポーツ医学・内科・皮膚科といった異なる専門領域の医師3名が監修し、成分設計や素材選定について医学的な観点から確認を行っています。※2

子どもの日常生活や成長期特有のライフスタイルを理解する医師が参画することで、「保護者が安心して選べる栄養設計」であることを大切にしています。

また、株式会社ファストノットの「ノビコス」について、Dr's Review事務局に事前登録があった者を含む医師57名を対象として商品使用後にアンケートを実施しました。

その結果、「思春期のお子さまにノビコスをおすすめしたいと思いますか？」という質問に対し、92.98%（57名中53名）が推奨できる*と回答しております。

専門家からの高い評価は、ご家庭に安心して取り入れていただくための重要な裏付けとなっています。

※前述の質問に対する回答の選択肢「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」「ややそう思わない」「そう思わない」「まったくそう思わない」のうちから、「とてもそう思う」「そう思う」「ややそう思う」と回答した数をカウントしています。（2025年9月：Dr’s Review事務局調べ）

なお、本アンケートは商品使用者個人の感想であり、効果効能を保証/標榜するものではありません。

国内製造による安全性

ノビコスは、国内のGMP準拠工場で製造されています。

複数の工程で品質チェックを行い、安全性・均一性・衛生管理を徹底。

製薬会社との共同開発により、原材料の選定から最終包装まで、医薬品製造の知見を活かした品質管理体制を実現しています。

日本医師会認定スポーツ医・五藤先生のコメント

ノビコス監修に携わっていただいた小児科医の五藤先生より以下のコメントをいただきました。

小児科、内科、糖尿病内科、アレルギー科 、日本医師会認定スポーツ医として活躍

「成長期の子どもたちは、大人が想像している以上に、日々の生活の中で多くのエネルギーを消費しています。学校での学習、部活動、習いごとなど、身体だけでなく心にも負荷がかかる場面が多く、栄養の必要量は自然と高まります。

特にカルシウム・ビタミンD・鉄といった基本的な栄養素は、成長期を支えるうえで欠かせないものですが、食事だけで十分に摂りきれないケースが少なくありません。

3食をきちんと食べているお子さんでも、不足がみられることは珍しくないのが現状です。

その点、ノビコスは成長期に着目した複数の栄養素を組み合わせて配合している点が特徴的です。健康維持は『単体の栄養を一時的に摂る』だけで完結するものではなく、全体のバランスと継続することが非常に重要です。

また、お子さんにとって『続けやすい』ことも大切な要素です。ノビコスがヨーグルト味のチュアブルタイプを採用している点は、日々の習慣づくりの観点からも良い工夫だと感じます。お子さんの栄養や成長について少しでも迷いや不安を抱えている保護者の方にとって、ひとつの選択肢になり得ると思います」

日本航空高校バレー部の栄養サポートを応援

ノビコスは、全国大会常連校として知られる日本航空高校男子バレーボール部の栄養サポートを応援しております。成長期であり、かつ競技特性上、日常的に身体への負担が大きい環境にある選手たちにとって、日々の栄養バランスを整えることは重要なテーマのひとつです。

同校の指導者やサポートスタッフの方々とも「成長期の選手たちにとって、続けやすく、必要な栄養素をまとめて摂れる選択肢があったほうがよい」という考えが一致しました。

開発担当者のコメント

本プロジェクトを主導したのは、現役大学生の山西です。彼自身、子どもの頃の成長の遅れに悩んだ経験を持ち「当時の自分のように不安を抱える子や家庭の力になりたい」という強い想いが出発点でした。

当社社員も山西のプロジェクトに伴走し、医師・管理栄養士との打ち合わせや成分研究、資料整理、品質調整など、商品開発のすべてを山西とともに一つひとつ積み上げていきました。

商品発売に際して、山西は以下の通りコメントしています。

開発担当者 山西

「私自身、子どもの頃に『なかなか伸びない』ことが気になっていた時期がありました。

ただ、何をすべきか分からず、明確な答えが見つからない。そんな『モヤっとした不安』のようなものを親も私も抱えていた記憶があります。

いまの成長期応援サプリ市場も、当時の自分と似た状況にあると思っています。いろいろな商品や情報はあるのに、どれを基準に選べばいいのかが分かりづらい。とくにベルミスユーザーの方々のように、日頃から健康や生活習慣を大切にされている層ほど、『納得できる選択をしたいのに、判断材料が足りない』 と感じているのではないかと思いました。

ただ、『成分が多いだけで、あいまいな設計』は逆に保護者の不安を強めてしまう。医師の方からも、『成長期は何でも足せばいいのではなく、根拠と安全性、続けやすさがそろってはじめて意味がある』といった指摘をいただきました。そこで今回の開発では、どんな成分が必要で、どんな成分が求められているのか、ベルミスユーザーにアンケートをとって保護者の方が戸惑いやすいポイントはどこなのか――。迷うところも多々ありましたが、一つひとつ洗い出して、医師・管理栄養士・プロジェクトメンバーとともに形にしていきました。

ノビコスは、単に栄養を補助するだけの存在ではなく、成長期のお子さんと、お子さんを想う親御さんたちに寄り添う存在でありたいと考えています。

心もからだも、のびのび前向きになる『ぐんぐん栄養食』としてお役に立てたら嬉しいです。」

今後の展望

当社は、ノビコスを通じて成長期のお子さまと保護者の方が抱える「伸び悩み」や「栄養への不安」、「選択の迷い」を少しでも軽減し、安心して日々の習慣に取り入れていただける選択肢を提供してまいります。

販売については、公式ECサイトにて定期販売を中心に展開し、継続しやすい購入環境を整えていく予定です。あわせて、より多くのご家庭に手に取っていただけるよう、Amazonなどの主要ECモールでの販売展開も順次進めてまいります。

また今後は、成長期の栄養や生活習慣に関する情報発信を強化し、医師や専門家の知見を交えたコンテンツの提供にも取り組んでいく予定です。

商品をただ「売る」だけではなく、保護者の方が納得して選び続けられるものを丁寧に届けることを大切にしていきます。

今後のノビコスの展開にも、ぜひご期待ください。

会社情報

