【パルワールド2周年】正式リリースに向け、新種パルのゲーム開発資料が満載の特別映像を公開！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』（2026年正式リリース予定）のアーリーアクセス開始2周年を記念し、新種パルのゲーム開発資料を紹介する特別映像を公開いたしました。

・パルワールド２周年記念 特別映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a0M82qgvIxE ]

2026年1月19日、『Palworld / パルワールド』はアーリーアクセス開始から2周年を迎えました。

公開された特別映像では、ポケットペアのBucky（Head of Publishing & Communications）と溝部拓郎（CEO）が出演。世界中のファンの皆様への感謝を伝え、2026年正式リリース予定の『パルワールド1.0』に登場する新種パルのゲーム開発資料を紹介しています。

・『Palworld / パルワールド』概要

タイトル：Palworld / パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

対応プラットフォーム：PC - Steam (Windows)、PlayStation(R)5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac

公式サイト：https://www.pocketpair.jp/palworld

開発・販売：株式会社ポケットペア

・株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/