ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ　開催日程変更

Ｔリーグでは、国際大会のスケジュール変更に伴い、ノジマＴリーグのプレーオフ開催日程を以下の通り変更させていただきます。



＜変更前＞



◆2026年3月27日（金） 会場：代々木第二体育館

・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子セミファイナル

男子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位





◆ 2026年3月28日（土) 会場：代々木第二体育館・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子セミファイナル女子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子ファイナル男子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム◆ 2026年3月29日（日） 会場：代々木第二体育館・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子ファイナル女子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム＜変更後＞◆ 2026年3月21日（土） 会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ（東京都北区）・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子セミファイナル 12時試合開始（10時30分開場）女子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子セミファイナル 18時試合開始（16時30分開場）男子 レギュラーシーズン2位 vs レギュラーシーズン3位◆ 2026年3月27日（金） 会場：代々木第二体育館・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 男子ファイナル 19時試合開始（17時30分開場）男子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チーム◆ 2026年3月28日（土） 会場：代々木第二体育館・ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子ファイナル 14時試合開始（12時00分開場）女子 レギュラーシーズン1位 vs セミファイナルの勝利チームＴリーグでは、各種国内大会、国際大会の日程を鑑み、開催スケジュールを決定しております。しかしながら、会場確定に至る過程にて、早期の会場確保が必要になるなどの要件があり、確定後の国際大会等の日程の変更等により、試合日程や国際大会開催地への移動日程との重複が生じる場合もございます。ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフは、すでに発表させていただいておりました日程にて、当初は開催の予定としておりました。しかしながら国際大会の開催決定に伴い、様々な開催方法の検討を行った結果、シーズンにて最も重要で価値あるべき試合であるプレーオフに関しては、日程変更をして国際大会に出場予定の選手もプレーオフの試合に出場することが可能な日程とすることが、プレーオフ出場チームにとってはベストメンバーで戦うことが可能となり、ファンの皆様に最も充実した戦いをお届けできるとともに、優勝を目指して長いシーズンを戦った選手の思いにも応えることができる、との判断に至りました。すでに発表されておりました日程にてご予定をいただいておりましたファンの皆さま、関係者の皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。皆様のご期待に沿えますよう、新たな日程でのノジマＴリーグ プレーオフをより一層盛り上げてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。