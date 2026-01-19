【地域連携】さくらフォレスト株式会社は、少人数伴走型の職場体験を福岡で開催しました

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社（本社: 福岡市中央区、代表取締役: 高島励央、以下：「当社」）が運営する通販ブランド「さくらの森」は2025年12月24日、さくらの森本社オフィスにて、子ども向け職場体験イベントを実施しました。

対象は、放課後等デイサービス「運動療育センターすきっぷ」を利用する小学4年生から中学2年生の子どもたちです。

当日は、メッセージカードデザイン体験と梱包・出荷擬似体験を中心に、「ひとつの商品が手元に届くまでに、どんな仕事と想いが重なっているのか」を実感できるプログラムを用意しました。

単なる作業体験ではなく、仕事の背景や届ける先の存在を感じながら取り組むことで、「自分の想いや行動が誰かにつながっている」ことを体感してもらう一日となりました。

背景：さくらの森がこの体験に込めた想い

近年の調査では、年齢が上がるにつれて「自分の将来に希望が持てない」と感じる子どもたちが増えていることが明らかになっています。

引用：こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」（令和4年度）

こども家庭庁が実施した10～14歳を対象とした調査では、約6人に1人（17.4％）が「自分の将来に明るい希望がない」と回答。特に12～14歳ではその割合が2割近くにのぼり、10～11歳と比較しても顕著に上昇しています。

また、「こども・若者の意識と生活に関する調査」において、「自分は役に立たないと強く感じる」かという問いに対し、約4人に1人（24.3％）が「あてはまる」と回答しています。

将来への不安だけでなく、多くの子どもが「自分には価値がないのではないか」「誰の役にも立てていないのではないか」という思いを抱えている現状がうかがえます。

こうした背景には、社会がどこかで「役に立つこと＝優秀な成果を出すこと」「仕事＝つらくて大変なもの」と教えてしまっている現実があるのかもしれません。

たしかに、働くということには厳しさや困難が伴います。

けれど「仕事」とは本来、誰かを思い行動し、人の喜びに触れ、貢献感で満たされることで、自分自身の価値を見いだしていくことができる営みでもあるはずです。

さくらの森は、「ともに豊かに」という理念のもと、商品やサービスの提供にとどまらず、地域や社会、そして未来を担う子どもたちへと、この価値観を広げていくことが企業の使命だと考えています。

子どもたちが社会と出会い「自分にも誰かの支えになる力がある」と感じられること。

「ありがとう」という言葉を受け取って、子どもたちが自分にしかない可能性に気づくこと。

それは、今はまだ見えづらい未来に対して、小さな希望の火を灯すきっかけになると信じています。

今回の職場体験は、まさにその想いから生まれた取り組みです。

これからも、子どもたち一人ひとりの可能性が自然に引き出されるような学びの場を、体験というかたちで届けていきたいと考えています。

当日の流れ

本取り組みは、放課後等デイサービス「運動療育センターすきっぷ」香椎浜教室・美和台教室の児童発達支援管理責任者である中神先生、池田先生と連携して実施しました。

左：池田先生、右：中神先生

昨年夏に続く2回目の開催となる今回は、前回の振り返りを踏まえ、下記の目的を無理なく体感できるようにプログラム設計をしました。

・「買い物」の裏側にある仕事を知り、子どもたち自身が主体的に挑戦しながら成功体験を積み上げること

・「働くことは誰かに想いを届けること」という視点を育むこと

開催日：2025年12月24日（水）

場所：さくらの森 本社オフィス

対象：放課後等デイサービス「運動療育センターすきっぷ」利用の小学校4～中学校2年生

当日の流れ：

1．オリエンテーション（会社紹介・今日の体験説明）

2．メッセージカードデザイン体験（想いを形にする仕事を体感）

3．梱包・出荷擬似体験（商品が届くまでの工程を実感）

4．ふりかえり（できたこと・気づきを言葉にする）

「ひとつの商品が届くまで」を体感する仕事体験

当日は「商品が届くまで」に実際にどんな仕事があるのか、順を追って体験できるようデザインと梱包、それぞれの工程を組み合わせたプログラムを実施しました。

参加したのは小学4年生から中学2年生までの子どもたち7名。

さくらの森からは、デザイン部やコンシェルジュ（コールセンター）、企画部のスタッフが関わり、仕事への想いを伝えながら体験をサポートしました。

デザイン擬似体験｜想いが形になるプロセス

デザイン体験では、まず「誰に届けたいか」を考えることからスタート。

子どもたちは、お母さんやお父さんなど届けたい相手を思い浮かべ、

「おかあさんはクリスマスプレゼントもらえないから、『メリークリスマス』のメッセージをカードにのせたい！」

「おとうさんは、こういう装飾が好きだと思う」

と、受け取る人にとってどんな言葉や色、絵がうれしいかをじっくり考えながら、メッセージカードの制作に取り組みました。

メッセージカードのデザインをする様子できあがったメッセージカード

さくらの森のデザイナーは「私たちも『箱を開けた瞬間に笑顔になってもらえたらいいな』『届いたときにほっこりしてもらえますように』っていう気持ちをデザインにのせて届けているんだよ」と伝え、想いを込める仕事の本質を共有しました。

イラストレーターの仕事に興味がある子には「届けたい相手がどうしたら喜んでくれるかを意識すると、より伝わる形になって、たくさんの人の心を動かすデザインができるんだよ」と伝える場面も。

自分の「好きなこと」と「想像力」を働かせて、誰かの喜びにつなげる--。そんなデザインの仕事の本質に、子どもたち自身が触れる体験となりました。

梱包・出荷擬似体験｜丁寧さが安心につながる仕事

梱包体験では、商品や冊子、メッセージカードなどを一つひとつ手に取りながら、箱に丁寧に詰めていきました。

子どもたちは最初、手順に戸惑いながらも、届ける相手を想像するうちに「この並びだと見やすいかも」「カードは最初に目に入るところに入れたい」と、自分なりの工夫を重ねていきました。

さくらの森では、商品とともに、お客様のお悩みに寄り添ったケア方法チラシや、日々を少し豊かにする暮らしのヒントをまとめた冊子も一緒にお送りしています。

顔が見えない通信販売でも「人の温もりが伝わって安心してもらえる」工夫をしていることを社員が伝えると、子どもたちの表情も変わりました。

ただ物を詰める「作業」ではなく、「誰かの助けになる一歩」として梱包をとらえるようになった子どもたち。

「届いたときに、安心してもらえるように。喜んでもらえるように。」──その願いが、仕事の中に息づいていることを実感していく時間となりました。

働く中にも、ユーモアと遊び心を

仕事は決して楽しいことばかりではありません。

でも、「楽しんではいけないもの」でもない。

どうすれば面白くなるか--それを自分たちで考え、場をつくっていく姿勢こそが、さくらの森のカルチャーです。

子どもたちにも「働くって、こういうおもしろさもあるんだ」と感じてもらえるよう、体験のなかにはささやかな「遊び心」を散りばめました。

「ニシハラを探せ！」、遊び心ある場づくり

オフィスのあちこちに登場したのは、さくらの森社員・ニシハラのポスター。

「ニシハラを探せ！」という仕掛けに、子どもたちは思わず笑いながら、さくらの森のオフィスで実際に働く「ニシハラさん」を探しに行く姿が。

職場で働く人への興味が自然と生まれていきました。

はじめ緊張していた子どもたちは次第に「職場」を特別な場所ではなく、「人が集まって働いているリアルな空間」として受け止めていきます。

最後には、フロアの社員たちが一斉に手を振って見送る場面もあり、会社全体が子どもたちを心から迎え入れているというメッセージを伝えました。

サンタクロースに扮して、プチギフトを手渡し

ちょうどクリスマス時期にあたった今回の体験。

サンタとツリーに扮した、さくらの森スタッフ

サプライズで社員がサンタクロースとツリーに扮し、子どもたち一人ひとりにプチギフトを手渡しました。驚きつつも、笑顔を浮かべる子どもたち。

働くことに「真剣さ」や「責任」があるのはもちろん。

でもそこに「ユーモア」や「やさしさ」、そして「人と人とのやりとりを楽しむ姿勢」が加わると、仕事はもっと豊かになります。

さくらの森のスタッフの明るさは、自分たちで「楽しくなる空気をつくる」ことを大切にしているからこそ。

働くことのなかにある想いや工夫、そのおもしろさに触れた子どもたちの心に、小さな希望の種がまかれたようです。

「運動療育センターすきっぷ」中神先生のコメント

今回のイベントを共同で実施した運動療育センターすきっぷの中神先生より、以下のコメントをいただいております。

「今回の体験は、子どもたちにとって『社会とつながる』ということを実感できる貴重な機会になったと感じています。普段は『サポートされる側』として関わることが多い彼らが、『誰かのために動く側』になる場面をたくさん見せてくれました。

商品を丁寧に梱包したり、言葉を選びながらカードをつくったりするなかで、『自分のことだけでなく、誰かのことを想像する』『その人の喜ぶ顔を思い浮かべる』という行動が自然と育まれていて、それは私たちも日々、大切にしている力の源でもあると思いました。

あと実は私たち職員も、『これ、大人もやりたくなるよね（笑）』と話していたほど、魅力的な体験でした。今回のように、役割や立場を超えて『一緒につくる体験』ができることが、子どもたちの可能性を育てる大きな後押しになると改めて感じました。」

さくらの森イベント担当者コメント

イベント担当者の田代と木本は、次のようにコメントしています。

コンシェルジュ（コールセンター）部 田代

「最初は少し緊張気味だった子どもたちが、『誰に届けたいか』を考え始めると、表情がどんどんやわらかくなっていくのが印象的でした。

言葉を何度も書き直したり、色の組み合わせに悩んだり。梱包のときにも自分なりに工夫を加えている様子がたくさん見られました。

大切な人のことを想像しているときって、自然と手が動いて、どんどん良いものにしていこうとするんですよね。最初は『ちゃんとやらなきゃ』という気持ちで緊張していた子も、相手のことを考え始めたとたん、ワクワクした表情になっていく。そういう変化が見られたことが、何より嬉しかったです。

子どもたちは、自分の中にある想いが誰かの役に立つっていうことを、きっと感じ取っていたんじゃないかと思います。『自分にもできることがある』という感覚に、ほんの少しでも触れられたなら、それだけで今回の体験には大きな意味があったと思います」

コンシェルジュ（コールセンター）部 木本

「子どもたちの様子を見ていて、仕事ってやっぱり「お金を稼ぐため」だけのものじゃないなって、改めて思いました。

誰かのために、想像して、工夫して、届ける--そういう過程のなかで、愛情や人とのつながりが生まれていくし、それが自分自身を成長させてくれるんですよね。

体験の中で『働くうえで大切なこと』が、自然とにじみ出ていたと思います。

今回の目的であった『自分にも誰かの支えになる力がある』と感じることと、『自分にしかない可能性』に気づくこと。そのどちらも、子どもたちのふるまいや言葉からしっかり感じ取ることができました。

私たち大人にとっても、『働くってなんだろう？』を改めて考える、豊かな時間になりました。子どもたちに感謝しています」

これからも地域とともに

さくらの森では今後も、地域と連携しながら、子どもたちの成長や未来に寄り添う取り組みを継続してまいります。

本職場体験を通じて、子どもたちが「働くこと」の意味に触れ、自分の想いや行動が誰かにつながる感覚を得られたことは、私たちにとっても大きな学びとなりました。

この体験が、子どもたちの心に小さな「希望の芽」として残り、将来、自分自身の道を選ぶときの支えになることを心より願っています。

※本取り組みは、当社が継続して行っている、人と人との関わりを深める活動の一環です。

本職場体験の開催にあたっての想いや概要については、開催前の告知記事でもご紹介しています。

▶ 子ども向け職場体験イベント開催のお知らせ（開催前告知）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000092178.html

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92178/table/49_1_6a9c235eb8c806153f643ace49367996.jpg?v=202601200951 ]