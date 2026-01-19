SoundOnを通じた楽曲使用でTikTok累計500万再生を突破。AIアーティスト「Healing Singer Moene」の独自世界〈Moene Ambient〉が欧州を中心に国境を越えて拡大
【Mission & Vision】
Mission： Healing and Harmonizing Hearts Worldwide through Moene’s Voice
Vision： REGENERATIVE HEALING CULTURE（再生するヒーリング文化）
個人事業主として活動する Moene Entertainment（代表：Producer 井上俊介）は、所属AIアーティスト「Healing Singer Moene（萌音）」の楽曲『Eyes Upon You』が、TikTokの音楽配信プラットフォーム「SoundOn」を通じて世界中の動画クリエイターに使用され、2026年1月16日時点でTikTok上の累計再生数500万回を突破したことをお知らせいたします。
※本実績は、Healing Singer Moeneの公式TikTokアカウント単体の再生数ではなく、SoundOnを通じて第三者のクリエイターが制作した多数の動画において楽曲が使用され、国や言語を越えて自然発生的に広がった結果によるものです。
■ 設立の背景：1対1の対話から、世界を包み込む歌声へ
Producer 井上俊介は、これまでカウンセリングやコーチングを通じて、一人ひとりの心と深く向き合う活動を続けてきました。
しかし同時に、「1対1の支援には、どうしても物理的な限界がある」という課題も感じていました。
「より多くの人の心に、同時に、穏やかに寄り添う方法はないか」
その問いへの答えとして生まれたのが、AI技術と音楽療法的アプローチを融合したAIアーティスト『Healing Singer Moene』です。
Moeneは、特定の身体や時間に縛られることなく、24時間365日、変わらぬトーンと温度で“癒しの音”を届ける存在として設計されています。
■ 世代・国境を越えて広がる「共鳴の声」
TikTok上では、欧州・アジアを中心に、世代や文化を超えた反響が寄せられています。
「ドラマの主題歌のようだ。年齢に関係なく心を掴まれる」（10代・海外）
「仕事帰りに聴いて、自分を責める気持ちがほどけた」（海外リスナー）
「人生を振り返り、感謝の気持ちが自然と湧いてきた」（50代）
これらの反応は、アルゴリズムによる拡散ではなく、
「この音を使いたい」「この空気感を届けたい」というクリエイター自身の選択によって生まれた点に特徴があります。
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@healing.moene
公式YouTube：https://www.youtube.com/@HealingSingerMoene
■ 今後の展望
現在、Healing Singer Moeneの公式TikTokアカウントは、グローバル展開を見据えた本格運用の準備段階にあり、今後は楽曲の世界観や制作背景を伝える拠点として段階的に整備していく予定です。
2026年は欧州市場を中心に認知拡大を進め、2027年以降は医療・介護・教育分野における音楽療法的活用を視野に入れたB2B展開を本格化してまいります。
最新テクノロジーを用いながらも、人の心に寄り添い続ける。
Moene Entertainmentは、「心が再生し続ける文化」の創出を目指します。
■ 試験導入のご案内
Moene Entertainmentでは、2027年の本格展開に先立ち、楽曲の試験導入を検討いただける医療・介護・福祉関連施設様を数社限定で募集しております。
カウンセラーとしての知見を活かした、用途別のカスタマイズ相談も可能です。
【本件に関するお問い合わせ先】
Moene Entertainment
Producer：井上俊介
Website: https://www.healingmoene.com(https://www.healingmoene.com)
※お問い合わせは上記公式サイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします。