【ユーステラ】VRChat上で「ユーステラ集会 with.ルミアちゃん展示会」を開催

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下 ユーステラ）は、2026年１月31日にVRChat内にて、ユーザー参加型イベント「ユーステラ集会 with.ルミアちゃん展示会」を開催いたします。

本イベントは、当社が開発・販売を行う3Dアバター『CCD-SOLCIEL［LUMIA］』（以下、ルミアちゃん）を中心に、交流と創作活動を促進することを目的とした集会型イベントです。

イベント概要ユーステラ集会 with.ルミアちゃん展示会 イベントバナー 【撮影・モデル：あさぎり様】

イベント名： ユーステラ集会 with.ルミアちゃん展示会

開催時期： 2026年1月31日

会場： VRChat（専用イベントワールド内）

参加方法：グループ＋USTELA.4049から参加

グループ参加URL：https://vrchat.com/home/group/grp_b01af294-8c63-4889-862b-afec1c48ba3b(https://vrchat.com/home/group/grp_b01af294-8c63-4889-862b-afec1c48ba3b)

企画内容

💠 ルミアちゃん3Dモデル展示コーナー

会場内では、オリジナル3Dアバター「ルミア」の各種バリエーション（基本モデル・新衣装・アニメーション対応等）を展示し、アバターを実際

に間近で観察・記念撮影いただけるスペースを設置しております。

また、ユーステラより販売・無料配布されている既存アバター１０種のサンプルアバターも展示しております。

💠 ユーステラファン集会＆交流エリア

ユーザー同士が自由に交流できるオープンスペースを設け、アバター使用者、ファン、クリエイターが語り合える“ルミアちゃん交流広場”として開放します。

また、ユーステラグループ子会社のCastSpace株式会社所属のライバーによりYoutube配信をしております。

前回開催のルミアちゃん展示会 集合写真目的とメッセージ

本イベントは、ユーステラ製アバターに関心のある方、すでにご利用中の方、創作を通じてつながりたいすべてのユーザーに向けたオープンな交流の場です。

ユーザーの皆様の作品や声が“ルミアちゃん”の世界観を育て、広げてきました。今回の集会は、それらに感謝を伝えるとともに、今後の展開へ向けたインスピレーションを共有し合う機会と位置づけています。

注意事項

本イベントはVRChat内で実施されます。事前にアカウント作成とインストールが必要です。

イベントワールドのURLおよび詳細な参加方法は、後日ユーステラ公式SNS（X：@U_StellaWeb）にて発表予定です。

参加者による撮影・配信は歓迎ですが、他者のプライバシーに配慮のうえご参加ください。

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb