【ユーステラ】3Dアバター『ルミアちゃん』を用いたVRChatフォトコンテスト「ルミアちゃんVRChatフォトコンテスト」を開催

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下 ユーステラ）は、自社のオリジナル3Dアバター『CCD-SOLCIEL［LUMIA］』（以下、ルミアちゃん）を活用したファン参加型VRChatフォトコンテスト「ルミアちゃんVRChatフォトコンテスト」を、本日2026年1月19日（月）より開催いたします。

『ルミアちゃん』はVRChat向けに開発されたオリジナル3Dモデルで、多彩な表情表現や着せ替え、ペン機能、スタンプ機能などを備えた多機能アバターです。

VR空間での創作活動に優れた拡張性を持つこのアバターを通じて、ユーザー参加型の写真コンテストを実施し、コミュニティの活性化を図ります。

本コンテストでは、テーマや部門の指定は一切なく、自由な形式でご応募いただけます。

VRChat内で当社3Dモデル『ルミアちゃん』を使用して撮影した写真であれば、風景やシチュエーションは問いません（※他のユーステラ製3Dアバターと一緒に写っている写真・サンプルアバターのルミアちゃんでの参加も可）。

応募方法は非常に簡単で、当社公式SNSアカウント（X〈旧Twitter〉）にて投稿される本コンテスト告知ポストを引用リポストし、その際に撮影した画像を添付するだけでエントリー完了となります。

開催期間は本日1月19日から1月31日（土）までとし、期間中であればお一人何度でも応募可能です。

応募者の中から抽選で3名様に新作『ルミアちゃん』DLCをプレゼントいたします。

結果発表は2026年2月中に、当社公式SNSアカウントにて告知する予定です。

当選者にはダイレクトメッセージ等でご連絡し、賞品の受け渡し方法についてご案内いたします。

「ルミアちゃんVRChatフォトコンテスト」開催概要ルミアちゃんVRChatフォトコンテスト イベントバナー【撮影・モデル：あさぎり様】

イベント名： ルミアちゃんVRChatフォトコンテスト

開催期間： 2026年1月19日（月）～ 2026年1月31日（土）

応募方法： 公式X（旧Twitter）アカウントのコンテスト告知投稿を引用リポストし、引用投稿に撮影した画像を添付

コンテスト告知投稿：https://x.com/U_StellaWeb/status/2013252677661327530(https://x.com/U_StellaWeb/status/2013252677661327530)

テーマ： 自由（部門設定なし）

対象作品： VRChat上でルミアちゃんアバターを使用して撮影された写真（他のユーステラ製アバターとの共演可・サンプルアバターのルミアちゃんでの参加可）

賞品： 応募者から抽選で3名に新作『ルミアちゃん』DLCを進呈

結果発表： 2026年2月中に公式SNSアカウントにて発表予定

ユーステラは本施策をファン参加型の取り組みと位置づけており、ユーザーの皆様にクリエイティブな形で当社コンテンツに関わっていただく機会と考えております。

VRChatというプラットフォーム上で生まれる多彩な『ルミアちゃん』との思い出をファン同士で共有し合うことで、コミュニティの一体感を高め、当社アバターの魅力発信にもつなげてまいります。

今回のフォトコンテストを通じて、ユーザー発信によるメタバース空間での交流と創作活動を盛り上げ、ファンの皆様とともにキャラクターの世界観をさらに広げていければ幸いです。

※注意事項: 撮影や投稿に際しては他者の権利やプライバシーを侵害しないようご留意ください。また、公序良俗に反する作品の応募はご遠慮ください。参加者は本コンテストへの応募をもって、当社が応募作品をSNS上で紹介・掲載することに同意したものとみなします。

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb