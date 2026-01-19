【ユーステラ】3Dアバター「ルミア」最新アップデートv1.5.1を配信開始

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下 ユーステラ）は、同社が開発・販売するVRChat向け3Dアバター『CCD-SOLCIEL［LUMIA］』（以下、ルミアちゃん）の最新版アップデート v1.5.1 を、2026年1月14日（日）に配信開始いたしました。

本日よりサンプルアバターでの先行実装をしており、製品版アップデートも近日中に行います。

本アップデートでは、待望のAndroid（Meta Quest）およびiOSへの対応が実装され、より多くのユーザーがルミアちゃんを楽しめる環境が整いました。

最新アップデート情報 v1.5.1（2026.01.14）

Android（Quest）への対応

スタンドアロン型VR機器ユーザーも利用可能に。軽量化設定済みのQuest版モデルを収録。

iOSへの対応

VRC IOS Betaでの使用にも対応し、モバイルからもルミアちゃんを動かせるようになりました。

アイドルモーション切替機能の追加

表現の幅を広げる待機モーション変更に対応

一部メニューへのアイコン表示追加

操作性・視認性の改善

ジェスチャー関連の不具合修正

髪・胸物理（PB）をタッチ操作で反応可能に変更

消費パラメータの最適化・同期遅延の改善

飛行モードの追加

高所移動や演出に活用できる新ギミック

NPV（UI透視機能）の追加

UI表示時のアバター透過による視認性向上

JSL（手話補助）機能の初実装と不具合修正

漫符（エフェクト）の調整

外観調整が保存されない問題の修正

今後の展望

ユーステラでは、ユーザーのフィードバックをもとに、今後も継続的なアップデートを実施してまいります。バーチャル空間における多様な表現ニーズに応えるべく、今後も機能性・操作性・拡張性の強化を進め、「ルミアちゃん」とともに広がるメタバース体験をサポートしていきます。

今後のアップデート予定

撮影用シャドウシェーダーの追加

ポリゴン透過レイヤー機能の追加

自身の位置表示機能の追加

タグ表示機能の追加

潜る機能の追加

フルフェイシャルトラッキングに対応

2Pカラーの実装

メイクアップテクスチャの追加

商品バナー・サンプル映像・ダイナミックPVの追加

ほか

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb