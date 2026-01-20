HC最新4巻同日発売！「狼皇子と嘘つきな結婚」が表紙で登場！『花とゆめ』4号1月20日（火）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』4号を1月20日（火）に発売しました。
ふろくは「『多聞くん今どっち！？』おうちデート風クリアカード by師走ゆき」つき！
みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！
【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)
『花とゆめ』26年4号
TVアニメ大好評放送中！「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）が巻頭カラーで登場！
それぞれの思いを胸に、紅白本番スタート！
TVアニメ最新NEWSも掲載！
HCは3か月連続刊行！13巻はできたてほやほや発売中♪
14巻：2月20日（金）発売
15巻：3月19日（木）発売
全国書店にてボイス特典フェアも実施！
詳しくはこちら https://www.hakusensha.co.jp/benefits_event/77721/
ふろくは「『多聞くん今どっち！？』おうちデート風クリアカード by師走ゆき」
イラスト描きおろし！祝アニメ化!!
TV画面にかざすと多聞くんと一緒におうちで多聞アニメを見れちゃう…？
HC13巻は大好評発売中！
「多聞くん今どっち！？」 13巻
■著者名： 師走ゆき
■ISBNコード：9784592225560
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
「結局俺はこいつと目が合うだけでたまらなく嬉しいんだ」
ハプニングはあったものの、うたげの誕生日をお祝いできた多聞。
一方、完全に出遅れてしまった桜利はうたげを家に招いて…？
敬人の実家訪問回やナツキ＆飛鳥回、倫太郎in大学回も収録！
「木下さん…おれ…木下さんのことが――…」
F/ACE盛りだくさん＆うたげと多聞も進展（!?）な13巻♪
【グラビア＆インタビュー】 KEY TO LIT 中村嶺亜さん
”彼氏にしたい人No.1”の中村嶺亜さんが「花とゆめ」に初登場！少女漫画の話題はもちろん、中村さんが考えるバレンタインチョコを渡すタイミングの必勝法もお届けします！レポまんがも！
「山田の学級日誌」の青海瑠依、待望の新連載！「愛を誓うには早すぎる」がカラーつきで登場！
カラーつき「愛を誓うには早すぎる」（青海瑠依）
引きこもり少女×ワケアリイケメンの学園ラブコメ!?
■『花とゆめ』4号とHC「山田の学級日誌」4巻連動！「頬杖アクスタ」を80名様にプレゼント！
応募の詳細は必ず本誌と紙版初版帯をご確認ください。
＜応募締切＞2026年2月20日（金） ※当日消印有効
※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。
HC「山田の学級日誌」HC最終4巻は好評発売中！
HC「山田の学級日誌」（青海瑠依）4巻（完）
「山田の学級日誌」 4巻（完）
■著者名： 青海瑠依
■ISBNコード：9784592225652
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
晴れてお付き合いすることになった村田と山田。
初めての彼氏に山田はドキドキ大苦戦!?
一方、加藤にも動きが…？
それぞれの想いが交錯する、凸凹青春ラブコメディ、完結編！
大人気連載再開！「恋する天使は罪深い」（酒井ゆかり）がカラーつきで登場！
カラーつき「恋する天使は罪深い」（酒井ゆかり）
新キャラ登場の予感!?
■Xにて2巻感想キャンペーンも開催中！
詳しくは花とゆめ公式X（@HanaYume）をご確認ください。
＜応募締切＞2026年2月1日（日）
HC最新2巻も大好評発売中！
HC「恋する天使は罪深い」（酒井ゆかり）2巻
「恋する天使は罪深い」 2巻
■著者名： 酒井ゆかり
■ISBNコード：9784592225669
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
「全部俺のにしたい どうしたらいい？」
解体間近の危機を迎えた七罪生徒会。
奮闘するミソラに久遠先輩がかけた一言とは…？
そして迎えた体育祭！
ミソラに接近する荒鳶先輩に、胸中穏やかではない鴉越くんは――!?
不器用な愛に溺れる☆禁欲ラブコメ第2巻！
【花とゆめ26年4号】
●発売日：2026年1月20日発売（毎月５日・20日発売）
●判型：B5判
●定価：490円（税込）
