社員6割が感じた「変化を許さない空気」をどう打破したのか。三菱地所レジデンスの風土改革プロセス

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、オンデマンドセミナー「挑戦する組織に変わる 三菱地所レジデンスが歩んだ3年間の風土改革プロセス」を、2026年3月31日（火）まで配信します。

セミナーの詳細はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/odsmn_mec-r/(https://www.ageha.tv/seminar/odsmn_mec-r/?utm_campaign=2601_pr_mec-r)

■風土改革、3年間の記録――。成果が出たのには理由がある。

「従業員に挑戦を促したいが、失敗を恐れる空気が蔓延している…」「経営ビジョンは掲げたものの、現場の行動が変わらない…」――。このような「組織風土」という根深く難しい課題に、多くの企業が直面しています。

本セミナーでは、当社がインナーブランディングで伴走支援した三菱地所レジデンス株式会社を迎え、3年間かけて「挑戦する組織」へと変貌を遂げた「風土改革」のプロセスを紐解きます。かつては「変化を恐れずチャレンジできるか」という問いに対し、社員の21.5％が「できていない」と回答。その背景には“変化を許さない空気”がありました。回答者のうち実に60.3％がそう感じていたのです。しかし、地道な改革を重ねた結果、今ではその割合はわずか9.3％にまで減少しています。

いかにして従業員の「挑戦したい」という想いを引き出し、行動へと繋げていったのか。プロジェクトの軌跡を、現場の具体的な動きや反応などを交えながら紹介しています。組織の壁を超えたコミュニケーションを生み出す場作りのヒントや、企業文化として定着させるための仕組みづくりのノウハウを学びたい方は、ぜひご参加ください。

■セミナー概要

【開催日】開催中 ～2026年3月31日（火）18:00まで

【会場】オンデマンド配信（申込後、すぐに視聴いただけます）

【参加費】無料

【主催】株式会社揚羽

具体的なプロジェクトの内容は、以下で紹介しています。ぜひご覧ください。

事例記事：提供価値の言語化で「Try」する風土を醸成する

