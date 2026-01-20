愛でるほど強くなるモフモフで国を守れ！カワイイ殲滅兵器を育てて戦うシューティング×育成×アドベンチャー『MOCHI-O』Steamにて配信開始＆ローンチ20%OFFセール実施中

株式会社講談社

――そのハムスターは、癒やしにも兵器にもなる。愛し方はあなた次第。

講談社ゲームラボは、ハムスター型ハンディ殲滅兵器を育てて戦う、終末国土防衛アドベンチャー『MOCHI-O』を、本日2026年1月20日（火）に、Steamにて発売いたしました。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3596670/MOCHIO/

ちょっと危険なカワイイ兵器の魅力が詰まったPVはこちら。

https://youtu.be/pKW6v8_9wHU

『MOCHI-O』はハムスターによく似た殲滅兵器「もちお」を育てて国を守る、終末国土防衛アドベンチャーです。プレイヤーは“飼育員”としてもちおを育て、国に襲い掛かる外敵をもちおで殲滅していきます。

『パラサイトデイズ』などで知られるじぃーま氏による「やさしい終末世界」のストーリーと、カワイイだけではない育成要素にもご期待ください。

配信開始を記念し、Steamにて通常価格580円（税込）のところ、2月2日（月）までの期間限定で20%OFFとなるセール価格464円（税込）のローンチセールを実施中です。ぜひこの機会にお買い求めください！

■もちおを右手に握って狙い撃て。防衛線を死守せよ。重装備したもちおで、襲来する敵を迎撃しよう「コンテナ」を拾うと大幅強化のチャンス。大当たりのタイミングを狙え！

ゲームのメインパートは、タワーディフェンスと育成（そして、もちおを可愛がること！）。

右手にもちおを握り締めて敵に照準を合わせ、侵攻してくる敵を迎撃。撃破した敵が落とす「種」を回収して経験値を獲得し、レベルアップ時にはランダムに提示されるスキルを選択します。

戦闘の中でもちおを強化しながら、防衛ラインを死守しましょう。

■種で育てて、強化して、次の戦いへ。種を消費して武器を解放。もちおが「強化」される演出にもご注目ください

かわいい見た目ですが、やりこみ要素は無限大。時間を忘れてもちおを恒久的に育成することも可能です。ただし、育成すればするほど兵器として強くなるもちおを、果たしてあなたは愛せるでしょうか。

■えさやりも、部屋づくりも。終末世界で“かわいい”を集めよう。種をあげるともちおがレベルアップ。チャージショットで一気に与えることも可能戦闘前のナデナデは礼儀。カワイイだけでなくもちおが強くなるので一石二鳥マイペースなもちおに振り回される園長（画像右）も見どころ

戦闘パート以外では、えさやりしたり、ナデナデしたり、登場キャラクターたちのほのぼのとした掛け合いも見どころのひとつ。

また本作には、「ハムアート」と呼ばれるデコレーションアイテムが100種類以上登場。部屋を自分好みに“かわいく”彩ることができます。

懐かしのドットイラストで描かれるかわいい見た目と、終末感漂う世界観のギャップをお楽しみください。

【クリエイタープロフィール】

じぃーま

X :https://x.com/somebow_ippan

2017年から個人でゲーム開発を始め、『パラサイトデイズ』や『ポストアポカリプスベーカリー』など、10作品以上をリリース。

様々な生物が共存する環境で心のつながりを描く「やさしい終末世界」を舞台に、独特の感性で斬新なゲームシステムと不思議な世界観を生み出し続ける。

『カタストロフィレストラン』は「Google Play Indie Games Festival 2022」にてTop3を受賞。

【商品情報】

タイトル：MOCHI-O

プラットフォーム：Steam

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3596670/

対応予定言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）

ジャンル：終末国土防衛アドベンチャー

発売日：2026年1月20日（火）

価格：580円 ※2026年2月2日（月）までSteamにて配信開始記念20%オフセール実施中

プレイ人数：1人

開発：じぃーま

パブリッシャー：株式会社講談社

権利表記：(C)Zxima / Kodansha Ltd.

■講談社クリエイターズラボ（https://creatorslab.kodansha.co.jp/）は

株式会社講談社の第四事業本部にて2021年6月に創立されたR&D部署です。

「編集の再定義」を掲げ、あらゆるジャンルのクリエイターと接点をもち、書籍や雑誌という形にとらわれない多種多様なコンテンツを世に送り出します。

・インディゲームクリエイター支援や、新規ゲーム開発を企画する「講談社ゲームラボ」

・マッチング型マンガ投稿サイトDAYS NEO等を運営する「UGCメディアラボ」

・インディペンデント映像クリエイター支援や新規映像企画をおこなう「講談社シネマラボ」

・ジャンル問わず広くクリエイターのステップアップを支援する「クリエイターブーストラボ」

・企業や自治体の課題に対しコンテンツの力で解決を提案する「コンテンツデザインラボ」

・プロデューサーシップで新たなコンテンツを生み出す「IPプロデュースラボ」

から成り、クリエイターの夢の実現のみならず企業や自治体の課題を「編集」で解決していきます。

「講談社ゲームラボ」についての最新情報は、以下公式ホームページやXをご覧ください。

・公式ホームページ：https://creatorslab.kodansha.co.jp/game/

・X：https://x.com/kodanshaGCL