『メダリスト』にモブキャラなんていない!! 『メダリスト公式ファンブック２」が、2026年1月22日、コミック新刊14巻と同時発売！

株式会社講談社

『メダリスト』の著者つるまいかだの頭の中だけにある、キャラクターたちのバックストーリーを満載し、大ヒットとなった『メダリスト公式ファンブック』。その第2弾が、1月22日に発売されます。その『２』では、中部ブロック大会から全日本ノービス大会までに登場する新キャラを網羅。著者が明かす意外な事実や設定に、物語世界の奥深さを感じること間違いなし！

オリンピックで金メダルをとることを夢見る結束いのりと、彼女のコーチ明浦路司。物語は中部ブロックから全国へ、そしてノービスクラスへとステップアップしていきます。次々に現れる才能あふれる選手と、彼女たちをリンクへと送り出すコーチたち。彼らの熱い物語は、とどまるところをしりません--。

昨年、発売と同時にファンから「このキャラに、こんな設定があったなんて！」と話題をさらった『メダリスト公式ファンブック』。その『２』が、新刊コミック『メダリスト』14巻と同時発売。今回も、長時間にわたる著者への取材をもとに、新キャラ43名ひとりひとりのバックストーリーを明らかにします。「駆け出しコーチ時代の慎一郎をフォローした鯱城理依奈」「栗尾根茉莉花の可憐さに、ミケが一目惚れ」など、意外な人物関係がいっぱい。

さらに『２』では、さまざまな新企画を追加！ いのりや司、光、夜鷹、それぞれの１日を追うスケジュールと、部屋の見取り図を公開。「整理整頓できていない、いのりの部屋」「夜鷹は、リンク近くの高級マンション３部屋を使っている」など、「やっぱり！」「え、そうなの？」な事実が明かされます。

また「物語が動き出す瞬間」という企画では、印象的な夜のシーンについて著者が語ります。司と夜鷹、慎一郎が会して滑った夜のリンク。いのりと司が新潟へ向かう夜のドライブ。そして全日本ノービス大会後の、司と光の雨の夜。名シーンと名高いこの３つの夜の物語が、いかにして生まれたのか？ キャラクターが物語を動かした瞬間に迫ります！

『２』は192ページと、『１』から32ページもボリュームアップ！ 数々のコラボイラストをカラーで掲載しているほか、展覧会『メダリスト展』で話題をさらった、つるまいかだのスケッチブックの新たなページも収録。

1月22日『メダリスト』新刊コミックと、『メダリスト公式ファンブック２』の発売。1月24日よりアニメ『メダリスト』第２期放送開始。1月29日には『小説 メダリスト』の3巻、4巻が発売……と、2026年の1月は『メダリスト』で話題沸騰！

【書名】メダリスト公式ファンブック２

【発売日】2026年1月22日（木）

【定価】1650円（税込）

【ページ数】192ページ

【発行元】株式会社 講談社