『北陸富山のかに祭り2026』初開催！！

株式会社水城

2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、富山市の「グランドプラザ」にて、富山県産の紅ズワイガニを主役にした食の祭典「北陸富山のかに祭り」を初開催いたします。本イベントは、富山湾で水揚げされたばかりの紅ズワイガニを市場を通さず漁師から直接買い付け、中心市街地の皆様に「最高鮮度」でお届けするものです。富山の冬の味覚を存分に味わっていただくための、体験型コンテンツも多数ご用意しております。

【本イベントの3つのポイント】

1. 「漁師直送」の鮮度をその場で！

直売コーナーでは、富山湾産の紅ズワイガニを販売。その場でお召し上がりいただけるイートインスペースのほか、全国へのヤマト便発送も承ります。

2. 冬の寒さを吹き飛ばす「熱々カニグルメ」

カニの旨味が凝縮された「カニ汁」や「カニめし」、カンカンで豪快に蒸し上げる「カニのガンガン焼き」など、冬の屋外イベントに最適なメニューをご提供します。

3. カニ初心者も安心！ユニークな「おもてなしサービス」

● カニ剥きっ子サービス： 「食べたいけれど剥くのが苦手」という方のために、スタッフ（カニ剥きっ子）がその場でカニを剥いて差し上げる、富山ならではのホスピタリティをご用意。

● 必ず勝てる！？カニじゃんけん： お客様が「グー」を出せば必ず勝てる、笑顔溢れるじゃんけん大会を実施。勝者にはカニやカニ汁を無料でサービスし、会場を盛り上げます。

● ガラポン大抽選会： ガラポン大抽選会を開催！1等～3等には豪華景品を、参加賞にはその場で使える300円クーポン券をご用意しております。

富山で初めての開催となりますが、このイベントを通じて富山の海の幸の素晴らしさを再発見していただきたいと考えております。

株式会社水城 水産事業部 北陸富山のかに祭り2026 実行委員会