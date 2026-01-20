ねこの日音楽フェスで大黒摩季がネコバンドに！楽曲「にゃ・ら・ら」は会場みんなで歌唱希望！

合同会社compass

ねこに魅せられたアーティストたちによる音楽フェス「ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL 2026」

この日出演予定だった大黒摩季が、改めて、ネコバンドとして出演することが発表された。

メンバーは

Vocal：大黒ミャ季（大黒摩季）

Keyboard：柴田敏ニャン(柴田敏孝)

Guitar：伊藤ニャるとし(伊藤ハルトシ)

Drums:河村"ニャースケ"智康(河村"カースケ"智康)

Bass：星野りにゃ(星野李奈)

Chorus：YUKAにゃん（YUKA）

なんとバンドメンバーは全員愛猫家！という、名実ともにネコバンドだ。

さらに、フェス当日は大黒摩季の名曲「ら・ら・ら」が「にゃ・ら・ら」となることも発表。

出演者全員とオーディエンス全員で歌う「にゃ・ら・ら」は、きっと「ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL」のアンセムとなるだろう。

大の猫好きで知られる大黒摩季。

「ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL」出演用のアーティスト写真を愛猫と一緒の写真に変更するなど、今年もこのフェスを楽しんでいる。

ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL 2026出演者 （上段左→右）Offo tokyo、大黒ニャ季、wacci （下段左→右）にゃんぞぬデシ、ASP、GET BILL MONKEYS

■開催概要

ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL 2026

2026年2月12日（木）@KT Zepp Yokohama

16:00開場 / 17:00開演

*本物のねこの出演はありません。

Official HP：https://happycatday222.jp/(https://happycatday222.jp/)

【ARTISTS】 ※五十音順

ASP、大黒ミャ季（大黒摩季）、Offo tokyo、にゃんぞぬデシ、wacci

（Opening Act）GET BILL MONKEYS

【TICKET】

S席（mmts × ねこの日MF2026 非売品フーディー付）：13,000円（税込）

A席：9,000円（税込）

U-15チケット（15歳以下）：4,500円（税込）

※全席指定

※入場時、ドリンク代600円別途必要

＜S席特典＞

mmts × ねこの日MF2026 コラボフーディー（非売品）

FRONT（イメージ）SIZE：unisex-XL

mmts（マミタス）

中川翔子とビームスが共同プロデュースするファッションブランド。

ファッションとカルチャーを融合させた “楽しい、おもしろい” をテーマに、中川翔子のパーソナリティや愛猫をイメージした服や小物を展開。売り上げの一部を動物保護団体へ寄付しています。https://www.beams.co.jp/mmts/

＜チケットスケジュール＞

オフィシャル先行（抽選）終了

プレイガイド先行1（抽選）：2026.1.16（金）12:00～2026.1.22（木）23:59

プレイガイド先行1（抽選）：2026.1.28（土）12:00～2026.1.28（水）23:59

一般発売：2026.2.1（日）10:00～

ローソンチケット：https://l-tike.com/nekonohi/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/nekonohi/(https://w.pia.jp/t/nekonohi/)

イープラス：https://eplus.jp/nekonohi/(https://eplus.jp/nekonohi/)

［お問い合わせ］

キョードー横浜045-671-9911 平日(土日・祝除く) 11:00～15:00

■LOGO Design

Ryu Ambe

1989年6月生まれ

ポップ、キュート、シニカル、をキーワードとした表現を通し活動している。

オリジナリティ溢れる色とキャラクターで、これまで数々のアパレルブランドや音楽フェスなどとコラボーレーションをしている。

時には街やホテルの壁画、ショップのウィンドウ、また平面的な素材ばかりでなく、ビン、ビーチストーン、流木など立体的な物へ描写を通し作品を発表し続けている。

2015年に絵本「あからんくん」の発売を機に本格的に活動を始め、2025年には活動10周年を記念して茅ヶ崎市美術館にて「RyuAmbe 10」を開催した。地元茅ヶ崎でのストリートアートが話題となり、Yuzoストリートやサザンストリート等を中心に、街中至る所に壁画アートが描かれている。

一方、ライフワークとして気になる街に住むように旅をし、オリジナル作品「TRIP DIARY ZINE」を発表している。