ねこの日音楽フェスで大黒摩季がネコバンドに！楽曲「にゃ・ら・ら」は会場みんなで歌唱希望！
ねこに魅せられたアーティストたちによる音楽フェス「ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL 2026」
この日出演予定だった大黒摩季が、改めて、ネコバンドとして出演することが発表された。
メンバーは
Vocal：大黒ミャ季（大黒摩季）
Keyboard：柴田敏ニャン(柴田敏孝)
Guitar：伊藤ニャるとし(伊藤ハルトシ)
Drums:河村"ニャースケ"智康(河村"カースケ"智康)
Bass：星野りにゃ(星野李奈)
Chorus：YUKAにゃん（YUKA）
なんとバンドメンバーは全員愛猫家！という、名実ともにネコバンドだ。
さらに、フェス当日は大黒摩季の名曲「ら・ら・ら」が「にゃ・ら・ら」となることも発表。
出演者全員とオーディエンス全員で歌う「にゃ・ら・ら」は、きっと「ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL」のアンセムとなるだろう。
大の猫好きで知られる大黒摩季。
「ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL」出演用のアーティスト写真を愛猫と一緒の写真に変更するなど、今年もこのフェスを楽しんでいる。
ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL 2026出演者 （上段左→右）Offo tokyo、大黒ニャ季、wacci （下段左→右）にゃんぞぬデシ、ASP、GET BILL MONKEYS
■開催概要
ねこの日おめでとうMUSIC FESTIVAL 2026
2026年2月12日（木）@KT Zepp Yokohama
16:00開場 / 17:00開演
*本物のねこの出演はありません。
Official HP：https://happycatday222.jp/(https://happycatday222.jp/)
【ARTISTS】 ※五十音順
ASP、大黒ミャ季（大黒摩季）、Offo tokyo、にゃんぞぬデシ、wacci
（Opening Act）GET BILL MONKEYS
【TICKET】
S席（mmts × ねこの日MF2026 非売品フーディー付）：13,000円（税込）
A席：9,000円（税込）
U-15チケット（15歳以下）：4,500円（税込）
※全席指定
※入場時、ドリンク代600円別途必要
＜S席特典＞
mmts × ねこの日MF2026 コラボフーディー（非売品）
FRONT（イメージ）SIZE：unisex-XL
mmts（マミタス）
中川翔子とビームスが共同プロデュースするファッションブランド。
ファッションとカルチャーを融合させた “楽しい、おもしろい” をテーマに、中川翔子のパーソナリティや愛猫をイメージした服や小物を展開。売り上げの一部を動物保護団体へ寄付しています。https://www.beams.co.jp/mmts/
＜チケットスケジュール＞
オフィシャル先行（抽選）終了
プレイガイド先行1（抽選）：2026.1.16（金）12:00～2026.1.22（木）23:59
プレイガイド先行1（抽選）：2026.1.28（土）12:00～2026.1.28（水）23:59
一般発売：2026.2.1（日）10:00～
ローソンチケット：https://l-tike.com/nekonohi/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/nekonohi/(https://w.pia.jp/t/nekonohi/)
イープラス：https://eplus.jp/nekonohi/(https://eplus.jp/nekonohi/)
［お問い合わせ］
キョードー横浜045-671-9911 平日(土日・祝除く) 11:00～15:00
■LOGO Design
Ryu Ambe
1989年6月生まれ
ポップ、キュート、シニカル、をキーワードとした表現を通し活動している。
オリジナリティ溢れる色とキャラクターで、これまで数々のアパレルブランドや音楽フェスなどとコラボーレーションをしている。
時には街やホテルの壁画、ショップのウィンドウ、また平面的な素材ばかりでなく、ビン、ビーチストーン、流木など立体的な物へ描写を通し作品を発表し続けている。
2015年に絵本「あからんくん」の発売を機に本格的に活動を始め、2025年には活動10周年を記念して茅ヶ崎市美術館にて「RyuAmbe 10」を開催した。地元茅ヶ崎でのストリートアートが話題となり、Yuzoストリートやサザンストリート等を中心に、街中至る所に壁画アートが描かれている。
一方、ライフワークとして気になる街に住むように旅をし、オリジナル作品「TRIP DIARY ZINE」を発表している。