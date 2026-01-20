【2月27日・28日開催】プログラミング未経験の社員がAIツールを同僚にする2時間──生成AIを業務パートナーに。中小企業向け「AI×GASシステム開発入門セミナー」

■ 2時間で、AIが「頼れる同僚」へと成長する

oku株式会社はじめて.AI | 2月27-28日のセミナー

oku株式会社（代表取締役：奥村航稀、本社：千葉県）が運営するAI教育サービス「はじめて.AI」は、2026年2月27日（金）・28日（土）の2日間、プログラミング経験ゼロの経営者・DX推進担当者・現場社員を対象とした「AI×GASシステム開発入門セミナー」を千葉中央ホールにて開催いたします。

本セミナー最大の特徴は、「講義を聞く」だけでなく「実際に手を動かしてシステムを構築する」実践形式です。

参加者は2時間で、問い合わせ自動返信システムや見積書自動作成システムなど、即実用可能な業務自動化システムを、生成AIの力を借りながら自ら構築します。AIをただの「ツール」ではなく、一緒に働く「業務パートナー」として使いこなせるようになることが本セミナーのゴールです。

前回の開催では、プログラミング経験がゼロの参加者全員がワークを完了し、満足度97%以上を達成しました。「え？もう終わり？朝まで全然やれる」「どんどんアイデアが湧いてくる。次はいつやるんですか？」など、熱量の高いフィードバックが続出しました。

■ なぜ今、このセミナーが必要なのか

経済産業省のDXレポート2023によれば、中小企業の約7割が「IT人材不足」を経営課題として挙げています。システム開発の外注費用は数百万円に上るケースも少なくなく、「社内にエンジニアがいない」「何から始めればよいか分からない」という声が後を絶ちません。

一方で、生成AIの急速な進化により、これまでエンジニアしか構築できなかった業務自動化システムが、非技術者でも開発可能になりつつあります。しかし、多くのビジネスパーソンは「AIツールは知っているが、実務にどう活かせばよいか分からない」という状況にあります。

本セミナーは、こうした課題を解決し、経営者から現場社員まで、AIを「頼れる同僚」として活用できる人材の育成を目指しています。

■ 開催概要

【第1部】

日時：2026年2月27日（金）13:00～15:00（受付12:30～）

会場：千葉中央ホール 8F（千葉県千葉市中央区）/ オンライン（Zoom）

定員:150名（先着順）

【第2部】

日時：2026年2月27日（金）18:00～20:00（受付17:30～）

会場：千葉中央ホール 8F（千葉県千葉市中央区）/ オンライン（Zoom）

定員:150名（先着順）

【第3部】

日時：2026年2月28日（土）18:00～20:00（受付17:30～）

会場：千葉中央ホール 8F（千葉県千葉市中央区）/ オンライン（Zoom）

定員:150名（先着順）

※セミナー終了後、20:00～懇親会を予定（詳細は後日発表）

【共通事項】

▼参加形式

・会場参加（千葉中央ホール）

・オンライン参加（Zoom）

※オンライン参加の方は、開催日までにZoom URLを予約サイトにてお送りいたします。

▼受講料

・経営者・個人事業主：15,000円（税込）

・社員・DX担当者：10,000円（税込）

※早期割引：2週間前までのお申込みで20%OFF

経営者・個人事業主 15,000円 → 12,000円

社員・DX担当者 10,000円 → 8,000円

▼対象者

経営者、DX推進担当者、現場社員、非エンジニアのビジネスパーソン

▼参加条件

プログラミング知識不要。パソコンの基本操作ができる方

▼持ち物

ノートPC（必須）

■ 当日のプログラム──2時間で「AIを同僚にする」体験

セミナーを予約する :https://reserve.oku-ai.co.jp/seminars

【受付開始】17:30～

【挨拶・はじめて.AI紹介】18:00～18:10

【第1部：AI基礎理解・ツール習得】18:10～18:30

└ 主要AIツールの使い分け、効果的なプロンプト設計法

└ AIに「指示する」のではなく「協働する」コツ

└ 経営者視点・現場視点それぞれでのAI活用の考え方

【第2部：Google Apps Script（GAS）基礎理解・実践】18:30～19:10

└ GAS基礎、スプレッドシート自動化、フォーム連携

└ AIとGASを組み合わせた業務効率化の仕組み

【第3部：実践ワーク・個別質疑応答】19:10～19:50

└ 実際にシステムを構築、その場で疑問を解決

└ 自社業務への応用アイデア出し

【終わりの挨拶】19:50～20:00

■ 実際に構築するシステム（実践ワーク内容）

参加者は以下のシステムを、生成AIと協働しながら実際に構築します。

【システム1】Googleフォーム×AIによるメール自動返信システムの構築

└ 問い合わせ受付から返信までを自動化

【システム2】見積書・請求書の自動作成システム

└ フォーム入力データから書類を自動生成

【システム3】Google Apps Script（GAS）とAIを組み合わせた業務効率化

└ 参加者の業種や課題に応じたカスタマイズ事例

【使用するAI・ツール】

主要な生成AI、Google Apps Script（GAS）、Manus

※有料版AIをお持ちの方は、より高度なデモ内容も体験可能。無料版のみでも全ワークを完遂できる

設計となっています。

■ 参加メリット・学べること

本セミナーを通じて、参加者は以下のスキルと知見を獲得できます。

【経営者・管理職の方】

システム設計の基礎思考法

└ コードを書く技術ではなく、「何を作るべきか」「どう設計すればよいか」という思考プロセスを習得。外注時の要件定義や見積もり妥当性の判断力が向上します。

AI活用による業務効率化の実践手法

└ 単なるツールの使い方ではなく、「自社の課題にAIをどう適用するか」という経営視点でのAI活用法を学べます。

【現場社員・DX担当者の方】

即実践可能な自動化システムの構築スキル

└ セミナー当日に実際に手を動かし、自社業務に応用できる具体的なシステムを持ち帰ることができます。

AIを「業務パートナー」として使いこなす感覚

└ 日々の業務でAIと協働し、生産性を高めるコツが身につきます。

■ 前回開催実績

前回開催時には、プログラミング経験ゼロの参加者を含む全員がワークを完遂。終了後のアンケートでは、満足度97%以上を記録しました。

【参加者の声（一部抜粋）】

「え？もう終わり？朝まで全然やれる」

「どんどんアイデアが湧いてくる。次はいつやるんですか？」

「プログラミング経験ゼロでしたが、実際にシステムが動く感動を味わえました」

「外注していたシステム開発の内容が理解できるようになり、コミュニケーションが円滑になりました」

また、セミナーで学んだ手法を実務に応用し、業務効率化効果を生み出した参加者も報告されています。

【前回開催時の実績データ】

・参加者のワーク完遂率：100%

・参加満足度：97%以上

・継続学習希望率：90%以上

■ 講師・主催者紹介 【講師：奥村 航稀（おくむら こうき）】

oku株式会社 代表取締役 高校生時代に起業家としての一歩を踏み出し、ブランド品リペアや物販システム、手相鑑定AIなど複数のプロダクト開発に取り組み黒字化に成功。在学中に3度の事業売却を経験。高校卒業後にoku株式会社を設立し、システム開発事業を本格展開。創業4年で年商13.3億円規模へと成長させた。テクノロジーと経営の両面からビジネスを捉える視点を強みとし、中小企業のAI活用支援に注力している。

【主催：はじめて.AI（oku株式会社）】

「はじめて.AI」は、企業向けAI教育・コンサルティングを専門とする教育サービスです。最新AIツールの活用法を、実務に即した形で提供。単なる座学ではなく、実際に手を動かす実践型の研修スタイルが特徴です。

また、システム開発においては、「作って終わり」ではなく、運用後のエラー対策やセキュリティ強化まで見据えた設計を行い、クライアントから高い信頼を得ています。

■ 申込方法・詳細

【申込方法】

はじめて.AI公式サイト（https://reserve.oku-ai.co.jp）よりお申し込みください

【申込締切】

定員に達し次第終了

【事前準備】

Googleアカウント（Gmail）、可能であれば主要生成AIのアカウント作成（無料版可）

【お問い合わせ】

はじめて.AI（oku株式会社）

※企業研修としてのカスタマイズ開催も承っております。社内の課題に合わせた内容設計が可能ですので、お気軽にご相談ください。

※経営者と社員が一緒に参加することで、社内でのAI活用推進がよりスムーズになります。

■ はじめて.AIのサービス一覧

【オンラインセミナー】

最新AIツールの活用法を学ぶ実践型セミナー

【AI実践塾】

3ヶ月でAI活用スキルを体系的に習得する集中プログラム

【企業研修】

社内課題に合わせたカスタマイズ研修

【AI顧問】

経営戦略としてのAI活用を継続的に支援

【はじめて.AI Lab】

無料で参加できるAI学習コミュニティ

■ 会社概要

会社名：oku株式会社

代表者：代表取締役 奥村 航稀

事業内容：AI教育サービス「はじめて.AI」の運営、企業向けAI研修・コンサルティング、Webシステム開発、アプリ開発、SNS運用・広告運用

URL：https://oku-official.net

■ 本件に関するお問い合わせ先

oku株式会社 広報担当

Email：info@oku-ai.co.jp TEL：050-6875-6560

URL：https://oku-ai.co.jp

予約サイト：https://reserve.oku-ai.co.jp

