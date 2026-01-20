毎晩5秒整える、飲む習慣。体感を大切にしたインナーケアサプリ「LipoĆore」（リポコア）

株式会社Juna&Co.

株式会社Juna & Co.（本社：福岡県、代表取締役：金城 樹奈）は、

体感を大切にした飲む習慣をコンセプトに開発したインナーケアサプリメント

「LipoĆore（リポコア）」 を、

クラウドファンディングプラットフォーム CAMPFIRE にて先行公開いたしました。

▶︎LipoĆore（リポコア）CAMPFIREページ(https://camp-fire.jp/projects/898156/view?utm_campaign=cp_share_c_msg_mypage_projects_show)

実施期間：2026年1月20日～2026年2月28日

実施場所：クラウドファンディングプラットフォーム CAMPFIRE

本プロジェクトは、

製品の開発資金を集めるためのものではありません。



すでに設計・試作を終えた製品を、

妥協のない処方と品質のまま初回製造・品質検査へ進めるための、現実的な一歩として、

また、無理なく続けられる「飲む習慣」を日常に根づかせたいという想いから

立ち上げたクラウドファンディングです。

実施の背景

『外側を整える仕事を続けてきた私が、最後に向き合ったもの』

現在45ヶ月連続で満席となるエステサロンを運営し、

これまで多くの方の肌や身体、そして日常の悩みに向き合ってきました。



その中で、どうしても残り続けたのが「日々蓄積される疲れ」 でした。

しっかり寝たはずなのに、

翌朝、また同じ重さが残る。

理由は分からないけれど、なんとなくしんどい。

不安、イライラ、生理前の揺らぎ、ストレス。



そうした内側の状態が、

肌や身体に大きく影響していることを、

現場で何度も見てきました。

「本当に続けたいと思える飲む習慣」をつくりたかった

サプリメントは世の中にたくさんあります。



けれど、

「この成分を、この配合量で、この組み合わせで」

心から飲みたいと思えるものには、

正直、出会えませんでした。

表示されている成分量と、

実際に体で感じられる量は、必ずしも同じではありません。

だからこそLipoĆoreは、

「入っている量」ではなく、「体に届く量」 を基準に設計しています。

成分は時間とともに劣化します。

製造直後だけでなく、

賞味期限が近づいた頃でも体感できること。

そこまで想定したうえで、

配合量と製造方法を決定しました。

もし製造の裏側まで見られたとしても、

「信じて良かった」

「これを選んで間違いなかった」

そう思っていただけることを前提に作っています。

LipoĆore（リポコア）について

LipoĆoreは、

「きちんと体内に届けること」を軸に設計した、

リポソーム技術採用のインナーケアサプリメントです。

リポソーム型ビタミンCを採用

ビタミンB群、ミネラル、美容サポート成分をバランス配合

ビタミンD（1,000IU）配合

ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボノイド（PMFs）を15mg配合



※食品成分に関する研究報告を参考にした配合であり、

本商品が同様の結果を保証するものではありません。

今回のプロジェクトで実現したいこと

今も誰にも見えないところで、

一人で頑張っている人を、少しでも支えたい。

「今日はもう無理かもしれない」



そんな日に、

飲むという小さな行動が、

気持ちにほんの少し余裕を取り戻すきっかけになったら。

LipoĆoreが、

自分を大切にするための“飲む習慣”として

そっと寄り添える存在になれたらと考えています。

代表コメント

「これは、数字のために作った商品ではありません。

本当に必要だと感じたものを、妥協せず形にしたかった。

その想いだけで、ここまできました。

この挑戦を、一緒に完成させていただけたら嬉しいです。」

会社概要

会社名：株式会社Juna & Co.

所在地：福岡県

代表者：代表取締役 金城 樹奈

事業内容：美容・インナーケア商品の企画・販売

▶︎代表Instagram(https://www.instagram.com/lazuli_juna?igsh=MTY3eDJtaXBqN3ZqMQ%3D%3D&utm_source=qr)

▶︎リポコアInstagram(https://www.instagram.com/lipocore_official?igsh=MTdsdWoxa2ZpenQzdw%3D%3D&utm_source=qr)