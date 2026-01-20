2026年１月27日（火）開催 シニアマーケティング最前線2026～注目の新手法「音声AI」と330万人の行動分析から見えた60～80代女性の実像～ 無料オンラインセミナー
Omelette株式会社
セミナー情報
引用元：「シニアマーケティングDX」
お申し込みはこちら :
https://womans-260127.peatix.com/
「シニアマーケティングDX」について
Omelette株式会社（東京都港区、代表取締役 羽野仁彦）は、運営するWEBサイト「シニアマーケティングDX」にて、woman’s主催の無料オンラインセミナー 「注目の新手法「音声AI」と330万人の行動分析から見えた60～80代女性の実像」の開催を発表いたします。
セミナー情報
開催日時 2026年1月27日（火）13:00～14:00
受講料 無料
視聴方法 Zoomにてオンライン配信。（後日の録画配信はございません）
お申込はPeatixからお願いします。 https://womans-260127.peatix.com/
主催 woman’s
引用元：「シニアマーケティングDX」
お申し込みはこちら :
https://womans-260127.peatix.com/
「シニアマーケティングDX」について
シニアマーケティングDXは月間PV4,100万PV以上、MAU95万人のらくらくコミュニティを主軸としたシニア層向けのデジタルマーケティングのOmelette株式会社が運営するソリューションサービスです。（らくらくコミュニティ運営事務局：Omelette株式会社）
https://senior-marketing.digital/