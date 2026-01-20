2026年1月30日発売『はじめてのワードプレスでブログ・サイトをつくる本』使い方から読んでもらうコツまでやさしくわかる、最初に読みたい入門書！

写真拡大 (全2枚)

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役　津島憲豪）は、2026年1月30日、新刊『はじめてのワードプレスでブログ・サイトをつくる本』を発刊します。



本書は、ワードプレス（WordPress）を使ってサイトやブログをはじめて作る初心者に向けた入門書です。ワードプレスはどのようなものか？という基本から、画面の見方、記事の書き方、投稿の仕方、見栄えの整え方から管理の仕方まで、一通りていねいに解説しています。




さらに、ワードプレスの使い方だけでなく、「読まれる」ブログやサイトを作るための考え方やノウハウについてもしっかり紹介していますので、これからはじめる初心者の方だけでなく、「サイトやブログを作ってはみたけれど、見てもらえない…」と悩んでいる初級者の方にも役立つ内容になっています。



▼初心者がつまづきやすいポイントも基本から解説




■目次

Chapter1　ブログ・サイトの計画を立てよう


Chapter2　ドメイン・サーバー・ワードプレスの設定


Chapter3　ワードプレスの初期設定


Chapter4　記事を書いてみよう


Chapter5　記事をデコレーションしてみよう


Chapter6　ブログ・サイトの見た目を整えよう


Chapter7　読まれる記事を書こう


Chapter8　ブログ・サイトの効果的な活用方法


■書籍概要

書名　はじめてのワードプレスでブログ・サイトをつくる本


著者　すずきみずほ（著）/ 染谷昌利（監修）


定価　2,640円（税込）


発売日　2026年1月30日


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798074578


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18467227/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18467227/)



■購入者特典動画付き（一部抜粋）


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=69kcPP4bhGw ]