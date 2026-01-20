SDio株式会社、「インフィニマインド株式会社」へ社名変更。

SDio株式会社

AI映像検索プラットフォームを開発するSDio株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：カイ アバ）は、2026年1月15日付で「インフィニマインド株式会社（英名：Infinimind Japan Inc.）」へ社名を変更したことをお知らせいたします。

■ 社名変更の背景：グローバル競争力の強化とブランド統合

現在、Video Intelligence（ビデオ・インテリジェンス）市場は世界的に急速な拡大を見せており、あらゆる産業において映像データの解析・活用が不可欠な時代へと突入しています。当社はこのダイナミックな市場環境において、グローバルで戦える競争力を構築するため、昨年米国に拠点（Infinimind Inc.）を設立いたしました。この度、日本国内においてもブランド名を世界共通の「Infinimind」へ統一することで、国内外のシナジーを最大化し、最先端の技術をスピーディーに市場へ提供できる体制を整えます。

今後は「Infinimind Japan Inc.」として、日本発の技術力を世界へ、そして世界の最先端知見を国内のお客様へと還元し、さらなる成長を目指してまいります。

■ 新社名概要

新社名： インフィニマインド株式会社

英名： Infinimind Japan Inc.

変更日： 2026年1月15日

公式サイト： https://infinimind.io/

※住所や電話番号、代表取締役に変更はございません。

■ 本件に関するお問い合わせ先

インフィニマインド株式会社：support@infinimind.io