みんなで選ぼう！イメージマスコットの愛称　さっぽろこどもホスピス~北海道モデル~

NPO法人ソルウェイズが取り組む「さっぽろこどもホスピス ~北海道モデル~」では、イメージマスコットが決まりました。そのお名前を決定するため、一般投票を開始します。投票期間は、2026年1月25日から1月31日までです。

1月25日のイベント会場で投票していただいた方・お子さんには、オリジナルグッズをプレゼントします!

■17点の応募から3つの候補を一般投票します

本人と家族のそのときそのときに寄り添い、シェアする。私たちが大切にしている想いをマスコットに込め誕生しました。17点の応募から選ばれた3つの候補を一般投票として、1月25日（日）札幌市が主催するイベント（場所：札幌駅前通地下歩行空間・北3条交差点広場）の出展ブースにて行います。

3つの候補とそれぞれに込めた想い

１. ルル

アイヌ語の「ル（=道）」から連想し、その子なりの道を大切にする想いが込められています。

⇒ルルと言葉を重ねることで、こどもたちにも覚えてもらいやすいと思います！

２. ソル・レラ・ウア

ソルはラテン語で「太陽」。太陽は明るく照らし、元気な気持ちになります。こどもは太陽のような存在。明るさは希望です

レラはアイヌ語で「風」。気持ちのよい風から、物をなぎ倒すくらいの強い風までさまざまです。大変なくらいの強い風のおかげで遠くまで種が届きます。私たちの想いも遠くまで届きますように。

ウアはハワイ語で「雨」。雨が降るとお外であそべない。でもその代わりを探すワクワクもあります。雨は生物にとっては大切。天の恵みというくらいです。泣いたっていいんです。

⇒いろいろな土地で使われる言葉を集めました。障がいや病気、悲しい出来事や困りごとも強みになります。長所もあり短所もあり悩みながら生きている全ての人を愛しく思う気持ちを名前にたくします！

３. なんも

北海道弁の「なんも」から。「大丈夫だよ」「いいよ」「気にしないで」など場面や場合によっていろんな意味を持っていることばですが、どれも相手を思いやる気持ちやお互い助け合うようなニュアンスが感じられるのがピッタリかなと思いました。

⇒病気や重い障害のある方、そのご家族の心配や不安に、さまざまな場面で「なんも、なんも」と温かい気持ちや安心できる居場所を…という思いでこのマスコット名が浮かびました！

■会場投票の方にはオリジナルグッズをプレゼント!

オリジナルグッズが続々登場！

今回、オリジナル缶バッジやトレーナー、サコッシュなどを新たに制作しました。今後も種類を増やしていく予定です。会場にて投票いただいた方・お子さんには、オリジナルグッズをプレゼントします。みなさんの想いや期待を投票として、ぜひ一票お寄せください！

投票はWebサイトからも可能です(※)

Web投票期間：2026年1月25日(日)から1月31日(土)まで

投票ページ：こちら(https://forms.gle/fXMVv5zEyAHPwBk59)

対象者：全国どなたでも投票可能です

(※)オリジナルグッズのプレゼントは、会場投票の方のみとなります

物販はじめ、映像・音声入りのリハビリ機器の体験コーナーやゲーム体験、オリジナルグッズの配布などを計画しています

ソルウェイズが目指す「さっぽろこどもホスピス～北海道モデル～」

NPO法人ソルウェイズは、2027年札幌市内に「こどもホスピス」拠点をつくります。建物がゴールではなく、当事者・家族、医療・福祉施設や非営利団体、地域の団体や企業等でネットワークをつくり、LTCの子どもと家族の両方を対象として、その地域に合った小児緩和ケア、レスパイトケア、ターミナルケア、家族支援等が行える地域づくり、社会づくりを行います。その活動がこどもホスピスケアであるとソルウェイズでは考え、北海道全体に広がるロールモデルとなるような活動を実施します。

- 2025年10月 一般社団法人日本こどもホスピス協議会 入会

NPO法人ソルウェイズ

ソルウェイズは、重い障がいや医療的ケアのあるこどもたちを在宅で介護する母親たちが集まり、こどもたちの居場所をつくりたいと2017年1月に法人を設立しました。当時はこうした施設や利用できるサービスが少なく、支援の不足はご家族の社会的孤立の大きな要因となっていました。

札幌市内に、重症児デイサービス「ソルキッズ」を開所したことを皮切りに、札幌市と石狩市で児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、居宅介護、訪問介護、相談室、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、2025年からは医療型ショートステイ、小児科クリニック、病児保育の事業「こども未来支援拠点あいのカタチ」を新たに運営しています。同年10月、第2回スペシャルニーズアワード・やさしいまちづくり部門を受賞（医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク）。これからも当事者・家族の声を聴き、カタチにしていきます。