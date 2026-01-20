ゴーゴーカレー、インドネシア20店舗目の節目を達成！20店舗目の節目達成から間を置かず出店を加速、体験型イベントで現地ファンが熱狂している様子をご覧ください

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、CEO兼代表取締役社長：西畑誠、以下 ゴーゴーカレー）は、海外展開を加速する取り組みの一環として、インドネシアにおける出店を継続的に拡大しています。

2025年12月に南ジャカルタで2店舗を同時オープンし20店舗目の節目を達成、これにより同国での展開は21店舗となりました。

さらにこのたび、2026年1月15日（木）にインドネシア22号店となる「ゴーゴーカレー スーパーモール・カラワチスタジアム店」を新たにオープンいたしました。

■インドネシア20店舗目の節目を迎えた南ジャカルタ2店舗同時オープン

2025年12月に新規オープンした「エピウォーク エピセントラム店」「リッポモール・ヌサンタラ店」は、いずれもオフィスビルや集合住宅に隣接する商業施設内に位置し、ランチタイムを中心に高い集客が見込まれる立地です。

オープン初日から多くの来店者で賑わい、インドネシアにおけるゴーゴーカレーのブランド浸透を強く印象づける結果となりました。

■ 新規オープン記念 来店者参加型イベントで話題創出

新規オープンを記念し、来店者参加型ミニゲーム「Go! Go! Shot」を実施。

日本発カレーブランドならではのエンターテインメント性を取り入れた施策として、ファミリー層や若年層を中心に好評を博しました。

また、オープン後初週末には新店舗限定イベント「World Champion Class（WCC）チャレンジ」を開催。

事前応募では合計140名以上がエントリーし、当日は約2.5kgのカレーを11分で完食する参加者も登場。

優勝者には総額200万インドネシアルピア相当の飲食バウチャーが贈呈され、会場は大きな盛り上がりを見せました。

■ SNSを通じた話題化と今後の展開

イベント当日の様子は来場者によってSNSにも多数投稿され、新規オープン店舗の認知拡大およびブランドの話題化に大きく貢献しました。

ゴーゴーカレーは今後も、インドネシア市場において体験型・参加型の施策を通じ、ブランド体験の強化と継続的な事業拡大を目指してまいります。

■インドネシア22号店「スーパーモール・カラワチスタジアム店」をオープン

2026年1月15日（木）、インドネシア22号店となる「ゴーゴーカレー スーパーモール・カラワチスタジアム店」を新規オープンいたしました。

同店舗は、住宅街・オフィスビル・大学・病院に囲まれたリッポ・カラワチ地区の大型商業施設内に位置し、家族連れ、学生、オフィスワーカーなど、幅広い層の来店が見込まれます。

本出店は、大ジャカルタ（ジャボデタベック）地域におけるゴーゴーカレーブランドの存在感をさらに高める重要な節目となります。

■店舗概要

ゴーゴーカレー×チャタイム×銀だこ エピウォーク エピセントラム店

場所 : エピウォーク エピセントラム、ジャカルタ

住所：ジャカルタ特別州南ジャカルタ市 セティアブディ区 クニンガン カレット エピセントラム・ブールバード通り

席数 : 50 席

ゴーゴーカレー×銀だこリッポモール・ヌサンタラ店

場所 : ジャカルタ、リッポモール・ヌサンタラ

住所：ジャカルタ特別州南ジャカルタ市 セティアブディ区 カレット・スマンギ スディルマン将軍通り50番地

席数：38席

ゴーゴーカレー スーパーモール・カラワチスタジアム店

場所：スーパーモール・カラワチ（タンゲラン／バンテン）

住所：バンテン州タンゲラン市 クラパ・ドゥア地区 ディポネゴロ大通り105番地

席数：30席

【株式会社ゴーゴーカレーグループ】

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約130店舗を展開。