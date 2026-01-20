小学生の自由研究が絵本に！　自ら仮説を立て、実験し、結果を検証する科学的プロセスが楽しく学べる科学の芽えほんシリーズ　刊行スタート！

株式会社講談社

『たおれる？ たおれない？ ３本あし』より

「科学の芽」賞とは、筑波大学が、ノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎博士の功績を称え、小・中・高校生を対象に自然や科学への関心と芽を育てることを目的として、毎年、実施している科学コンクールです。過去の受賞者には、「蚊の研究」で有名な田上大喜さんも！

この「科学の芽」賞の受賞作品が絵本になりました！

ふしぎだと思うこと これが科学の芽です

よく観察してたしかめ そして考えること これが科学の茎です

そうして最後になぞがとける これが科学の花です

朝永振一郎

（京都市青少年科学センター所蔵の色紙より）

理科好きの子どもを育てるにはどうしたらいい？ 自由研究、なににする？ そんな保護者の方の悩みにも応える科学の絵本シリーズ。小学生が自ら仮説を立て、実験し、そして結果を検証するという科学的プロセスが楽しく読める絵本の形になっています。

『たおれる？ たおれない？ ３本あし』（かんちく たかこ／文 北村裕花／絵 菊地 灯／原案）「ちからの実験」をテーマに３本のあしでもグラグラしない法則を発見！『ダンゴムシは めいろの たつじん？』（かんちく たかこ／文 スギヤマカナヨ／絵 橋本 類／原案）ダンゴムシがジグザグに進むのはどうして？どこにあしを置いたら3本あしでも倒れないか、確かめていきます。（『たおれる？ たおれない？ ３本あし』より）ダンゴムシがゴールできるかどうか、さまざまな条件で実験！（『ダンゴムシは めいろの たつじん？』より）

巻末には、それぞれの研究に即したコラムを掲載！

ダンゴムシがジグザグに進むのには、理由があった！ 発展的な内容をコラムでさらに学べます。

【以下続刊】

2026年２月『たん たん タンポポの ひみつ』（かんちく たかこ／文 山本久美子／絵 岩田くるみ／原案）

2026年３月『ネコは 天気を あてられる？』（かんちく たかこ／文 高橋和枝／絵 坂崎希実／原案）

2026年５月『トマトパスタが はねる なぞを とけ』（かんちく たかこ／文 北村みなみ／絵 今野柚希／原案）