一般社団法人REARV(所在地：広島県広島市、代表：酒井 宏聡)は、BakaFire Party(株式会社碩星楼、所在地：東京都板橋区、代表：伊藤 深)監修のもと、「桜降る代に決闘を」(通称：ふるよに)のVRワールドを制作・公開しました。

本クラウドファンディングは、同ワールドの継続的な開発および拡張を目的とした応援型の支援プロジェクトとして、「VazaR Rocket」にて1月28日24時まで開催されており、1月15日15時現在、支援金2,200万円の調達に成功しています。









■「桜降る代に決闘を」とは





桜降る代に決闘を タイトル画像





「桜降る代に決闘を」は、BakaFire Party(代表：BakaFire)が展開している、眼前構築型決闘ボードゲームです。





神座桜と呼ばれる特別な力を持つ桜と、そこに『メガミ』と呼ばれる存在が宿る世界で、プレイヤーはメガミの力を借りて決闘を行う作品となっています。

ゲームが始まる前にプレイヤーは、多様なメガミ達の中から2柱を選択し、それぞれに割り当てられたカードを受け取ります。





その後、相手の選択したメガミを確認したうえで、受け取ったカードの中からデッキを構築します。

この「眼前構築」システムが大きな特徴となっています。





両者のデッキ構築後、格闘ゲームのような間合や防御の概念を持つ「桜花決闘」によって勝敗を決します。





2016年にシリーズ最初の作品が発売されて以降、現在に至るまでシリーズ作品がリリースされ続けています。





その間に大型の大会イベントが定期的に開かれるなど、長年にわたり多くのファンに支持されているシリーズとなっています。





公式サイト： https://main-bakafire.ssl-lolipop.jp/furuyoni/na/index.html









■VRアナログゲームについて

REARVはこれまでに「VRガンナガン」「VRブラッドリコール」などの人気アナログゲームをVRで再現するプロジェクトを実施しました。いずれのプロジェクトもクラウドファンディングで開発支援金を調達し、3プロジェクトの合計で2,700万円を獲得する成功をおさめました。





VRガンナガンCF





VRガンナガン3.0 CFサイト： https://rocket.vazar.jp/product/vrgunandgun3/





REARVのプロジェクトにより誕生した「VRガンナガン」「VRブラッドリコール」、そして「VR桜降る代に決闘を」では、ユーザー主体のコミュニティが形成されています。

その規模は累計4,000人以上にのぼり、各コミュニティでは初心者向け講習会や大会運営など、日常的に活発な交流とプレイが行われています。





その中でも「VRガンナガン」では累計来場者数が30万人を超えるなど、大きなムーブメントとしてVRアナログゲームは発展していく段階にあります。





今回のクラウドファンディングは、現在オープンベータテスト中の「VR桜降る代に決闘を」ワールドを長期的に支えるための応援型支援プロジェクトとして実施します。

(既にワールドはオープンベータテストとして公開しています)[media/image3.jpeg]





ワールドサムネイル





VR桜降る代に決闘を Sakura Arms ワールドURL：

https://vrchat.com/home/world/wrld_af25c666-c7d3-4b19-9bc4-c9988459a6cd/info





REARVが制作した高品質なVRワールドは、誰もが気軽に原作の魅力やゲーム性を直接体感できるフィールドとなっています。





ボードゲームを完全再現

微細な傷まで表現された美麗カード





アナログゲームをVRでプレイするメリットとして、遠隔地にいる友人同士でも同じ空間で遊べる、準備や片付けなどの手間がない、平日夜のアクティブユーザが増えることによりコミュニティ全体が活性化する、などが挙げられます。





さらに、ゲームのプレイだけではなく、VR空間やアバター衣装を楽しむといったVRならではの表現により、IPコンテンツの可能性を広げることもできます。





神座桜





本プロジェクトでは、アナログゲームをゲームという枠だけでなく、IPコンテンツとしての可能性を広げていくことで、持続可能なコンテンツとして「未来のアナログゲーム」に繋いでいくことを目標としています。









■原作者 BakaFire(BakaFire Party代表)からのメッセージ





BakaFire挨拶





■開発支援クラウドファンディングが大成功！

2025年12月20日からスタートしたクラウドファンディングは、開始から僅か4分で目標額の100万円を達成。さらに開始から9時間あまりで達成率1,000％となる1,000万円、2026年1月10日には2,000万円を達成しました。





VRふるよにCF





2026年1月15日 15:00現在、2,219％を達成。





クラウドファンディングは2026年1月28日いっぱいまでを予定しています。





獲得した資金はワールド開発、3Dモデル制作、原作監修料などに充てられます。支援者には「桜降る代に決闘を」に登場するメガミをイメージしたアバター衣装、ワールド上で今後の追加コンテンツ全てが解放されるシーズンパス、ワールドへの名入れなど、多数の豪華特典をご用意しています。





1：応援プラン

3：衣装プラン

4：本体プラン

10：新幕更新セット＆グッズ





本プロジェクトは株式会社バーチャルパーティーが運営するクラウドファンディングプラットフォーム「VazaR Rocket」にて開催されます。こちらのサイトではVRChat社と提携パートナーシップを結んでおり、支援金の一部が同プラットフォームに還元されるのが特徴で、これまで「VRガンナガン」など複数のプロジェクトで活用されています。





一部のリターン品はVazaRでVRChatアカウントの連携をすることにより、ワールド内での機能を解放するなどの特典が得られることも特徴の1つです。





今回の「桜降る代に決闘を」クラウドファンディングの最新の情報や詳細などについては、こちらのリンクをご参照ください。





CFサムネイル





VR桜降る代に決闘を 開発支援クラウドファンディング：

https://rocket.vazar.jp/product/vrfuruyoni/





「REALとVRをA:アナログゲームでつなぐ！」を理念とするREARVでは、「桜降る代に決闘を」のクラウドファンディングにより、更なるVRアナログゲームの普及と発展を目指しています。









■一般社団法人REARVとは





代表挨拶





REARVは「REALとVRをA:アナログゲームでつなぐ！」を理念に、VRChatにて「VRアナログゲーム」開発と普及を中心に活動する一般社団法人です。





カードゲームやボードゲームといったアナログゲームを VR空間上にて楽しんでもらえることを目指し、システム開発や3Dモデル制作、VRワールド制作を行っています。





現実世界から人気作品の権利許諾を受けてVR SNS上に『輸入』し、販促や広報につなげる活動に加え、逆にVR SNS初の新たに誕生したアナログゲームを現実世界で製造販売につなげていく『輸出』も行っています。





REALとVRを双方向につなげ、未来のVRアナログゲーム業界を作っていくことを目的に活動しています。









■会社概要

社名 ： 一般社団法人REARV

本社所在地： 広島県広島市西区井口二丁目16-13-102

代表理事 ： 酒井 宏聡

事業内容 ： VRアナログゲームの開発と普及

設立 ： 2023年3月23日

HP ： https://www.rearv.net/

X(Twitter)： https://x.com/REARV_Tw

MAIL ： connect@rearv.net