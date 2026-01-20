株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、美容・コスメ分野におけるPC向けランディングページ（LP）制作の公開可能な実績数が116件となったことをお知らせします。スキンケア商品や化粧品、美容関連サービスなど、多様な商材に対応したLP制作を通じて、業界特性に配慮した構成作成とデザイン表現を積み重ねてきました。美容・コスメ分野のLPでは、商品の魅力や世界観を視覚的に伝えるデザイン力と、情報を整理した構成が求められます。Ryuki Designでは、ヒアリング内容をもとに構成作成からデザイン、コーディングまでを社内で一貫して対応し、ジャンル特有の表現に配慮したLP制作を行ってきました。今回公開する制作事例は、美容・コスメのランディングページ制作を検討している企業様にとって、デザイン表現や構成設計の参考として活用いただける内容となっています。

美容・コスメLP制作実績が増加した背景

美容・コスメ分野でLP制作のニーズが高まっている背景には、商品選定における情報収集行動の変化があります。化粧品やスキンケア商品、美容関連サービスは、成分や使用感、開発背景、ブランドの考え方など、購入前に確認したい情報が多く、ユーザーは一つのページで体系的に理解できる情報設計を求める傾向があります。そのため、断片的な情報ではなく、商品理解を深めるための構成を持ったLPの重要性が高まっています。また、美容・コスメ分野は視覚的な印象が商品価値に直結しやすいジャンルであることも、LP制作需要が伸びている要因の一つです。パッケージデザインや色使い、写真のトーンなど、ブランドの世界観をどのように表現するかによって、ユーザーの印象や信頼感は大きく左右されます。特にPC向けLPでは、画面サイズを活かして情報量を確保しつつ、ビジュアルとテキストのバランスを取った表現が可能であり、ブランドイメージを丁寧に伝える手段として活用されています。さらに、美容・コスメ商材は商品ごとの違いや特徴が分かりにくいケースも多く、比較検討の際に「なぜこの商品を選ぶのか」を明確に示す構成が求められます。そのため、成分説明や使用シーン、開発ストーリーなどを段階的に伝えるLPが重視されるようになり、美容・コスメ関連のLP制作ニーズが継続的に高まっています。

成果を意識した美容・コスメLPの構成ポイント

https://rdlp.jp/portfolio?tc=10

美容・コスメ分野のLP制作において重視されるのは、商品やサービスの魅力を段階的に理解できる構成です。このジャンルでは、第一印象となるビジュアルによって世界観や品質イメージを伝え、その後に具体的な情報を整理して提示する流れが求められます。冒頭でブランドイメージや商品コンセプトを明確に示すことで、ユーザーがページを読み進める動機づけにつながります。次に重要となるのが、成分や特徴、使用方法といった情報の見せ方です。美容・コスメ商材は専門用語が多くなりやすいため、情報を詰め込みすぎるのではなく、要点を整理しながら視覚的に理解しやすい構成が求められます。文章量とビジュアルのバランスを考慮し、ユーザーが直感的に内容を把握できる設計が、LP全体の読みやすさを左右します。また、美容・コスメ関連のLPでは、信頼感を高める情報配置も重要なポイントです。開発背景やコンセプト、利用シーンなどを順序立てて紹介することで、商品理解が深まり、納得感のあるページ構成につながります。PC向けLPは画面領域を広く使えるため、情報量を確保しながらも整理された構成を実現しやすく、美容・コスメ分野におけるLP制作手法として活用されています。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

https://rdlp.jp/portfolio?tc=10

株式会社Ryuki Designは、2009年の設立以来、ランディングページ（LP）制作を中心としたデザイン事業を展開してきました。これまでに累計5,000本以上のLP制作実績を有し、美容・コスメ分野においても多様な商材やサービスのLPデザインに携わっています。化粧品やスキンケア商品、美容関連サービスなど、それぞれの特性に応じた構成作成とデザイン表現を重視したLP制作を行ってきました。同社のLP制作は、案件ごとにディレクターがヒアリングを行い、その内容をもとに構成作成から対応する点が特徴です。情報の整理や訴求順序を明確にしたうえでデザインに落とし込むことで、商材の魅力や世界観が伝わりやすいランディングページを制作しています。また、デザインからコーディングまでをすべて社内で完結させる完全内製体制を採用しており、品質を保ちながらスピーディーな制作を実現しています。

美容・コスメ分野のLP制作では、視覚表現と情報設計のバランスが重要です。Ryuki Designでは、これまで蓄積してきたジャンル別の制作経験を活かし、業界特性を踏まえたLPデザインを提供しています。美容・コスメのランディングページ制作を検討している企業様にとって、相談先の一つとして活用できる体制を整えています。

会社概要

https://rdlp.jp/lp/beauty

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年1月現在URL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/