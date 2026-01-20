国際商業会議所（ICC）とカーボン・メジャーズ、炭素会計パネルのグローバル専門家グループ第一陣を発表







パネリストグループには、ビジネス界、学界、市民社会のグローバルリーダーが参加

パリ＆ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 国際商業会議所（ICC）とカーボン・メジャーズは、炭素会計に関する技術専門家パネルに選出された第一陣の専門家らを発表しました。このパネルは、炭素排出量会計システムの原則、適用範囲、そして実社会での適用範囲を定義することを目的としています。

パネリストには、産業界、科学分野、市民社会、学界の著名なリーダーや専門家が含まれ、多様な分野、地域、専門的背景を代表しています。パネルは、持続可能性、技術、公共政策、産業システム、金融システムにおける経験を活かし、タイムリーで正確かつ検証可能な台帳ベースの炭素排出量会計システムを構築します。このシステムは、バリューチェーン全体にわたる製品レベルでの排出量を追跡し、世界中の企業、基準設定機関、政策立案者による実社会での意思決定を支援します。

専門家グループの第一陣は以下の方々で構成されます。

・アリシア・シーガー氏、チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ気候変動担当ディレクター（米国）

・エイミー・ルアーズ博士、マイクロソフト・サステナビリティ科学イノベーション担当責任者（米国）

・アーミン・クノルズ氏、バイエル・エンジニアリング＆テクノロジー部門元責任者（ドイツ）

・ベネディクト・プランパー博士、サンタンデール銀行・ESGポートフォリオマネジメントCIBヘッド（スペイン）

・ビリー・パイザー氏、リソース・フォー・ザ・フューチャー社長兼最高経営責任者（米国）

・ヤコブ・スタウスホルム氏、オックスフォード大学ブラバトニック行政大学院フェロー、リオ・ティント元CEO（デンマーク）

・ケイト・マーハー氏、スタンフォード大学教授（米国）

・クーシク・チャタジー氏、タタ・スチール取締役兼最高財務責任者（インド）

・レイチェル・テオ氏、プライベート・ファミリーオフィス マネージングディレクター（シンガポール）

・星野達也（トッド）氏、三井物産メタノール・アンモニア事業部エグゼクティブストラテジスト（日本）

その他のパネルメンバーは、今四半期後半に予定されているグループの初会合に先立ち、後日発表される予定です。メンバーは全員、個人としての参加となります。

カーボン・メジャーズのCEOであるエイミー・ブラキオは、「これらのすべての専門家は、深い専門知識を有し、排出量削減に対して長年にわたり取り組みを行っています。最も印象的だったのは、世界中で関心を示す候補者の質の高さで、この方々は、長年のリーダーとして経験を積み、この課題の解決に貢献したいと考えておられます。最初のグループは、低炭素製品を正確に差別化し、政策と市場競争によって実質的な排出削減を加速させるシステムを確立するという共通の目標を反映しています」と述べています。

ICCの副事務局長であるアンドリュー・ウィルソンは、「パネルへの初の任命は、このトピックに関する並外れて奥深い知識と幅広い経験をもたらしてくれます。これは、炭素会計を経済全体の脱炭素化を加速させるツールとして活用するために必要な専門知識の多様性を反映するものです。今後数週間、カーボン・メジャーズと協力してパネルをさらに強化していくことを楽しみにしています。幅広い分野と市場の専門家の皆さんからの高い反応に勇気づけられています」と述べています。

ICCは選考プロセスを主導し、幅広いグローバルな代表性と専門知識の深さを実現するために応募者を審査しています。最終候補者は、パネル共同議長（エイミー・ブラキオ氏とオックスフォード大学教授のカーシック・ラマナ氏）によって審査され、ICCとカーボン・メジャーズが共同でメンバー構成を決定します。

世界的な関心の高さと応募期間延長の要望を受け、ICCとカーボン・メジャーズは、パネルに最優秀の人材が選出されるよう、応募締め切りを2026年2月15日まで延長しました。これにより、世界中からさらに優秀な専門家をパネルに迎えることが可能になります。

カーボン・メジャーズについて

カーボン・メジャーズは、正確で検証可能かつタイムリーな企業および製品レベルのデータを提供する台帳型カーボン会計フレームワークの高度化に取り組む、世界有数の企業によるグローバル連合です。さらに、カーボン・メジャーズは、イノベーション、競争、そして市場主導型の排出削減ソリューションを後押しする新たな政策の策定と導入を呼びかけています。カーボン・メジャーズについての詳細は、carbonmeasures.orgをご覧ください。

国際商業会議所（ICC）について

国際商業会議所（ICC）は、170か国以上、4500万社以上の企業を代表する機関です。ICCのミッションは、「誰もが、どこでも、日々恩恵を受けられるビジネスを実現すること」です。ICCは、政策提言、ソリューション、標準設定を独自に組み合わせることで、国際貿易、責任ある企業行動、そしてグローバルな規制アプローチを推進するとともに、国際的な紛争解決サービスも提供しています。メンバーには、世界を代表する大手企業、中小企業、業界団体、各地域の商工会議所などが含まれます。ICCについての詳細は、iccwbo.orgをご覧ください。

