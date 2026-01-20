ニュースリリース

2026年1月20日

株式会社春うららかな書房

春うららかな書房とフランスベッドが業務提携 ホテル・旅館への商品提供における協業で、より快適な宿泊空間を実現へ

全国のホテル・旅館向けにコミック・雑誌の販売・レンタル事業を展開する株式会社春うららかな書房（本社：東京都中央区、代表取締役社長：道下昌亮、以下 春うららかな書房）は、ベッド市場で国内トップクラスの売上と高いブランド認知度を持つフランスベッド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：池田 茂、以下 フランスベッド）と業務提携し、宿泊施設向けに特化した品質と価格にこだわった商品の共同開発および販売体制を構築しました。

本提携により、春うららかな書房の持つ全国約1万店舗との直接取引網と、フランスベッドの高品質な寝具製造技術を活かし、ホテルや旅館の宿泊体験を豊かにする製品を、スピーディかつコスト効率の高い方法で提供します。お客様に合ったベッドをプロがご提案します。フランスベッドと春うららかな書房の協働により、お客様に“品質・価格・スピード”を追求した革新的なコラボ物流ソリューションが誕生しました。

■業務提携の背景と目的

昨今、宿泊業界では顧客満足度を高めるための空間づくりと環境配慮型商品がより重要視されています。春うららかな書房は美容室・ホテルを中心にコミックレンタルや電子書籍の提供を通じて、独自の「居心地の良い空間づくり」をサポートする役割を担っています。今回の提携により、コミック・電子書籍の提供に加え、宿泊体験の中核ともいえる寝具に高付加価値製品を提供することにより、「読んで快眠」という新しい滞在価値を創造します。またフランスベッドの環境配慮型商品は、春うららかな書房の環境理念と合致しています。

■春うららかな書房とフランスベッドの強み

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■春うららかな書房の強み

全国約1万店との継続取引ネットワーク

代理店を介さず、重層的な直接取引の仕組みによる高いシェア

全国のホテルに対し、累計250万冊超のコミックレンタル実績

新たな宿泊価値としての「ライブラリーラウンジ」導入のプロデュース実績

直接取引による限定価格＆ニーズに合わせた商品提案

ベッドのメンテナンスや下取りまで含む一貫物流体制

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■フランスベッドの強み

日本の風土、気候に合った高品質な日本製ベッドを開発

宿泊施設向けに特化した寝具の共同開発体制

独自の解体・分別・リサイクル工程で環境保全に貢献

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■サービスページ・お問い合わせ

https://uraraka.co.jp/igokochi/francebed_lp.html

株式会社春うららかな書房 会社概要









【社 名】株式会社春うららかな書房

【所 在 地】東京都中央区銀座8-10-8

【代 表 者】代表取締役社長 道下昌亮

【設 立】1985年3月

【事業内容】

法人向け雑誌、コミックの卸売業を全国に展開。取引店舗数は全国に約1万店舗。シェアリング（コミック、ベビー用品、空調機器、ワークブース）、ネット通販事業（コミック全巻セット）を拡大中。2024年に「オフィス緑化ラボ」を立ち上げ、オフィス空間を快適にする緑化事業に参入。経済産業省より「IT 経営実践認定企業」や 「攻めの IT 経営中小企業百選」に選出される専門商社。

【U R L】https://uraraka.co.jp/

フランスベッド株式会社 会社概要

【社 名】フランスベッド株式会社

【所 在 地】東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー5階

【代 表 者】代表取締役社長 池田 茂

【設 立】1946年6月

【事業内容】ベッド・家具の製造卸売、医療・福祉用ベッド開発

【U R L】https://www.francebed.co.jp/