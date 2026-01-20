沖縄県・石垣島の居酒屋【てっぺん・こてっぺん・どてっぺん】(運営：株式会社てっぺん、所在地：沖縄県石垣市、代表取締役：東風平 和明)では、例年飲食店が苦戦する1～2月の冬季限定企画として、特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶを通常価格2,739円→60％オフの感謝価格1089円で提供、オリオンビール605円→29％オフの感謝価格429円で提供するキャンペーン【石垣島冬旅 ありがとうフェア】を2026年1月18日よりスタートしました。





卓上で楽しむ経験





本企画は、観光客・地元客を問わず同一条件で楽しめる“島全体を元気にするための一皿”として企画されました。









■背景｜なぜ今この企画なのか

石垣島の飲食業界では、観光客が落ち着く1～2月が年間で最も厳しい時期とされ、多くの店舗が赤字を抱える構造的な課題があります。





【てっぺん・こてっぺん・どてっぺん】では

「値上げや縮小ではなく、人が集まる理由をつくること」を選択。

高級食材として知られる石垣牛を、あえて手の届く価格で提供するという逆転の発想から本企画が生まれました。





てっぺん料理写真

こてっぺん









■企画内容｜1089円の正体

今回提供するのは、石垣牛の中でも特に旨味と脂のバランスに優れた希少な特選リブロース部位を使用した「焼きしゃぶ」。





薄切りにした特選石垣牛をさっと火に通し、香りと旨味が最も立つ瞬間を、割り下と溶き卵を合わせたたれで味わっていただく一皿です。





「石垣牛を食べた」と思ってもらえるよう考え抜きました。





さらにこの静かな石垣島を選んでくれた方に向けオリオンビール感謝価格429円も同時開催。食べて飲んで喋って、楽しい時間をお過ごし頂けます。





特選石垣牛リブロース

タレと玉子を絡めて









■キャンペーン概要

企画名：【石垣島冬旅 ありがとうフェア】

商品名：特選石垣牛リブロースの焼きしゃぶ

価格 ：2,739円→1,089円(税込)60％オフ





商品名：オリオンビール

価格 ：605円→429円(税込)29％オフ





期間 ：2026年1月18日～2月28日

条件 ：特になし。テイクアウト不可。

対象 ：地元客・観光客ともに同条件

「安売り」ではなく「体験の入り口」として設計されています。





本企画の最大の特徴は、観光客と地元客を分けない価格設定。

通常、観光地では

・観光客向け高価格

・地元向け割引

という分断が起こりがちですが、本企画ではあえて“同じ条件・同じ価格”に統一しました。

「島の人も、旅の人も、同じテーブルで楽しめる」そんな冬の石垣島らしい夜を目指しています。





・店舗コメント

「1～2月はどうしても我慢の時期になりがちです。

でも、店を閉めるのではなく、人が集まる理由をつくりたかった。

石垣牛の価値を下げるのではなく、“出会うきっかけ”として提供したいと考えました。」

【統括店長 成田】









■今後の展望｜単発で終わらせない

本企画は、2026年以降も毎年1～2月に実施する冬の定番企画として継続予定。





将来的には、石垣島の冬の風物詩として「この時期はこの焼きしゃぶを食べに行く」と指名される存在を目指しています。









【店舗情報】

店舗名 ： 石垣牛と海鮮の店 てっぺん

所在地 ： 沖縄県石垣市字石垣15ー4 ワコーレ KAMIJI1階

電話 ： 0980-88-8581

営業時間： 15：00～23：00

定休日 ： 無し

HP ： https://www.ishigakijimateppen.co.jp/





店舗名 ： 石垣牛と海鮮の店 こてっぺん

所在地 ： 沖縄県石垣市美崎町12ー7

電話 ： 0980-87-0257

営業時間： 16：00～24：00

定休日 ： 無し





店舗名 ： 海鮮館 どてっぺん

所在地 ： 沖縄県石垣市八島町2ー4

電話 ： 0980-84-2121

営業時間： （月曜～土曜） 17：00～24：00

（祝祭日のみ） 15：00～23：00

定休日 ： 無し









【会社概要】

会社名 ： 株式会社てっぺん

代表者 ： 東風平 和明

本社 ： 〒907-0024 沖縄県石垣市新川115 YKハウス1階

事業内容 ： 石垣島での飲食店運営

(石垣牛・鮮魚を中心とした郷土料理提供)

ホームページURL： https://www.ishigakijimateppen.co.jp/





当社では、地元食材の新たな価値創出と観光振興、雇用拡大に今後も力を入れてまいります。